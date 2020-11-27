20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба. ФОТО

Чергову спробу ввезти гаджети останнього покоління без митних платежів зафіксували працівники Київської митниці Держмитслужби в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Київська митниця, передає Цензор.НЕТ.

"Сім запакованих новеньких Iphone 12, тринадцять Iphone інших моделей і шість планшетів Ipad без упаковки намагався з порушенням ввезти в Україну з ОАЕ наш співвітчизник.

"Оскільки чоловік обрав для проходження митного контролю "зелений коридор", це мало означати, що переміщувані ним товари не підлягають оподаткуванню митними платежами. Крім того, під час проходження митного контролю на запитання митників чоловік повідомив, що не має із собою товарів, які потрібно письмово декларувати. Незадекларовані гаджети інспекторами митниці виявлено під час перевірки багажу громадянина на сканері", - йдеться в повідомленні.

Згідно з вітчизняним законодавства пасажиру було пропущено як особисті речі Iphone XR, Iphone Х та 2 планшети IPad.

"За протоколом про порушення митних правил 18 Iphone та два IPad за ст. 471 Митного кодексу України вилучено до рішення суду. Вартість вилученого буде встановлено додатково, але вже зараз можна стверджувати, що вона становитиме приблизно пів мільйона гривень", - підсумували в митниці.

Також читайте: США заарештували 8 співробітників "Аерофлоту" і позбавили віз ще 113 через масову контрабанду краденої техніки Apple



