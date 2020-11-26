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Дніпро місто (2163) Зеленський (17470) поранення (2658) військовослужбовці (3951)

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 01

"Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні в медичному центрі, і побажав їм швидкого одужання", - сказано в повідомленні.

Зеленський вручив медаль "За військову службу Україні" солдату Микиті Петренку, який був поранений у зоні проведення ООС.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 02

Також Зеленський вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токарєву, який зазнав опіки під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 03

Президент поспілкувався з лікарями медичного центру та вручив медикам державні нагороди.

Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренка. Медаллю "За військову службу Україні" - старшого сержанта Наталю Плітусяк.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 04

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 05

Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 06

"Тут треба робити капітальний ремонт, і щоб у 2021 році ми його почали. Тут кілька корпусів, тому треба розібратися. З вас - продовжувати зберігати життя бійців, з нас - ремонт", - сказав Зеленський, звертаючись до медиків.
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Топ коментарі
+36
А по поводу погибшего от выстрела снайпера ничего не хочет сказать, разведун хренов?
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26.11.2020 23:01
+29
Снизошел...падение рейтинга творит чудеса... Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 8146
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26.11.2020 23:00
+26
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 1623
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26.11.2020 23:00
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Снизошел...падение рейтинга творит чудеса... Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 8146
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26.11.2020 23:00 Відповісти
Первый раз. Достижение таки.
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26.11.2020 23:02 Відповісти
Не, не это второй раз первый раз он с Ленкой посещал
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26.11.2020 23:47 Відповісти
Боялся заглянуть им в глаза.
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27.11.2020 07:04 Відповісти
хорошо хоть в маске снизошел...разносчик
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26.11.2020 23:06 Відповісти
Может у него не вирус был, а прививочку от вируса привезли и укололи... Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 9576
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26.11.2020 23:08 Відповісти
неужели с немытой привезли и укололи?
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26.11.2020 23:25 Відповісти
Зеля-Клеопатра
https://www.youtube.com/watch?v=fpP5ZhUigN0
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26.11.2020 23:18 Відповісти
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 1623
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26.11.2020 23:00 Відповісти
после каденции
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26.11.2020 23:48 Відповісти
А по поводу погибшего от выстрела снайпера ничего не хочет сказать, разведун хренов?
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26.11.2020 23:01 Відповісти
Зачем?
Оно делает заявления исключительно тогда, когда есть возможность попиариться.
Проблемы медицины, конституционный кризис, гибель военных: это сплошные вопросы, ответить на которые Зеленский не способен.
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26.11.2020 23:05 Відповісти
Нет, у него с утра эйфория от того с каким восторгом народ Украины воспринял новость о том, что у нас завтра стартует чемпионат Европы по гимнастике.
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27.11.2020 00:31 Відповісти
В час дня улетал. Глушили все разговоры))
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26.11.2020 23:02 Відповісти
Снято! Всем спасибо!
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 271
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26.11.2020 23:04 Відповісти
У меня к Зеленскому первоочередной вопрос такой - ,,Прошол год президенства, когда уже наконец то начнём боротся с повсеместной корупцией,, ???
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26.11.2020 23:06 Відповісти
а он её уже поборол (старых). Теперь он сам коррупционер (новый)
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26.11.2020 23:08 Відповісти
1,5......... А вопрос странный Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 4907 , у Нелоха, в его параллельной реальности коррупции нет, значит бороться не с чем.
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27.11.2020 00:34 Відповісти
Петя корупцію вже давно переміг
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27.11.2020 08:00 Відповісти
Надеюсь там всё продезинфицировали после наркомана
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26.11.2020 23:07 Відповісти
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 2222
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26.11.2020 23:08 Відповісти
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 4795
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26.11.2020 23:08 Відповісти
У парня позднее зажигание.
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27.11.2020 00:36 Відповісти
посетитель был у галифе или ето фотографу спасибо?
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26.11.2020 23:09 Відповісти
Это пальто такой «эффект» дало......🙂
Вот он - «конь в пальто»😁
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26.11.2020 23:16 Відповісти
тоже думал, шо фотограф - от есть же талантливые люди...
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26.11.2020 23:18 Відповісти
😂
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26.11.2020 23:19 Відповісти
///
Цими днями (23.11.2020) бібліотечний фонд Військово-медичного клінічного центру Східного регіону поповнився більше 150 українських книг ******** авторів. Серед яких, «Піхота» Мартіна Бреста, «Щоденник артилериста» Геннадія Харченка, і «Кого воюєм?» Дмитра Флоріна, та багато інших.
Це стало можливим завдяки колективу Перший Музей АТО Дніпро/ Первый Музей АТО Днепр/ Ukraine's first ATO Museum/
До клінічного центру пакунки з книгами привезли наукова співробітниця музею Ганна Терянік та начальник відділу АТО Вадим Якушенко.
Як розповіли музейники, це книги на військову, історичну тематику та просто про Україну. Нам їх безкоштовно надало Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України», а ми передаємо їх далі до шкіл, бібліотек, військових частинах, медичних закладів Дніпропетровщини.
Ми щиро вдячні всім причетним за книги !!!!!!!
///
Медичний центр розташований у місті Дніпрі. У закладі працює близько 300 військовослужбовців та цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь у медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у період з 2014 року до листопада 2020 року із зони проведення АТО/ООС евакуйовано 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих. З них гелікоптером - 5364, реанімобілем - 897.
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26.11.2020 23:09 Відповісти
не самый плохой госпиталь..- реально на себе..)
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27.11.2020 01:27 Відповісти
І щойно Зюзя до нас припхався, як в області осьо який вужас трапився:
ИЗ-ЗА УКУСА ПАУКА: В ДНЕПРЕ МУЖЧИНЕ АМПУТИРОВАЛИ ОБЕ НОГИ

