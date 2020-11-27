У Запоріжжі вандали облили фарбою меморіальну дошку загиблим під час Голодомору дітям. ФОТО

У Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою меморіальну дошку, встановлену на будівлі колишнього Будинку немовляти, у якому під час Голодомору 1932-1933 років померли майже 800 дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Запорізької ОДА.

"На будинку за адресою вул. Олександрівська, 7, знищено й спаплюжено пам’ятні дошки в пам'ять про дітей, замордованих штучним голодом. У цьому будинку, зведеному у ХІХ сторіччі, з кінця 1920-х років діяв будинок немовляти. За даними запорізьких істориків, цифра померлих у цьому закладі дітей з листопада 1932-го до грудня 1933 року – 788. Це маленькі діти віком від одного дня до 8 років", - йдеться в повідомленні.

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У поліції Запорізької області повідомили, що інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.