УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8749 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
3 384 61
Аваков (1956) співпраця (368) Франція (1975) вертоліт (713)

Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 27 листопада, підписано підсумкову декларацію чергової сесії Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва, співголовами якої є міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і міністр економіки, фінансів і відновлення Французької Республіки Брюно Ле Мер.

Аваков і Ле Мер обговорили стан реалізації вже наявних україно-французьких програм співпраці та підготовку до нових масштабних проєктів, йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вже успішно реалізується контракт з Airbus Helicopters SAS: вчора ми отримали ще один гелікоптер Н-225, а до кінця року отримаємо ще три. Просувається проєкт спільного будівництва патрульних катерів з компанією ОСЕА: ми провели фінансування минулого тижня з боку нашого бюджету, виплатили нашим компаніям аванси. В січні 2021 року ми сподіваємося вийти на конкретну угоду щодо виробництва нової рятувальної техніки. Обсяг цього контракту може бути до 300 млн євро. Плануємо тут залучити вітчизняні підприємства КРАЗ і Прилуцький завод "Пожмашина" для виробнцитва шасі та французького виробника спеціальних рятувальних драбин Echelles Riffaud",- сказав Арсен Аваков.

Також дивіться: ДСНС отримала п'ятий гвинтокрил Airbus H225 Super Puma. ВIДЕО

Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів 01
Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів 02

За словами очільника МВС, також планується старт проєкту з будівництва енергонакопичуваних потужностей для "Укренерго" обсягом 20 млн євро. Але ключовим стратегічним пріоритетом для України і Франції нині є підготовка великого контракту на придбання вантажних локомотивів між "Укрзалізницею" та французькою компанією Alstom із можливістю локалізації виробництва в України:

"Планується, що угода між "Укрзалізницею" та Alstom буде двоетапна. Перший етап передбачає отримання 50 електровозів, другий – до 80. Перший етап цієї угоди із обов`язковою локалізацією виробництва в Україні коштуватиме приблизно пів мільярда євро. Також нам дуже цікавий проєкт з будівництва енергонакопичуваних потужностей, сподіваюся в 2021 році почнеться його реалізація", - додав Арсен Аваков.

Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів 03

Сторони також висловили задоволення від успішної роботи з реінтеграції Донбасу: будівництва станції очищення питної води в Маріуполі на Донеччині та можливість розширення цієї програми на Луганську область.

Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мер зазначив, що спільні україно-французькі економічні проєкти є не лише стратегічними, але й політичними.

Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів 04

"Проєкт з будівництва енергонакопичуваних потужностей для "Укренерго" дозволить Україні, зокрема, вступити в Європейську енергоспільноту. І, звичайно, найважливіше - це підготовка великої угоди між компаніями Alstom та "Укрзалізницею"", - сказав Брюно ле Мер. Він підтвердив готовність французької сторони збільшити частку фінансування проєкту саме з боку Держказначейства Франції. Це має його суттєво здешевити. Про це йшлося під час переговорів наприкінці жовтня Президента України Володимира Зеленського і Гендиректора Alstom Анрі Пупар-Лаваржа.

Також читайте: Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції

Арсен Аваков окремо закликав французького колегу активізувати роботу над угодою про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Заплановано візит французької експертної місії для остаточного вирішення цього питання.

