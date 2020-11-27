У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці розкрили групу осіб, які організували в Києві майстерню з виготовлення боєприпасів і канали їх збуту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"До правоохоронних органів Києва надійшла інформація про те, що на території Шевченківського району м. Києва четверо осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають спеціально обладнану майстерню для переробки зброї з метою подальшого збуту. За даними слідства, діяльність цієї групи полягала у скупці комплектуючих пристроїв для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї, а в подальшому їх реалізації через різноманітні канали", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що було проведено низку санкціонованих судом обшуків на території Шевченківського району столиці за місцями проживання фігурантів справи, а також за адресою імовірною майстерні з виготовлення і переробки зброї, яка розташована в покинутому цеху одного з заводів в Дарницькому районі. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили близько 60 картонних коробок з упаковками набоїв до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пижконтейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис мисливських набоїв, пластикові ємності зі свинцем та порохом, упаковки із сипучими речовинами, схожими на метальну вибухову речовину, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелейок, 9 станків та інші речові докази.

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Вилучені предмети передані на експертизу.

На цей момент двоє причетних затримані, вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.









