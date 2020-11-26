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безхатько (21) Дніпро місто (2163) безхатченки (22) патрульна поліція (1400)

Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік прожив у захопленому житлі місяць і продав частину меблів. Коли незваного гостя виявила господиня, він відмовився піти. Довелося викликати поліцію.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Господиня виявила пошкоджений замок вхідних дверей, а всередині невідомого. Пояснити, як він потрапив до її оселі, чоловік відмовився, покинути її теж", - сказано в повідомленні поліції.

Коли на місце прибула поліція, загарбник спробував утекти, але його затримали.

Поліцейські з'ясували, що 44-річний громадянин - бездомний, а раніше його судили за грабіж і крадіжку.

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"Місяць тому він проник у житло заявниці і жив там. Жінка виявила, що з її квартири зникли меблі і фортепіано, а також пошкоджена система газопостачання. Чоловік зробив із неї саморобний обігрів, з якого постійно виходило полум'я", - розповіли в поліції.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.

Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін 01
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін 02
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Топ коментарі
+20
сегодня в Днепре был Феофан VI
совпадение?
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26.11.2020 22:51
+19
из плиты сделал камин - перфекционист, мля😁
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26.11.2020 23:03
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сегодня в Днепре был Феофан VI
совпадение?
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26.11.2020 22:51 Відповісти
Как кацапье , ворвались в Украину и черта с два выгонишь
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26.11.2020 23:24 Відповісти
приехать покупать фортепиано для концертов. Нашел на OLX
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27.11.2020 10:40 Відповісти
Фирташ *****, газ палит
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26.11.2020 22:52 Відповісти
Як цікаво, в Україні ніхто законів не дотримується.

