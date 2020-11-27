Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів. ФОТО
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Сьогодні, 27 листопада, підписано підсумкову декларацію чергової сесії Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва, співголовами якої є міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і міністр економіки, фінансів і відновлення Французької Республіки Брюно Ле Мер.
Аваков і Ле Мер обговорили стан реалізації вже наявних україно-французьких програм співпраці та підготовку до нових масштабних проєктів, йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Вже успішно реалізується контракт з Airbus Helicopters SAS: вчора ми отримали ще один гелікоптер Н-225, а до кінця року отримаємо ще три. Просувається проєкт спільного будівництва патрульних катерів з компанією ОСЕА: ми провели фінансування минулого тижня з боку нашого бюджету, виплатили нашим компаніям аванси. В січні 2021 року ми сподіваємося вийти на конкретну угоду щодо виробництва нової рятувальної техніки. Обсяг цього контракту може бути до 300 млн євро. Плануємо тут залучити вітчизняні підприємства КРАЗ і Прилуцький завод "Пожмашина" для виробнцитва шасі та французького виробника спеціальних рятувальних драбин Echelles Riffaud",- сказав Арсен Аваков.
За словами очільника МВС, також планується старт проєкту з будівництва енергонакопичуваних потужностей для "Укренерго" обсягом 20 млн євро. Але ключовим стратегічним пріоритетом для України і Франції нині є підготовка великого контракту на придбання вантажних локомотивів між "Укрзалізницею" та французькою компанією Alstom із можливістю локалізації виробництва в України:
"Планується, що угода між "Укрзалізницею" та Alstom буде двоетапна. Перший етап передбачає отримання 50 електровозів, другий – до 80. Перший етап цієї угоди із обов`язковою локалізацією виробництва в Україні коштуватиме приблизно пів мільярда євро. Також нам дуже цікавий проєкт з будівництва енергонакопичуваних потужностей, сподіваюся в 2021 році почнеться його реалізація", - додав Арсен Аваков.
Сторони також висловили задоволення від успішної роботи з реінтеграції Донбасу: будівництва станції очищення питної води в Маріуполі на Донеччині та можливість розширення цієї програми на Луганську область.
Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мер зазначив, що спільні україно-французькі економічні проєкти є не лише стратегічними, але й політичними.
"Проєкт з будівництва енергонакопичуваних потужностей для "Укренерго" дозволить Україні, зокрема, вступити в Європейську енергоспільноту. І, звичайно, найважливіше - це підготовка великої угоди між компаніями Alstom та "Укрзалізницею"", - сказав Брюно ле Мер. Він підтвердив готовність французької сторони збільшити частку фінансування проєкту саме з боку Держказначейства Франції. Це має його суттєво здешевити. Про це йшлося під час переговорів наприкінці жовтня Президента України Володимира Зеленського і Гендиректора Alstom Анрі Пупар-Лаваржа.
Арсен Аваков окремо закликав французького колегу активізувати роботу над угодою про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Заплановано візит французької експертної місії для остаточного вирішення цього питання.
"Але найважливішим пунктом всіх спільних з Францією проєктів є локалізація виробництва і будівництва шляхом залучення до цього українських підприємств", - резюмував Арсен Аваков.
Будь ласка, зачекайте...
Все дело в нашем менталитете (как "бизнесменов", так и населения), получить максимальную финансовую выгоду несмотря ни на что. Вот так мы и приехали к банановой республике..."завтра" остановят АЭС, "послезавтра" добыча (гребанных ископаемых ресурсов) прийдет в небытие (которые тоже можно было бы перерабатывать и изготавливать из них продукцию), а напоследок - земля!
Кто то может возразить, типа - издержки заработной платы...мы и так много платим...нужно поднимать экономику...работайте за минималку . Та не, ребята, экономику Польши мы немножко подняли за зарплату !!!700-1200!!! эвро в месяц, как и поляки подняли экономику Германии за !!!2300-3200!!! эвро в месяц....но поляки нас не просили работать за 150 эвро , так почему же нас просят (заставляют) работат за 160-350 эвро в месяц? Кто в этом виноват?!
Жабоеды накручивают в дикие цены и дают дикие откаты - вот поэтому страны третьего мира (Индия в том числе) отмывают деньги через жабоедов...
Аваков - три в одному: і швець і жнець і на дуді гравець, такий собі стахановець-багатостаночник. Клоун у всі вищі посади напхав кварталівців, які нічого не петрають.
сабаків розкидається грошима, яких немає..
А американские локомотивы уже купили?
Не хочешь кормить свою Армию, будешь комить чужую, не хочешь покупать Украинскую продукцию, Украинской экономики не будет, не будет чем кормить украинскую Армию, значит господин Аваков, уже кормит чужую, догадаться не сложно чью и не только Французкую.
убили
изнасиловали.
переехали
открышевали
взяток взяли
ограбили
наркоты продали
водки выпили
tZE inform
@tZEinform
Французскими шокерами нас пугаете г-н Аваков ? Что там у вас с "делом об убийстве Шеремета?" США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова.
Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД.
И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?