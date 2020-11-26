Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік прожив у захопленому житлі місяць і продав частину меблів. Коли незваного гостя виявила господиня, він відмовився піти. Довелося викликати поліцію.
Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Господиня виявила пошкоджений замок вхідних дверей, а всередині невідомого. Пояснити, як він потрапив до її оселі, чоловік відмовився, покинути її теж", - сказано в повідомленні поліції.
Коли на місце прибула поліція, загарбник спробував утекти, але його затримали.
Поліцейські з'ясували, що 44-річний громадянин - бездомний, а раніше його судили за грабіж і крадіжку.
"Місяць тому він проник у житло заявниці і жив там. Жінка виявила, що з її квартири зникли меблі і фортепіано, а також пошкоджена система газопостачання. Чоловік зробив із неї саморобний обігрів, з якого постійно виходило полум'я", - розповіли в поліції.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
совпадение?
Виселити з помешкання, в якому проживає особа, навіть "бомж" можна виключно через суд.
Тобто, якщо я завалюсь до тебе додому, ти підеш в суд подавати, ЛОЛ?)))
Я тобі більше скажу, напишеш заповіт, а в тебе в родичах непрацездатний (інвалід, пенсіонер) срала держава на твій заповіт, вона йому автоматом частку майна виділить, навіть якщо то твій лютий ворог і ти спеціально напишеш в заповіті - хер йому!..
І таких дебільних норм, в "законах" більш ніж достатньо.
Здай в оренду сім"ї з дітьми житло, так потім не виселиш, бо в них бач діти і їх не можна виселяти на вулицю!
Учи мат-часть студент!
А стосовно будь якої заяви про злочин, то вона має бути підкріплена фактами, оскільки в Кримінальному кодексі є стаття про неправдиве повідомлення про злочин, на підставі якої, можна з власної хати, в добровільно-примусовому порядку "переїхати" в ментовську "хату"...
В Украине легче - я например просто выкину бомжа и он не пойдет жаловаться в полицию. Да, незаконно, но мне плевать. Бомж законов не знает и отстаивать в суде что-то не сможет.
Без документів на це житло ?
Бо якщо не цей продав те фортепіано, то це зробив би Порошенко.
Подивіться - там вам Зеля на коврику не насрав часом? Бо він такий...
Для мене якось примітивно виглядає.
Вчіться прибирати за собою.
Зате повезло уркам з країною, з законами для урок:
«Жінці, яка застрелила нападника, захищаючи дітей, загрожує 3 роки в'язниці
У зловмисника міг бути напад білої гарячки, і він не розумів, що робить, заявили у Зміївському відділі поліції ГУ НП у Харківській області.
В селі Артюхівка Зміївського району Харківської області 41-річний чоловік вдерся до будинку односельчанки, погрожуючи їй та дітям ножем. Жінка, захищаючись, вистрілила у нападника з рушниці шість разів. Остання куля влучила чоловіку в голову, від чого він помер. Поліція прибула на місце події через годину.
https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-zhintsi-jaka-zastrelila-napadnika-zahishchajuchi-ditej-zagrozhuje-3-roki-v-jaznitsi-208981.html
😁
А тепер хто там стоїть?