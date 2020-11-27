Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На полігоні "Широкий лан" відбулися тактичні навчання, в ході яких використовувалися ударні безпілотники Bayraktar TB2 і ПТРК "Джавелін".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Під час інструкторсько-методичних занять з керівним складом військових частин військовослужбовці однієї з механізованих бригад ВСУ продемонстрували проведення навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою у наступі в урбанізованій місцевості, дії малих тактичних груп, завдавання зосередженого ракетно-авіаційного удару тощо. Особливу увагу приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.
"У навчаннях активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку й надавали цілевказівки на ураження цілей противника. Також перевірено спроможності безпілотників типу Bayraktar TB2, які виконали завдання без практичного завдавання ударів по цілях. Ефективне бойове застосування продемонстрували бойові розрахунки протитанкових ракетних комплексів типу "Джавелін" і "Стугна"", - йдеться в повідомленні.
Активну участь в навчаннях брала штурмова, винищувальна і бомбардувальна авіація Повітряних Сил.
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тренувались не допустити потрапляння джавелінів у ворожі руки
Только сегодня с мужем обсуждали, какие города/регионы самые "ватные", пришли к выводу, что Мариуполь, Николаев и Херсон.
Так что учения идут в территориально правильном месте.
А я так скажу: память нужно регулярно освежать.
Може їм приставки нінтендо видати. У мене є Duck Hunt з світловим пістолетіком.
Піпец короче.
"Джавелины" для рашки как ядерное оружие - их не применяют, а она боится
Вся суть в одному реченні.
а для отработки ударов есть тренажеры
Ти на права на тренажері здавав? Чи такі платив за паливо і їздив?
Источник: https://censor.net/ru/p3233547
ВСУ передает привет вам, лохторат Мариуполя, прекрасно представленный на ролике в youtube об освобождении Мариуполя в 2014 году матерящейся теткой на заднем плане и ее эпохальным комментарием о бронетраспортере ВСУ, легко перемахивающем через баррикаду обдроченцев: "Полтинник х**рит".
Никакие выборы "хозяйственников" на должности мэра не дадут им "х**рить" с сепаратизмом - такой вам намек, если еще не понял кто.
Для чего вы их покупали??....чтобы круги между полигонами наматывать??