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Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На полігоні "Широкий лан" відбулися тактичні навчання, в ході яких використовувалися ударні безпілотники Bayraktar TB2 і ПТРК "Джавелін".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 01

Під час інструкторсько-методичних занять з керівним складом військових частин військовослужбовці однієї з механізованих бригад ВСУ продемонстрували проведення навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою у наступі в урбанізованій місцевості, дії малих тактичних груп, завдавання зосередженого ракетно-авіаційного удару тощо. Особливу увагу приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.

Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 02
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 03

Дивіться також: "Головне завдання - знищити морський десант противника", - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 04

"У навчаннях активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку й надавали цілевказівки на ураження цілей противника. Також перевірено спроможності безпілотників типу Bayraktar TB2, які виконали завдання без практичного завдавання ударів по цілях. Ефективне бойове застосування продемонстрували бойові розрахунки протитанкових ракетних комплексів типу "Джавелін" і "Стугна"", - йдеться в повідомленні.

Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 05
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 06
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 07
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 08

Активну участь в навчаннях брала штурмова, винищувальна і бомбардувальна авіація Повітряних Сил.

Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 09

Дивіться: Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 10
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК Джавелін відбулися на Миколаївщині 11

Однією з особливостей навчань стало відпрацювання штурму містечка з подальшим блокуванням і знищенням незаконних збройних формувань. Крім того, у процесі тренувань учасники навчання відпрацьовували навчально-бойові завдання з використанням сучасної лазерної системи імітації бою, зокрема системи двостороннього вогневого контакту "Лазертаг".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
тренируются ВСУ, воссозданные Гетьманом, Пастором и Хунтой, если ты забыл
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27.11.2020 00:52
+16
Только шмаркли к тому что используется на учениях не имеют никакого отношения, у них пока из достижений проваленный оборонный заказ и откат к совковым стандартам.
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27.11.2020 00:37
+12
а ты не видишь что негры американские несут Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 7504
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27.11.2020 00:53
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ну и отлично. теперь до следующих учений через год можно опять на склад сдать
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27.11.2020 00:20 Відповісти
зелебот, иди опохмелись и спать
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27.11.2020 00:57 Відповісти
Тепер на танки та БМП будуть протикумулятивну сітку ставити і зверху на висоті 2 метрів, щоб вибух керованого снаряду не пробивав броню.
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27.11.2020 11:13 Відповісти
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6046
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27.11.2020 08:14 Відповісти
Задачу поставили похоже использовать Джавелины и Байрактары исключительно на полигонах. Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 783 Потом с чистой совестью скажут, что стрелять нечем, а купить ракеты не на что.
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27.11.2020 00:22 Відповісти
джавеліни, як і минулого разу з бубою, ніхто просто так не стріляв...дорого...
тренувались не допустити потрапляння джавелінів у ворожі руки
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27.11.2020 00:29 Відповісти
"............. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин" и "Стугна"
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27.11.2020 00:42 Відповісти
расчет джавелин, а боевое применение стугна, которую даже в заголовок не вынесли
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27.11.2020 00:48 Відповісти
Нет, это предупреждение соседям.
Только сегодня с мужем обсуждали, какие города/регионы самые "ватные", пришли к выводу, что Мариуполь, Николаев и Херсон.
Так что учения идут в территориально правильном месте.
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27.11.2020 05:50 Відповісти
Поверьте, плевать хотели соседи на эти учения. Они лучше нас с вами знают о наличии у нас вооружения. Где, сколько, в каком состоянии боеготовности. А то, что сейчас происходит - это попытка замазать глаза именно нам, чтобы особо не возмущались и не вспоминали, что оборонный госзаказ там же, где и все остальное, что было запланировано еще Маркаровой на следующие 3 года, то есть 2020-2022. Презентация этого планирования была в январе 2019, так называемое среднесрочное бюджетное планирование на 3 года.
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27.11.2020 14:28 Відповісти
В таком случае и эсминцам американским заходить в Черное море не следует, ведь о них соседи тоже знают.
А я так скажу: память нужно регулярно освежать.
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27.11.2020 14:35 Відповісти
Эхххххх.............. нет у них ни памяти, ни совести. Вырожденцы и моральные уроды.
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27.11.2020 15:08 Відповісти
тобі твоЇ" глаза й замазувать" не потрібно,бо вони вже давно заляпані кремлівським г....ном!
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27.11.2020 15:03 Відповісти
Новичок на форуме? Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 9408
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27.11.2020 15:07 Відповісти
невже бубочка наважиться "всєх бамбіть" ))
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27.11.2020 00:22 Відповісти
Будем всіх бамбіть.🚴
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27.11.2020 00:33 Відповісти
Бубочка пьёт-закусывает у своих предков. Кривбааассс!!! А Украина? Да насрать.
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27.11.2020 00:35 Відповісти
а ти де "пьеш і закусиваєш" під кремлівськими ворітьми,чи може в окопах на дамбасі?
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27.11.2020 15:06 Відповісти
Йди в дупу,дебіл.
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27.11.2020 15:13 Відповісти
Гут.Нарешті армія виходить на якийсь пристойний рівень
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27.11.2020 00:26 Відповісти
Ну да, раньше же учений не было и сепаров пачками не крошили, а вот сейчас как стали отступать с позиций и запретили стрелять в ответ сразу уровень поднялся Закусывай
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27.11.2020 00:44 Відповісти
Не нервуй ти так майстру ) Я завжди закусую )
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27.11.2020 09:16 Відповісти
Нормально, пусть тренируются, а то свидетелям секты сывочолого Гэтьмана вечно всё не то и не так Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 6449 И урбанизированная местность присутствует и Джавелины на месте и Байрактары в воздухе, когда-то всё-таки надо начинать делами серьёзно заниматься, так что луйк и респектос военным
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27.11.2020 00:27 Відповісти
Только шмаркли к тому что используется на учениях не имеют никакого отношения, у них пока из достижений проваленный оборонный заказ и откат к совковым стандартам.
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27.11.2020 00:37 Відповісти
Порошенко и есть "совковый стандарт".
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27.11.2020 06:13 Відповісти
Та понятно😂 То ли дело Кравчук, Таран - молодые, прогрессивные😂
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27.11.2020 09:13 Відповісти
Одна команда. Все используют служебное положение с целью личного обогащения. Отсюда все беды. А эти все типа "партии" х.яртии - это фикция.
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27.11.2020 11:17 Відповісти
тренируются ВСУ, воссозданные Гетьманом, Пастором и Хунтой, если ты забыл
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27.11.2020 00:52 Відповісти
вірніше, обкрадені вищеперечисленими!
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27.11.2020 15:09 Відповісти
Одно из двух: Ты или дебил, или ...дебил Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8839
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27.11.2020 18:07 Відповісти
Капец .. война идет а они тренируются используя в холостую БК !!!
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27.11.2020 00:32 Відповісти
Гірше. Вони навіть не використовують БК (принаймні не для байрактарів)
Може їм приставки нінтендо видати. У мене є Duck Hunt з світловим пістолетіком.
Піпец короче.
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27.11.2020 00:50 Відповісти
А "Джавелинами" стреляли, или только показали как выглядят? И кто их несет? Шевронов не видно.
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27.11.2020 00:38 Відповісти
а ты не видишь что негры американские несут Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 7504
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27.11.2020 00:53 Відповісти
давай еще ! Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 4660
"Джавелины" для рашки как ядерное оружие - их не применяют, а она боится
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27.11.2020 01:25 Відповісти
Плохо понял суть. Чего, чего, а "Джавелинов" "Раша" бояться не должна. Джавелины на вооружении пол-мира, включая Китай. Я не эксперт, но думаю бадья с 2,5 км дальности, разогревом, и кучей примочек.... Ну то есче счастье.
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27.11.2020 01:33 Відповісти
"Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям"