Днепровские медики ампутировали мужчине из Никополя обе ноги. Стало известно, что это произошло из-за укуса паука.
Станислав Бойко - это ветеран боевых действий в Афганистане. Мужчина не только выжил после войны, но проработал после этого 20 лет специалистом по электрике, пишут его коллеги с ферросплавного завода. По их словам, несчастье "подкралось" к Станиславу неожиданно - он обрезал виноград у себя на даче и внезапно появившийся неизвестный паук укусил его.Как оказалось, этот вид пауков называют "желтосумным колющим". Он живет среди сухостоя, травянистых растений и листьев, скрученных в трубочку. Если паука побеспокоить, он прыгает на человека. Укус такого насекомого ядовитый и опасный для жизни. Потому электромонтера доставили из Никополя в Днепр к врачам больницы имени Мечникова, а именно в реанимационное отделение. Там у мужчины начались осложнения, из-за чего медики ампутировали ему обе ноги.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 9575
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27.11.2020 03:15 Відповісти
Интересно, Зеленскому легко смотреть в глаза раненым солдатам и офицерам?
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26.11.2020 23:15 Відповісти
Моральному уроду все равно .
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26.11.2020 23:17 Відповісти
Скорее всего так и есть.
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26.11.2020 23:26 Відповісти
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 7928
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26.11.2020 23:16 Відповісти
Хлеба и зрелищ, плебс все схавает, ...но до поры до времени.
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26.11.2020 23:17 Відповісти
Не прошло и двух лет как наш лохдаун сподобился поехать в госпиталь! В Киевский ему было далеко ехать, поэтому со всей своей несметной челядью за казенный кошт полетел в Днепр!
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26.11.2020 23:18 Відповісти
умничка, надо же такое придумать "лохдаун". Как метко!!!
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28.11.2020 00:15 Відповісти
А ВИДЕЛ ли кто-то Шмыгаля в больницах Украины?

Хотя ему полезно посмотреть что делается в Ковидных отделениях .

В Лондоне в 1952 г в Великий смог Черчиль лично ездил в госпиталь и знакомился с последствиями катастрофы.
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26.11.2020 23:50 Відповісти
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 1336
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27.11.2020 00:14 Відповісти
Пусть бы жрали......... но нормальные люди почему страдать должны наравне с ними?
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27.11.2020 00:39 Відповісти
головного лікаря треба під суд за розповсюдження інфекції в лікарняному закладі !
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27.11.2020 00:21 Відповісти
Вот уже почти как два года я смотрю на Зеленского и меня не покидает один вопрос:
"Каким надо быть дегенератом и умственно отсталым, чтобы за него проголосовать?"
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27.11.2020 00:51 Відповісти
78відсотковий прїхав у гості до 86 відсоткового... Рятувати Олійника свого-Бєніного?
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27.11.2020 01:10 Відповісти
Зе-чмо.
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27.11.2020 08:20 Відповісти
Фарисей і колаборант малороський(((Тьфу бридота
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27.11.2020 08:58 Відповісти
Кацапи не тужтеся цеглою.
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27.11.2020 19:39 Відповісти
И что с тех вонючих рук все взяли подачку??? Браво!
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27.11.2020 21:57 Відповісти
 
 