Виселити з помешкання, в якому проживає особа, навіть "бомж" можна виключно через суд.
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26.11.2020 22:54 Відповісти
А де в новині написано, що його "виселили"?
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26.11.2020 22:58 Відповісти
де ти таке почув?))
Тобто, якщо я завалюсь до тебе додому, ти підеш в суд подавати, ЛОЛ?)))
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26.11.2020 23:11 Відповісти
Якщо бомж, поселиться в твой квартирі і скаже що він орендар, поліція його виселяти не буде! Попреся в суд як миленький!!!
Я тобі більше скажу, напишеш заповіт, а в тебе в родичах непрацездатний (інвалід, пенсіонер) срала держава на твій заповіт, вона йому автоматом частку майна виділить, навіть якщо то твій лютий ворог і ти спеціально напишеш в заповіті - хер йому!..
І таких дебільних норм, в "законах" більш ніж достатньо.
Здай в оренду сім"ї з дітьми житло, так потім не виселиш, бо в них бач діти і їх не можна виселяти на вулицю!
Учи мат-часть студент!
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 4502
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27.11.2020 08:16 Відповісти
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 215 а я скажу, що він зальотний півень, оскілки нічого (документів) окрім мекання про "оренду" у нього немає... І наб'ю пику, і люлями викину з хати, а потім здам ментам, скажу що так і було... Мовляв крадія у себе вдома зловив.
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27.11.2020 08:36 Відповісти
Якщо "зальотний півень" в свою чергу теж напише подібну, зустрічну заяву, то поліція, стане не виселяти, а "перевіряти факти" наведені обома сторонами, і невідомо ще чию позицію вона займе!..
А стосовно будь якої заяви про злочин, то вона має бути підкріплена фактами, оскільки в Кримінальному кодексі є стаття про неправдиве повідомлення про злочин, на підставі якої, можна з власної хати, в добровільно-примусовому порядку "переїхати" в ментовську "хату"... Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 299
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27.11.2020 08:49 Відповісти
правду говоря, эта проблема есть в законодательстве Европейских стран, например в той же Испании это способ жизни многих поколений цыган - выслеживают квартиру которой никто не пользуется, заселяются с детьми и потом годами тянется волокита чтобы их выгнать. При этом им нельзя отрезать электричество, газ и воду - за все вынужден платить хозяин.
В Украине легче - я например просто выкину бомжа и он не пойдет жаловаться в полицию. Да, незаконно, но мне плевать. Бомж законов не знает и отстаивать в суде что-то не сможет.
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27.11.2020 09:32 Відповісти
а що, в Іспанії не можна скликати родичів і викинути циганів?))
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27.11.2020 21:04 Відповісти
до сраки, що скаже бомж, договір аренди де??
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27.11.2020 21:03 Відповісти
Серйозно?
Без документів на це житло ?
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26.11.2020 23:16 Відповісти
Ви що, законів і понятій власної держави не знаєте??? Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 2779 Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 3150
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27.11.2020 08:19 Відповісти
так. Почитай про "окупа" в Іспанії, Франції та Португалії - там це все взагалі поставлено на потік циганами та мігрантськими угрупованнями. Спробуєш виселити їх самотужки - сядеш та ще й "моральну шкоду" сплатиш - в них ще й свої адвокати є.
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27.11.2020 09:36 Відповісти
Це все ж таки підпадає під категорію крадіжка зі зламом, а не самозаселення, так що його не тільки виселити треба, а і судити.
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27.11.2020 07:10 Відповісти
Цікаво... Виселити - це того, хто вселений. А не зламав замок і посилає з-за дверей усіх на х...й. Проживати - це законно. Мати реєстрацію і усю потрібну фігню. Завтра до вашого помешкання вдеруться троє п'яних алкашів і скажуть що вони, мовляв, тут "проживають". Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 5497
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27.11.2020 08:31 Відповісти
ти які речовини вживаєш, щоб отаке бзднути?
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27.11.2020 14:36 Відповісти
в бананово -лимонном сингапуре ....
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26.11.2020 22:54 Відповісти
фортепианy я бы все таки оставил - мальчику практиковаться нада....
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26.11.2020 22:55 Відповісти
Ну что, ***...и, получили то чего добивались?
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26.11.2020 22:57 Відповісти
Ну, а що їм зоставалося робити?
Бо якщо не цей продав те фортепіано, то це зробив би Порошенко.
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26.11.2020 23:07 Відповісти
Ну так...при Порошенко ж ніхто до будинків ні до кого не вдирався і взагалі був рай на землі.
Подивіться - там вам Зеля на коврику не насрав часом? Бо він такий...
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26.11.2020 23:17 Відповісти
Ти, кушай. Нє отвлєкайся.
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 7914
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26.11.2020 23:30 Відповісти
Та ні, дякую - ви своє лайно самі їжте Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 8557
Для мене якось примітивно виглядає.
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26.11.2020 23:39 Відповісти
Нєнєнєнє, товарісчі.
Вчіться прибирати за собою.
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26.11.2020 23:41 Відповісти
За собою я прибираю, але яке до мене відношення має ваше пропагандонське лайно? Жеріть самі його.
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27.11.2020 11:12 Відповісти
из плиты сделал камин - перфекционист, мля😁
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26.11.2020 23:03 Відповісти
Эстет! )))
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27.11.2020 00:29 Відповісти
Точно, на фотке з бубыной "домашней" фотосессии пианины не было! Бомж упьор!)
