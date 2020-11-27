Терористи "ДНР" незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала сприяння терористичній організації "ДНР" через незаконні поставки вугілля в нашу країну і країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організував протиправний механізм власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній "Энергоимпекс". За домовленістю з ватажками "ДНР", його структури "допомагали" бойовикам із сортуванням та збагаченням кам’яного вугілля, видобутим на "націоналізованих" шахтах.

На продукцію організатори виготовляли підроблені документи про її походження. Потім вугілля через територію РФ "офіційно" постачали і реалізовували в Україні та деяких країнах Європейського Союзу. Більша частина отриманих коштів йшла до псевдобюджету "республіки" та на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.

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Для здійснення протиправної діяльності в нашій країні організатор зареєстрував у Києві так звану "дзеркальну" комерційну структуру з українською юрисдикцією.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Києві низку слідчих дій в офісі та за місцями проживання фігурантів справи. Вилучено документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору українського "офісу" та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.





