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20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чергову спробу ввезти гаджети останнього покоління без митних платежів зафіксували працівники Київської митниці Держмитслужби в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Київська митниця, передає Цензор.НЕТ.

"Сім запакованих новеньких Iphone 12, тринадцять Iphone інших моделей і шість планшетів Ipad без упаковки намагався з порушенням ввезти в Україну з ОАЕ наш співвітчизник.

"Оскільки чоловік обрав для проходження митного контролю "зелений коридор", це мало означати, що переміщувані ним товари не підлягають оподаткуванню митними платежами. Крім того, під час проходження митного контролю на запитання митників чоловік повідомив, що не має із собою товарів, які потрібно письмово декларувати. Незадекларовані гаджети інспекторами митниці виявлено під час перевірки багажу громадянина на сканері", - йдеться в повідомленні.

Згідно з вітчизняним законодавства пасажиру було пропущено як особисті речі Iphone XR, Iphone Х та 2 планшети IPad.

"За протоколом про порушення митних правил 18 Iphone та два IPad за ст. 471 Митного кодексу України вилучено до рішення суду. Вартість вилученого буде встановлено додатково, але вже зараз можна стверджувати, що вона становитиме приблизно пів мільйона гривень", - підсумували в митниці.

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20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба 01
20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Митникам самим потрібні.
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27.11.2020 12:30
+1
Раздавят трактором
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27.11.2020 13:23
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В детский дом отдадут?
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27.11.2020 12:25 Відповісти
Митникам самим потрібні.
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27.11.2020 12:30 Відповісти
Раздавят трактором
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27.11.2020 13:23 Відповісти
разстрелять!!!! вот изза кого на Митниці такой ******)))
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27.11.2020 12:39 Відповісти
Ну вот, а вы говорите что таможня никуя не делает и только с контрабаса лаве получает. У меня только один вопрос. Когда они решили что надо показать видимость работы и показательно хлопнуть "контрабандиста", то как они выбирали жертву? Чувак подкованный, проинструктированный, таксу знает и готов платить. За что его так? Все возят, да и он "не первый раз замужем". И тут такое ...
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27.11.2020 12:44 Відповісти
чувак лошара, цензор не читает. Недавно же писали что повязали смену. А он в это время в ОАЭ раслаблялся)
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27.11.2020 13:30 Відповісти
От дурак ,ну кто же так ввозит контрабас.... 20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 8768
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27.11.2020 12:53 Відповісти
и шесть планшетов Ipad

как личные вещи Iphone XR, Iphone Х и 2 планшета "IPad".
о нарушении таможенных правил 18 "Iphone" и 2 "IPad" по ст. 471 Источник: https://censor.net/ru/p3233610
А где ещё 2 айпада делись??? 20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 8936

Источник: https://censor.net/ru/p3233610
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27.11.2020 13:29 Відповісти
Свято наближаэться!
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27.11.2020 13:31 Відповісти
Ааааа... Ну да!))))
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27.11.2020 13:35 Відповісти
 
 