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У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Правоохоронці розкрили групу осіб, які організували в Києві майстерню з виготовлення боєприпасів і канали їх збуту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"До правоохоронних органів Києва надійшла інформація про те, що на території Шевченківського району м. Києва четверо осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають спеціально обладнану майстерню для переробки зброї з метою подальшого збуту. За даними слідства, діяльність цієї групи полягала у скупці комплектуючих пристроїв для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї, а в подальшому їх реалізації через різноманітні канали", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що було проведено низку санкціонованих судом обшуків на території Шевченківського району столиці за місцями проживання фігурантів справи, а також за адресою імовірною майстерні з виготовлення і переробки зброї, яка розташована в покинутому цеху одного з заводів в Дарницькому районі. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили близько 60 картонних коробок з упаковками набоїв до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пижконтейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис мисливських набоїв, пластикові ємності зі свинцем та порохом, упаковки із сипучими речовинами, схожими на метальну вибухову речовину, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелейок, 9 станків та інші речові докази.

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Вилучені предмети передані на експертизу.

На цей момент двоє причетних затримані, вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора 01
У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора 02
У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора 03
У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора 04
У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А государство нихрена не может. За 30 лет не сподобилось построить НИ ОДНОГО патронного завода.
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27.11.2020 12:38
+10
Мисливські набої це **********? Серьйозно?
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27.11.2020 12:43
+6
Ой *** дебилы. Это ж просто пацаны себе шабашат для охотников делая патроны. Там же всё для гладкоствола. И уверен - дешевле чем в Ибисах всяких.
Пипец - преступление века.
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27.11.2020 12:47
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А государство нихрена не может. За 30 лет не сподобилось построить НИ ОДНОГО патронного завода.
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27.11.2020 12:38 Відповісти
луганський патронний переїхав
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27.11.2020 12:41 Відповісти
Мисливські набої це **********? Серьйозно?
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27.11.2020 12:43 Відповісти
Серйозно... На близькій відстані - до 50 м, удар кулі в 32 грами, навіть у бронежилет, може спровокувать відрив внутрішніх органів, а заряд картечі 8 мм (12 кульок), не залишає надії на життя, при попаданні в незахищене тіло...(Знаєш, що таке "куля Блондо"? її придумав француз, з цим прізвищем, у Другу світову. "Макі" прострілювали ними, з кущів, двигуни німецьких автомобілів. Ти уявляєш, ЩО робить удар кулі 12 калібру, з тілом людини? Повір мисливцю з 30-літнім стажем, і людині, що вчила криміналістику... Черга з АК дає шанси...
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27.11.2020 13:57 Відповісти
Я все це знаю. Блондо/Рубейкіна (самокрут) лежить у мене в сейфі.

Я за те шо виготовляти набої до гладкосвола не є злочином. Там хіба шо зберігання вибухових речовин не належним чином можуть впаяти. А так занадто гучна заява для звичайних самокрутів.
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27.11.2020 14:22 Відповісти
Я не проти... Максимально, що їм можна інкримінувать - "незаконна підприємницька діяльність" (дозволу немає)... І все... Однак, "поліцаям" треба показать "результат", коли їм дають команду... Тоді вони тих, хто їм платив, "кидають під танки"... Це нормальна практика поліції всього світу, включаючи і американську...
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27.11.2020 14:34 Відповісти
...... шанс що наскрізь прострелить броніка
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27.11.2020 14:40 Відповісти
При попаданні кулі і 32 гр, з 50 м, навіть при "броніку", там відірве печінку і решту органів... ПРи "броніку" гірше - там "ударна хвиля" захоплює всю грудну клітку, а не йде по руху кулі... Роби висновок...
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27.11.2020 14:54 Відповісти
Я мисливець з 30-літнім досвідом. Маю освіту, що ЗОБОВ"ЯЗУЄ знаття криміналістики... Як ти думаєш, я знаю балістичні характеристики ***********?
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27.11.2020 15:23 Відповісти
Ну ось і є патронний заводік.
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27.11.2020 12:44 Відповісти
Ой *** дебилы. Это ж просто пацаны себе шабашат для охотников делая патроны. Там же всё для гладкоствола. И уверен - дешевле чем в Ибисах всяких.
Пипец - преступление века.
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27.11.2020 12:47 Відповісти
Бу-га-га!!!... Після госпіталя покинув полювання... Ходить багато важко... Один ствол уже продав. Другий жде продажу. Лежить купа споряджених патронів, з зарядами від дробу №9, і закінчуючи кулями Полєва, купа гільз, пижів, концентраторів, різного дробу, картечі, куль, бо магазинним патронам не довіряв, споряджав власноручно... Ждуть покупця...
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27.11.2020 12:58 Відповісти
Отож, виходить у нас через одного мисливці злісні виробники *********** у великих розмірах. У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1634
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27.11.2020 13:02 Відповісти
в нормальном государстве их бы дрюкнули за незаконную деятельность (налогом и штрафом) у нас пойдет как незаконный оборот оружия и закроют. вот чем мы отличаемся от цивилизованных стран
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27.11.2020 13:30 Відповісти
незаконное обращение с оружием, боевыми припасами - припасы не боевые а охотничьи!
У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8205
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27.11.2020 13:40 Відповісти
Почитай :
НАКАЗ
N 622 від 21.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1998 р.
vd980821 vn622 за N 637/3077/, а потім "бухти". Цей документ, по сьогодні - ДІЮЧИЙ...
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27.11.2020 13:48 Відповісти
А причому тут наказ 622? Вони ж ліплять ст.263 ч.1 КК, а там чітко написано "крім гладкоствольної мисливської"...
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27.11.2020 14:44 Відповісти
Ліпить можна, що завгодно... Головне - довести в суді...
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Саме цікаве, що "Ірбіс" та інші виробники, не можуть випускать "дрібнооптові" партії патронів - невигідно... Крім того, кожен "ствол" вимагає чіткого підбору навіски дробу, пороху, встановлення конкретного типу пижів, в залежності від умов полювання і виду дичини... Вони, тим більше, цього зробить не можуть... Саме для цього у всьому цивілізованому світі існують подібні майстерні - для тих, хто ліниться сам заряджать **********... (Сам, ще при СРСР, таким "заробляв" - брав за кожні 10 споряджених патронів капсуль, порох і дріб, для одної "навіски" (на один патрон)... Тоді це було дефіцитом...
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27.11.2020 13:40 Відповісти
они, как могли, готовились к грядущему апокалипсису в связи с ковидом.
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27.11.2020 14:15 Відповісти
так це для звичайних мисливців патрони робили і здавали в торгові точки. Ще б написали що там знайшли карту з схемою мостів навколо Києва і Вашингтона. Тай вийде міжнародна злочинна група
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27.11.2020 14:38 Відповісти
Ідіоти... "Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9874 1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської)"....
КРІМ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ МИСЛИВСЬКОЇ !
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27.11.2020 14:42 Відповісти
Господи!!! Ну, дали команду - "Показать результат!!! " от "поліцаї" і "вигинаються", як можуть...
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27.11.2020 14:48 Відповісти
Доблестная полиция в очередной раз пробила днище.
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27.11.2020 16:37 Відповісти
В Укроборонпром їх, і на керевні посади
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27.11.2020 17:48 Відповісти
Наверно им отказали в проценте от прибыли, вот они и решили наехать.
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27.11.2020 18:01 Відповісти
Ну и где здесь переделка оружия? Пацаны крутили патроны охотничьи и что в этом "террористического"? Вам там в МВД нечем больше заняться?
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28.11.2020 10:20 Відповісти
 
 