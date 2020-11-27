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Миколаїв (1340) порятунок (109) ДСНС (4464)

У Миколаєві двох хлопців засипало землею в траншеї, рятувальникам вдалося їх звільнити, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У службу порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В'ячеслава Чорновола в Миколаєві, під час проведення земляних робіт, двох хлопців у траншеї завалило землею і бетонною плитою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За допомогою шансового інструмента чоловіка 2002 р.н. вивільнили з пастки та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок постраждалого госпіталізовано.

Другого постраждалого, юнака 2003 р.н., через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалось вивільнили о 13:30. Від госпіталізації відмовився.

До рятувальної операції залучалось чотири одиниці техніки та 16 осіб ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.

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У Миколаєві двох хлопців засипало землею в траншеї, рятувальникам вдалося їх звільнити, - ДСНС 01
У Миколаєві двох хлопців засипало землею в траншеї, рятувальникам вдалося їх звільнити, - ДСНС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Траншеї глибше 2 метрів мають мати дерев'яну опалубку - норми техніки безпеки та охорони праці.
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27.11.2020 15:53 Відповісти
повинні мати, болван.
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27.11.2020 19:18 Відповісти
В нас так один курган копав. Зразу скиглив, коли його затримали, а потім, коли знаючі люди розповіли, що б з ним було у його шурфі глибиною 4 м. - радів!
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27.11.2020 21:34 Відповісти
вот если бы уволили нахрен всех причасных, с полной компенсацией, было б хорошо. сейчас все спишут на этих пацанов и даже их подписи под инструкажом покажут.
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27.11.2020 16:18 Відповісти
Не покажут. Какой может бьіть инструктаж на работьі повьішенной опасности у пацана 2003 года рождения? Ответ: никакой.
Сажут сами залезли, металл искали
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27.11.2020 17:09 Відповісти
Подобається новина , бо врятували , одужання землекопачам ,- вдруге народились .
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27.11.2020 16:35 Відповісти
Траншея глубже одного метра всегда опасна, а в рушленных грунтах тем более. Парням скорейшего выздоровления.
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27.11.2020 17:11 Відповісти
а вот инструмент-таки был внатуре, "шансовый".............)))
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27.11.2020 17:54 Відповісти
 
 