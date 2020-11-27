У Миколаєві двох хлопців засипало землею в траншеї, рятувальникам вдалося їх звільнити, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У службу порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В'ячеслава Чорновола в Миколаєві, під час проведення земляних робіт, двох хлопців у траншеї завалило землею і бетонною плитою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За допомогою шансового інструмента чоловіка 2002 р.н. вивільнили з пастки та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок постраждалого госпіталізовано.
Другого постраждалого, юнака 2003 р.н., через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалось вивільнили о 13:30. Від госпіталізації відмовився.
До рятувальної операції залучалось чотири одиниці техніки та 16 осіб ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.
Будь ласка, зачекайте...
Сажут сами залезли, металл искали