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СБУ (10078) тероризм (2780) вугілля (622)

Терористи "ДНР" незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України блокувала сприяння терористичній організації "ДНР" через незаконні поставки вугілля в нашу країну і країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організував протиправний механізм власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній "Энергоимпекс". За домовленістю з ватажками "ДНР", його структури "допомагали" бойовикам із сортуванням та збагаченням кам’яного вугілля, видобутим на "націоналізованих" шахтах.

На продукцію організатори виготовляли підроблені документи про її походження. Потім вугілля через територію РФ "офіційно" постачали і реалізовували в Україні та деяких країнах Європейського Союзу. Більша частина отриманих коштів йшла до псевдобюджету "республіки" та на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.

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Для здійснення протиправної діяльності в нашій країні організатор зареєстрував у Києві так звану "дзеркальну" комерційну структуру з українською юрисдикцією.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Києві низку слідчих дій в офісі та за місцями проживання фігурантів справи. Вилучено документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору українського "офісу" та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Терористи ДНР незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ 01
Терористи ДНР незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ 02
Терористи ДНР незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
и так продолжается последние 6 лет!!! а раньше вы куда смотрели? а борцы за безопасность страны? ахметкина контора? бабки давал? блин, и везде так! у меня слов нет.... еще раз убеждаюсь, что правильное решение это только стена и полная изоляция кормильцев!!!
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27.11.2020 13:15
+5
Чому зараз,Петро офіційно торгував з Лугандоном.
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27.11.2020 13:07
+5
В 2015-19 р.р., ці потвори звались "торговие партнери" !!!)))
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27.11.2020 13:14
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ну да....и это стало известно только сейчас...хахаха
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27.11.2020 13:06 Відповісти
Чому зараз,Петро офіційно торгував з Лугандоном.
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27.11.2020 13:07 Відповісти
я о том, что это давно всем известно. не думаю, что эта новость кого-то удивит
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27.11.2020 13:09 Відповісти
В 2015-19 р.р., ці потвори звались "торговие партнери" !!!)))
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27.11.2020 13:14 Відповісти
ой, как они только не звались...и рука кремля, и пятая колонна, и дальше по тексту))
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27.11.2020 13:15 Відповісти
Чому торгував? Він і зара торгує... а то "прикрили" ЗЕлено-енергетну копанку.
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27.11.2020 13:12 Відповісти
Уголь нужен Ахметову для своих ТЭС,а у Пороха их никогда небыло и нет вообще!Сплетник ты!
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27.11.2020 14:12 Відповісти
От ведь что делают, террорюги подлые Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5880
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27.11.2020 13:08 Відповісти
кормильці всєя планеті!
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27.11.2020 13:21 Відповісти
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 1941 В Донецке незаконно продавал, а в Киеве законно покупал.
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27.11.2020 13:09 Відповісти
Краще пізніше, ніж ніколи !!)))
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27.11.2020 13:09 Відповісти
и так продолжается последние 6 лет!!! а раньше вы куда смотрели? а борцы за безопасность страны? ахметкина контора? бабки давал? блин, и везде так! у меня слов нет.... еще раз убеждаюсь, что правильное решение это только стена и полная изоляция кормильцев!!!
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27.11.2020 13:15 Відповісти
вряд ли это поможет. нужно переписать первую строку гимна)))) и в конце **аминь***
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27.11.2020 13:17 Відповісти
ну это в гимне своей страны можете сделать сара абрамовна.... а мне гимн Украины по душе!!!
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27.11.2020 13:22 Відповісти
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 2345 только и того))) по душе, так по душе... не хлебом единим, как говорится))) далеко на патриотизме уедешь???))))))
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27.11.2020 13:25 Відповісти
а без патриотизма ты куда уедешь? или ты уже приехала???
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27.11.2020 13:29 Відповісти
поздно о нем вспомнили...лет 30 назад нужно было...уже всё. приехали Терористи "ДНР" незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ - Цензор.НЕТ 2646
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27.11.2020 13:31 Відповісти
ага, приехали, остановка зелена шмаркля. не передивай сара абрамовна и это подолаем!
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27.11.2020 13:36 Відповісти
подолайка не выросла еще, баклан))
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27.11.2020 13:47 Відповісти
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5484 Ти нарвалась.
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27.11.2020 13:29 Відповісти
да сара абрамовна нарвался..... попал на любовь к своей стране! а ты смайликов поболее лепи.... дебилы 73%-центные.....
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27.11.2020 13:34 Відповісти
мне эта любовь до 5й точки))
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27.11.2020 13:42 Відповісти
вот в эту 5-ю точку, сара абрамовна, тебя и отдерут! изыди 5-я колона!!!!
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27.11.2020 13:49 Відповісти
а зохен вэй!!! класс!!
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27.11.2020 13:50 Відповісти
киш мир тухес, сара абрамовна, унд зайгезунд!!!
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27.11.2020 14:55 Відповісти
Эти постом СбУ подтвердило свою некомпетентность или продажность.
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27.11.2020 13:16 Відповісти
Вони були в долі. І наразі конкретним конторським висувають обвинувачення.
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27.11.2020 14:00 Відповісти
Организовал донецкий, это понятно. Но ясно, что была ( да наверное и ЕСТЬ) представительная "крыша" и скорее всего, депутатская, здесь, в Украине. Ей-то будут что-то предъявлять, если докажут, или опять иммунитет поможет откосить от суда и следствия?
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27.11.2020 13:17 Відповісти
Счет предъявят, конечно. Заплатят, куда денутся. И всё станет законно.
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27.11.2020 13:57 Відповісти
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9091
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27.11.2020 13:18 Відповісти
Терористы ДНР уже 6 лет поставляют законно уголь в Украину!
Через зарегистрированные в офшоре фирмы.
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27.11.2020 13:33 Відповісти
так держать!
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27.11.2020 14:11 Відповісти
это не ОРДЛО виноваты .Это наши закупщики виноваты .И я больше чем уверен что они точно знали откуда этот уголёк .
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27.11.2020 15:03 Відповісти
cколько деньгов а уменя гривен 20 Терористи "ДНР" незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3822
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27.11.2020 16:30 Відповісти
 
 