"Але найважливішим пунктом всіх спільних з Францією проєктів є локалізація виробництва і будівництва шляхом залучення до цього українських підприємств", - резюмував Арсен Аваков.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
аваков вже президент чи ще досі довічний міністр мусарні? Коли вже ця поскуда залізе в рюкзак? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 6774
показати весь коментар
27.11.2020 17:13
+16
А когда Аваков по совместительству стал министром финансов или экономики на худой конец? Я что-то пропустила? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 4131
показати весь коментар
27.11.2020 17:13
+12
Аваков у нас на особом положении, чем хочет, тем и занимается. Вместо радикальных реформ и очищения своих авгиевых конюшен, борьбы с коррупцией и организованной преступностью - локомотивами, вертолётами, катерами и вообще отношениями с Францией
показати весь коментар
27.11.2020 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аваков вже президент чи ще досі довічний міністр мусарні? Коли вже ця поскуда залізе в рюкзак? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 6774
показати весь коментар
27.11.2020 17:13 Відповісти
Всі ці проекти потрібно зупинити, на це немає грошей, вони безглузді у технічному та військовому сенсі та абсолютно непотрібні! Це абсолютна корупція і шкода що Франція повелась на цього корупціонера Авакова, якого чекає в'язниця!
показати весь коментар
27.11.2020 17:14 Відповісти
зебилоид иди останавливай, "АстАнавитель"...
показати весь коментар
27.11.2020 17:17 Відповісти
Відсутність грошей в бюджеті зупинить хотелки всіх цих ідіотів.
показати весь коментар
27.11.2020 17:19 Відповісти
Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 7987
показати весь коментар
27.11.2020 17:23 Відповісти
а хто зупинить таких ідіотів які за них голосували???
показати весь коментар
27.11.2020 17:25 Відповісти
голодуха,как всегда..
показати весь коментар
27.11.2020 17:39 Відповісти
Цей покидьок давно повинен сидіти а він досі міністр мвс і таких у нас в Україні 99% Всіх потрібно перетрахівать починаючи з суддів ,всіх силовиків верховної ради і офісу президента.Ви всі антінародні іц вороги того народу якому обіцяли служити.Ви ОБОРОТНІ.
показати весь коментар
27.11.2020 17:24 Відповісти
Аваков у нас на особом положении, чем хочет, тем и занимается. Вместо радикальных реформ и очищения своих авгиевых конюшен, борьбы с коррупцией и организованной преступностью - локомотивами, вертолётами, катерами и вообще отношениями с Францией
показати весь коментар
27.11.2020 17:23 Відповісти
"борьбы с коррупцией и организованной преступностью" - как они могут бороться сами с собой
показати весь коментар
27.11.2020 17:37 Відповісти
А когда Аваков по совместительству стал министром финансов или экономики на худой конец? Я что-то пропустила? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 4131
показати весь коментар
27.11.2020 17:13 Відповісти
єто на худой конец. а на толстый?
показати весь коментар
27.11.2020 17:34 Відповісти
Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 3285
показати весь коментар
27.11.2020 17:13 Відповісти
Зелохів буде вгамовувати? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 9101
показати весь коментар
27.11.2020 17:13 Відповісти
Аваков министр всяческих дел.
показати весь коментар
27.11.2020 17:14 Відповісти
Я просто охреневаю у этого одна проблема вертолеты катера и на всем наверняка откат прокат любимые игрушки за счет страны и людей
показати весь коментар
27.11.2020 17:14 Відповісти
естественно откат будет...за то что, профинансировал экономику Франции (в той или иной степени)...может домик во Франции купит на старость лет, а там еще и налоговые преференции получит в плане уплаты налогов . Но дело не в этом! Дело в том, что за последние 15-20 лет, никто не вложил ни копейки в модернизацию производственных мощностей! Или Украина не смогла бы выпускать каркасы вертолетов, катеров или освоить освоенный выпуск локомотивов (пускай электронику даже закупали бы в других странах)?
Все дело в нашем менталитете (как "бизнесменов", так и населения), получить максимальную финансовую выгоду несмотря ни на что. Вот так мы и приехали к банановой республике..."завтра" остановят АЭС, "послезавтра" добыча (гребанных ископаемых ресурсов) прийдет в небытие (которые тоже можно было бы перерабатывать и изготавливать из них продукцию), а напоследок - земля!

