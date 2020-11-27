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Миколаївська область (1845) Укроборонпром (953) БТР (187)

Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

ДП "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно завершило виконання контракту і передало ЗСУ партію відновлених БТР-80 із поліпшеними тактико-технічними характеристиками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80 01

Фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

"Після покращення тактико-технічних характеристик бронетранспортери стали більш зручними у керуванні в темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим", – пояснив директор МБЗ Юрій Кравченко.

Дивіться також: Київський бронетанковий завод достроково закінчив капремонт дев'яти БТР-80. ФОТО

Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80 02

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
все видели что делали беспилотники с такой техникой в карабахе. тим бтром стало опасно даже митинги рагонять. пример, Майдан. чем хвастаетесь, упыри?????
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27.11.2020 15:41
+8
Коли "кляті бариги наживались на війні" партії техніки передавали в рази більші, в тому числі нової, а не пофарбованої. Нате вам 10 "некорупційних" БТР-80. Зробили блд.
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27.11.2020 15:50
+5
Вы, Игорь видели гаубици, закупленные у чехов? там куда лепить защиту? Вы не видете что уже весь военчермет по миру скупили?. если его продают как застарелю технику, начит оно ....овно. точно такое же как и эти бтры
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27.11.2020 16:07
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все видели что делали беспилотники с такой техникой в карабахе. тим бтром стало опасно даже митинги рагонять. пример, Майдан. чем хвастаетесь, упыри?????
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27.11.2020 15:41 Відповісти
Потрібно над БТР ставити суцільний протикумулятивний екран, щоб БПЛА вибухав на безпечній вістані від броні.
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27.11.2020 15:49 Відповісти
Вы, Игорь видели гаубици, закупленные у чехов? там куда лепить защиту? Вы не видете что уже весь военчермет по миру скупили?. если его продают как застарелю технику, начит оно ....овно. точно такое же как и эти бтры
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27.11.2020 16:07 Відповісти
Та в чому проблема? Металева сітка ставиться на 1,5-2 метри над бронею в якості екрана від БПЛА і це значно знижує вражаючу дію направленого снаряду БПЛА! В БПЛА маса БЧ мізерна, і більшість влучань в танки цих керованих снарядів не призводить до підриву боєкомплекту, бо не вистачає потужності БЧ. А якщо вибух буде на відстані 1,5-2м від броні, то взагалі можна не перейматись! Ті самі протикумулятивні екрани захистять і від мін та інших *********** розривної дії.
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27.11.2020 16:21 Відповісти
та бред первой мировой с этими сетками....(((- учись, читай современную тематику защиты брони, а не обваривай решетками, создавая бредовую жуть...
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27.11.2020 17:51 Відповісти
Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80 - Цензор.НЕТ 2004Чому тоді у всьому світі такий захист ніхто не робить зверху бронетехніки?
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Так ніхто в світі не стикався досі з таким активним застосуванням ударних БПЛА. Вірмено-азербайджанська війна це перший випадок масового застосування ударних БПЛА які просто викосили всі вірменські сили зі всіх типів укріплень та вогневих позицій. Тепер на полі бою має право існувати тільки та бронетехніка яка має можливість зупинити ударний БПЛА. Думаю що скоро ми побачимо танки та бронемашини з подвійним бронедахом, на йому буде потужний динамічний та активний захист проти БПЛА, а БПЛА почнуть вчитись атакувати такі цілі в бокові проекцію
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27.11.2020 17:11 Відповісти
У світі з часів Другої Світової Війни підбивають танки і бронетехніку з літаків і нічого з цим не зробиш, окрім як гарне ППО
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27.11.2020 17:15 Відповісти
ППО на кожному танку це дорого, я би приварив металеву решітку на висоті 2 метрів від бронекорпусу.
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27.11.2020 17:17 Відповісти
Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80 - Цензор.НЕТ 1288 хватит бредить)))
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27.11.2020 17:52 Відповісти
Яке ППО кожного танку - американці першою справою знищуюють ППО супротивника і тоді вже розвертають наземні сили, тіж танки і БТРи, а захисту зверху танків і БТРів не розглядають навіть у конструкторських бюро, бо маса танка виросте у два рази, а сітка проти подвійного заряду з літака/БПЛА не допоможе..
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27.11.2020 19:41 Відповісти
Самая нормальная мысль. Если есть ПВО, то можно воевать бронетехникой. Если его нет, то лучше и не вылазить даже, и никакие сетки тут не помогут.
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27.11.2020 19:28 Відповісти
ППО не може боротись проти керованих снарядів які мають надзвичайно малі розміри і не відбиваються на радарах і на них неможливо навести зенітну ракету. Тому протикумулятивні екрани зверху БТР, БМП та танків це рішення яке буде успішно захищати бронетехніку від ураження ударними БПЛА.
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27.11.2020 19:50 Відповісти
Дякуємо.Втім як БТРи поведуть себе під час експлуатації - побачимо.
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27.11.2020 15:43 Відповісти
Двигуни потрібно міняти, на британськи багатопаливні військові двигуни Роллс-Ройс MTU, як це робив Тайланд, замовляючи в нас модернізовані старі БТР-3ДА. А з радянськими двигунами розрахованими на три атаки - це лайно!
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27.11.2020 16:23 Відповісти
еслиб сказали что создали ракеты дальностью 500-600 км, к ним, бактериологичесские или химичесские, массового уничтожения боеголовки, вот тогда с вами говорили бы не как с обосравшимся ребенком, а как с равноценным партнером. а хвастать техникой которю можно шапками закидать, как минимум стыдно
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27.11.2020 15:48 Відповісти
Как бы там ни было , мы страна с богатой историей ...Несмотря на вокруг происходящее мы ещё умудряемся что-то производить ...Что значит что-то ? ВСЁ ! .....И, мне кажется. что если нас закрыть от всех высокой стеной на долгие года , мы выживем....У нас денег очень много !!! Просто кому-то срочно нужно ими поделиться ? Кому ? Та очень много кому....
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27.11.2020 15:48 Відповісти
Коли "кляті бариги наживались на війні" партії техніки передавали в рази більші, в тому числі нової, а не пофарбованої. Нате вам 10 "некорупційних" БТР-80. Зробили блд.
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27.11.2020 15:50 Відповісти
опять совкометаллолом ..еще кареты передал бы людовика 14го.. ппц
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27.11.2020 16:31 Відповісти
Хоч би за 6 років роздуплились і на цей радянський металобрухт бі встановили гармату 70 -80 міліметрову, і по домовленостіям така зброя не заборонена і одразу висока мобільність артисистеми яка може подавити усяку огневу активність сепарів/кацапів.
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27.11.2020 17:11 Відповісти
Це ті "вісімдесятки", що були подані на підприємство ще у 2018 році? Нарешті... Запасаємось попкорном і чекаємо на позови МОУ щодо нарахування та сплати штрафів за недотримання терміну виконання контракту... А якщо подивитися на те, що "майстерня" відмінює одну закупівлю за іншою (нібито "скорочення видатків") та кількість "не відбувшихся" закупівель з вже 11-й місяць поспіль податковим боргом більше 20 млн. грн., то стає питання "А за рахунок чого вони це зробили?" А там же є ще контракт на 3 БТР-70Ді...
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27.11.2020 18:49 Відповісти
 
 