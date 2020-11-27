У Запоріжжі вандали облили фарбою меморіальну дошку загиблим під час Голодомору дітям. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою меморіальну дошку, встановлену на будівлі колишнього Будинку немовляти, у якому під час Голодомору 1932-1933 років померли майже 800 дітей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Запорізької ОДА.
"На будинку за адресою вул. Олександрівська, 7, знищено й спаплюжено пам’ятні дошки в пам'ять про дітей, замордованих штучним голодом. У цьому будинку, зведеному у ХІХ сторіччі, з кінця 1920-х років діяв будинок немовляти. За даними запорізьких істориків, цифра померлих у цьому закладі дітей з листопада 1932-го до грудня 1933 року – 788. Це маленькі діти віком від одного дня до 8 років", - йдеться в повідомленні.
У поліції Запорізької області повідомили, що інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
Запорожской Епархии Украинской православной церкви отсюда и беснование гундяевцев, разве могут они по-другому относиться к памяти умерших детей, воспевая и преклоняясь перед убийцами-сталина, путина
60 бамбуковых палок исполнителям, по ягодицам, и хватит.
Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала карту зміни демографічного складу України. "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь прокемлівський "Югавасток", " бандитів - терористів" під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий ссср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати українську землю Крима і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
КАк их колбасит от мемориальных плит на стене.
Их деды, наверное, стояли в оцеплении вокруг сёл, занесённых на чёрную доску.
В одном можно не сомневаться: им за это по жизни точно прилетит.