Вся суть в одному реченні.
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27.11.2020 00:40 Відповісти
ты шо, они стоят по 10 лям баксов за штуку. не дай бог шото пойдет не так во время стрельбы и он грохнется, всей бригаде пол-года зарплату не видать
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27.11.2020 00:43 Відповісти
таварищЬ, ты знаешь сколько стоит "боеприпас" к байрактару ?
а для отработки ударов есть тренажеры
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27.11.2020 00:55 Відповісти
Тренажери для учбового процесу. На навчаннях використовують справжні речі - і пофіг скільки вони коштують. Використовують або в обмеженій кількості або ті срок придатності яких минає.
Ти на права на тренажері здавав? Чи такі платив за паливо і їздив?
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27.11.2020 00:59 Відповісти
Не знаю как сейчас, но когда я служил ( еще совок был), да еще и в группе войск, не разбрасывались дорогими вещами. Патроны-гранаты-снаряды жгли без меры, а вот с ракетами учения вдвое реже и часто учебными
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27.11.2020 16:45 Відповісти
Реченя: "Полiтали"
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27.11.2020 01:35 Відповісти
Тільки фото. Навіть відіо зняти не вистачило підготовки. Тобто маючи все, що мають турки, ефективність буде меньша.
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27.11.2020 05:30 Відповісти
"Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований."
Источник: https://censor.net/ru/p3233547

ВСУ передает привет вам, лохторат Мариуполя, прекрасно представленный на ролике в youtube об освобождении Мариуполя в 2014 году матерящейся теткой на заднем плане и ее эпохальным комментарием о бронетраспортере ВСУ, легко перемахивающем через баррикаду обдроченцев: "Полтинник х**рит".

Никакие выборы "хозяйственников" на должности мэра не дадут им "х**рить" с сепаратизмом - такой вам намек, если еще не понял кто.
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27.11.2020 05:55 Відповісти
Мы чё, на аленя с джевелина так и не поохотимся???
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27.11.2020 06:42 Відповісти
????....а почему Байрактар.....без практического применения по целям??? Это что, красная ширмочка с розовым рюшем? Мало того, что практическое применение и почаще, да и еще и адаптация отечественных боеприпасов под них ...те же Квитныкы и Стугны, в общем все что лазерным наведением. Более того, они еще и обязаны!!! попадать в движущиеся цели.
Для чего вы их покупали??....чтобы круги между полигонами наматывать??
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27.11.2020 06:42 Відповісти
а на той сепарской группе снайперов, которые убили пацана, нелья было опробовать джевелин и байрактар. или по фанере не так стремно?
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27.11.2020 08:27 Відповісти
Коли на фронт?
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27.11.2020 08:40 Відповісти
"отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований" - хорошие задачи
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27.11.2020 10:39 Відповісти
Я просто дивом дивуюся ,кільки в нас військових спеців на цьому сайті є!!!
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27.11.2020 15:11 Відповісти
Не знаю, сколько тут военных экспертов, но таких дебилов, как ты много.
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27.11.2020 18:08 Відповісти
 
 