Кто то может возразить, типа - издержки заработной платы...мы и так много платим...нужно поднимать экономику...работайте за минималку Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 3548. Та не, ребята, экономику Польши мы немножко подняли за зарплату !!!700-1200!!! эвро в месяц, как и поляки подняли экономику Германии за !!!2300-3200!!! эвро в месяц....но поляки нас не просили работать за 150 эвро Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 2959, так почему же нас просят (заставляют) работат за 160-350 эвро в месяц? Кто в этом виноват?!
показати весь коментар
27.11.2020 18:04 Відповісти
С локомотивами палится, что криклий его чел и он имеет с МИУ
показати весь коментар
27.11.2020 17:14 Відповісти
Наверно говорит французам что он армян.
показати весь коментар
27.11.2020 17:15 Відповісти
првавильнее будет,говорит с французами армянского происхождения. все сделки через армянскую диаспору
показати весь коментар
28.11.2020 17:31 Відповісти
Министр МВД договаривается о покупке паровозов. Я никуя нипонел.
показати весь коментар
27.11.2020 17:16 Відповісти
Паровозы для МВД, будем восстанавливать ГУЛАГ
показати весь коментар
27.11.2020 17:20 Відповісти
да ты чо разве не слышал ? об этом же же уже 2 недели только и говорят. теперь в составе МВС будет бригада тяжелых локомотивов!!! будут порядок на ж/д наводить и вывозить закордон все что скиздить можно!!! министерство обороны теперь обзавидуется а министр в отставку подаст!
показати весь коментар
27.11.2020 17:43 Відповісти
Мусоров в этой стране заряжают круче, чем воюющую армию. Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 2182
показати весь коментар
27.11.2020 17:17 Відповісти
тут так всегда было- ни один мент никогда не пух с голоду, наоборот нажирали рожи в самые голодные для народа годы
показати весь коментар
27.11.2020 17:22 Відповісти
ну чо вы киздите, забыли кто у нас на Майдане главный защитник режима был? если забыли то почитайте про бульбафюрера луку и всё поймёте.... поэтому и заряжают. и ещё у меня впечатление что зельц авакяна боится, ну как ***** кадырку.... или я не прав???
показати весь коментар
27.11.2020 17:47 Відповісти
Насправді, якби аваков не був злодієм, то зі своїми бізнесовими задатками може приніс би якусь користь. А так мафіозі і не більше.
показати весь коментар
27.11.2020 17:21 Відповісти
.
Жабоеды накручивают в дикие цены и дают дикие откаты - вот поэтому страны третьего мира (Индия в том числе) отмывают деньги через жабоедов...
показати весь коментар
27.11.2020 17:22 Відповісти
Міністр внутрішніх справ України обговорює з міністром економіки Франції "поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов".
Аваков - три в одному: і швець і жнець і на дуді гравець, такий собі стахановець-багатостаночник. Клоун у всі вищі посади напхав кварталівців, які нічого не петрають.
показати весь коментар
27.11.2020 17:27 Відповісти
Авякян в Украине??? Я думал он давно в Карабахе... Столько слов и такое сцыкло.
показати весь коментар
27.11.2020 17:27 Відповісти
Аваков шопінгує за державні як справжній джигіт
показати весь коментар
27.11.2020 17:30 Відповісти
??? Каждый раз удивляюсь. Какое отношение имеет Аваков к грузовым локомотивам????
показати весь коментар
27.11.2020 17:31 Відповісти
корупція, корупція, корупція .....