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26.11.2020 23:08 Відповісти
Ой, в тебе прапорець раптои відклеївся.
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26.11.2020 23:16 Відповісти
Дякую, я й не помітила)
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26.11.2020 23:20 Відповісти
повезло уроду, что хозяйка одна... без мужчины, можно было его зажарить в том "камине" и списать все на несчастный случай...
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26.11.2020 23:10 Відповісти
Ага.
Зате повезло уркам з країною, з законами для урок:
﻿«Жінці, яка застрелила нападника, захищаючи дітей, загрожує 3 роки в'язниці
У зловмисника міг бути напад білої гарячки, і він не розумів, що робить, заявили у Зміївському відділі поліції ГУ НП у Харківській області.
В селі Артюхівка Зміївського району Харківської області 41-річний чоловік вдерся до будинку односельчанки, погрожуючи їй та дітям ножем. Жінка, захищаючись, вистрілила у нападника з рушниці шість разів. Остання куля влучила чоловіку в голову, від чого він помер. Поліція прибула на місце події через годину.
https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-zhintsi-jaka-zastrelila-napadnika-zahishchajuchi-ditej-zagrozhuje-3-roki-v-jaznitsi-208981.html
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26.11.2020 23:26 Відповісти
Ще один піанінщик. Його теж Вовкою зовуть?
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26.11.2020 23:11 Відповісти
та ні, це те піаніно яке купив 97 квартал і вовочка на ньому концерти без рук давав... зато з спущеними штанами...
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26.11.2020 23:40 Відповісти
Сусіди у хозяйки - супер. В її житло заселивсь якийсь дракоша, а вони місяць ні пари з вуст. Загриться сусідня хата - сусіди теж їсти поп-корн не будуть
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26.11.2020 23:20 Відповісти
Жилье там... Крыльцо есть , ступенек нет. Сарай какой-то. Но с мебелью, плитой и фортепиано)
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26.11.2020 23:24 Відповісти
Тоже не понял. Это в Днепре сейчас квартиры такие?
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26.11.2020 23:36 Відповісти
В Днепре еврейские районы,дома ужосс
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27.11.2020 11:32 Відповісти
Это балкон. ><
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26.11.2020 23:49 Відповісти
Понять и простить.
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26.11.2020 23:28 Відповісти
также повреждена система газоснабжения. Мужчина сделал из нее самодельный обогрев, из которого постоянно выходило пламя", Источник: https://censor.net/ru/p3233538
😁
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26.11.2020 23:44 Відповісти
Когда терять нечего человек способен на любэ в этом случае он просто маленький преступник которого и с одной стороны жалко, а с другой сажать согласно законодательству надо
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26.11.2020 23:46 Відповісти
ДНР стайл
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26.11.2020 23:51 Відповісти
Мощная квартира как я погляжу. Прям пентхаус.
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27.11.2020 00:20 Відповісти
У тебя пентхаус?
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27.11.2020 07:08 Відповісти
Ты хочешь приобрести?
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27.11.2020 07:35 Відповісти
У меня есть,-не пентхаус,но в некоторые комнаты жена изредка поднимается на верх вытирать пыль. А так,живем в парочке из комнат,на первом этаже. А ответ на мой вопрос?
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27.11.2020 07:45 Відповісти
Нет, у меня не пентхаус. А как это вяжется с моим комментарием? Если бы я написал "прям пятизвёздочный отель" ты спросил бы, не владею ли я пятизвёздочным отелем,что ли?
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27.11.2020 07:53 Відповісти
Как? Консультации даю только платные.
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27.11.2020 08:05 Відповісти
😧
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27.11.2020 08:08 Відповісти
Расходимся, здесь нет квартиры, сарай времён второй Екатерины.
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27.11.2020 00:21 Відповісти
Там де стояла Катька 2 в Дніпрі, поставили Ломоносова.
А тепер хто там стоїть?
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27.11.2020 07:26 Відповісти
какаяразница?
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27.11.2020 09:18 Відповісти
Ніхто, всіх посадили.
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27.11.2020 15:01 Відповісти
прреступление векаа где ему житьнаулице
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27.11.2020 00:23 Відповісти
Самое большое наказание для таких -заставить купаться два раза в день! Правда они могут свернуть копытца от этого наказания.
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27.11.2020 07:07 Відповісти
А де камін на фото? Хочу собі забацать.
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27.11.2020 07:23 Відповісти
Може там і фортепіана не було. Бомжі і лізуть у таке занедбане і брудне, безхазяйне.
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27.11.2020 09:12 Відповісти
Бомж выкинул пианино, чтоб оно не привлекло Зеленского. От греха подальше.
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27.11.2020 09:39 Відповісти
Якийсь добре відгодований бомж, напевно нівчому собі не відмовляв.
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27.11.2020 10:05 Відповісти
"Украл, выпил- тюрьму! Романтика!" (с). Зате пожив місяць в своє задоволення. Буде що на зоні згадати...
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27.11.2020 12:57 Відповісти
Хеппи-энд, он должен был уйти от преследования на разбитом киевском Ламборгини.
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27.11.2020 15:00 Відповісти
Это шо, квартира? Написали бы - бомж залез в заброшеный сарай.
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27.11.2020 15:36 Відповісти
а шо, креативный чувачок.....
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27.11.2020 17:54 Відповісти
Блэйк Лайвс Мкттер!
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27.11.2020 23:05 Відповісти
 
 