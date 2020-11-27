Троє чоловіків загинули внаслідок пожежі в приватному житловому будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО

26 листопада в с. Воропаєв Вишгородського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Київській області.

"26 листопада о 10:50 в оперативно-диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: с. Воропаєв, провулок Піщаний. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок.

Під час гасіння пожежі будинку рятувальники виявили три мертвих тіла осіб чоловічої статі 1975, 1964 і 1975 років народження ", - сказано в повідомленні.

Пожежу локалізовано об 11:41 і повністю ліквідовано о 12:02.

До гасіння загоряння від ДСНС було залучено 9 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі - встановлюється.

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Фото: ДСНС