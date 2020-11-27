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Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники облдержадміністрації прописали вимоги для участі в тендері на будівництво спеціально під певні фірми. Але компанії-переможниці так і не побудували амбулаторії, а частину отриманих грошей вивели "в тінь".

Про це повідомляє управління СБУ в Сумській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до укладених договорів підрядники мали збудувати і провести реконструкцію 10 амбулаторій та інших об’єктів соціального призначення. Проте комерсанти не провели відповідні ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі і на цей час не здали об’єкти в експлуатацію, порушивши всі терміни", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, вони завищили вартість обладнання та будматеріалів, вивели частину грошей у тінь і легалізували "прибуток" через фіктивні фірми та конвертаційні центри.

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"За оцінками експертів, махінація завдала державі збитків у сумі 19 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

Слідчі ведуть провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 01
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 02
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 03
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 04
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Болото зелёное опять Порошенко обвинит и свинарчуков вспомнит ! ОТВЕЧАЙ ТЕ ЗЕБАНУТЫЕ , «а причём тут Зеленский ?
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27.11.2020 17:10
+1
Расстрелять нахер, чтобы другие боялись. Как они уже достали, суки. Все, повторяю ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ чиновники ВОРЮГИ. Ничего святого. Воруют на больных, стариках, детях, солдатах. Кто они после этого????
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27.11.2020 21:45
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Болото зелёное опять Порошенко обвинит и свинарчуков вспомнит ! ОТВЕЧАЙ ТЕ ЗЕБАНУТЫЕ , «а причём тут Зеленский ?
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27.11.2020 17:10 Відповісти
плёнки переслушай, где говориться, как нас сделали колонией! и просто сделали....два старых пи....са.
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27.11.2020 17:21 Відповісти
Славяне...
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27.11.2020 17:12 Відповісти
а разве не то же самое произошло в музее Революции Достоинства Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ - Цензор.НЕТ 576 Широко распространенная схема, прямо таки массовоая.
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27.11.2020 17:30 Відповісти
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ - Цензор.НЕТ 2572
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27.11.2020 18:02 Відповісти
Расстрелять нахер, чтобы другие боялись. Как они уже достали, суки. Все, повторяю ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ чиновники ВОРЮГИ. Ничего святого. Воруют на больных, стариках, детях, солдатах. Кто они после этого????
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27.11.2020 21:45 Відповісти
 
 