сабаків розкидається грошима, яких немає..
показати весь коментар
27.11.2020 17:37 Відповісти
ну ты че не слышал разве? ну ты даешь!!!! об этом же уже 2 недели только и говорят. теперь в составе МВС будет бригада тяжелых локомотивов!!! будут порядок на ж/д наводить и вывозить закордон все что скиздить можно!!! министерство обороны теперь обзавидуеться!!!
показати весь коментар
27.11.2020 17:38 Відповісти
Ну а рюкзаки він же шив!
показати весь коментар
27.11.2020 18:24 Відповісти
чот я не понял с каких таких полномочий "министр мвд" обсуждает прямые экономические вопросы. он чо, премьер уже? Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 9184
показати весь коментар
27.11.2020 17:33 Відповісти
а он все знает и всё умеет! вот в связи с этим самым я тебя спросить хотел, ты не слышал он часом гемморой не лечит???
показати весь коментар
27.11.2020 17:39 Відповісти
так спроси у собакова. твиттер же есть и фб, где он периодически гадит
показати весь коментар
29.11.2020 17:02 Відповісти
Бірюлька не дає спокою.У Тигіпка й Кушнарьова є,й він собі захотів.(Ну і трошки відкатів-преміальних.У Франції ж хабарів немає...)
Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 4905
показати весь коментар
27.11.2020 18:12 Відповісти
О кадр Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 7153а сами что ,уже нихрена делать не можем ???
показати весь коментар
27.11.2020 17:43 Відповісти
Минуточку!
А американские локомотивы уже купили?
показати весь коментар
27.11.2020 17:44 Відповісти
Чому міністр внутрішніх справ займається зовнішніми питаннями? А, зрозумів, на вертольотах і катерах можна взяти більше ніж на рюкзаках. Але хто буде займатися злочинністю, яка вже побила рекорди 90-х:? Сепарня знищила багато пам'ятників на могилах загиблих, а він займається катерами. То можливо краще хай цим займається, а на посаду міністра ВС призначте пана Москаля, звичайно якщо він дасть згоду, і через рік все буде окей.
показати весь коментар
27.11.2020 17:44 Відповісти
Патому, что он собирается жить во Франции и финансирует нашими деньгами союзницу России Францию и армянскую общину во Франции.
показати весь коментар
27.11.2020 17:53 Відповісти
Там откаты играют роль также как деребан с ковид фонда в асфальт,зарабатывание бюджетных денег на больных,и кто вам Зебилы не дал при вашем новом правительстве не выбирать Авакова опять?Что опять Порох мешал уже самому Зе просто нащначить другого,также как и посадить Мертвечука при вашем своем прокуроре
показати весь коментар
27.11.2020 17:50 Відповісти
И толку Украине от этого? Лучше бы этот хач Аваков поехал в Армению, как ни как историческая родина, хоть он и родился в Азербайджане. Но нет, Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД. И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?.
показати весь коментар
27.11.2020 17:51 Відповісти
Аваков уже в откпытую, превышая свою компетенцию, закупая электровозы за бюджетные деньги, чего не сделаешь для неньки Украины?, любой каприз за наши деньги, гляшь, как Гонтарева будет страдать скоро за границей, в скомном домике милионов на 100, на Лазурном берегу Франции, рядом с Иванющенко, Хорошковским, Ахметовым и Фирташем.
Не хочешь кормить свою Армию, будешь комить чужую, не хочешь покупать Украинскую продукцию, Украинской экономики не будет, не будет чем кормить украинскую Армию, значит господин Аваков, уже кормит чужую, догадаться не сложно чью и не только Французкую.
показати весь коментар
27.11.2020 17:51 Відповісти
Срал этот армяшка на Украину. Он финансирует Францию нашими деньгами, т.к. собирается туда сдрыснуть.
показати весь коментар
27.11.2020 17:54 Відповісти
денег нет а аваков во всю все закупает .это как ?
показати весь коментар
27.11.2020 17:51 Відповісти
А это из фонда борьбы в коронавирусом деньги.
показати весь коментар
27.11.2020 17:54 Відповісти
То він на майбутні кредити підписує конТрахти ,щоб зелезбльовків опередити! Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 928
показати весь коментар
27.11.2020 18:14 Відповісти
ОТ **** ганд8н а наши производители шо немогут? Гнида.
показати весь коментар
27.11.2020 18:25 Відповісти
А що незаміний Аваков вже на прим'єра мітить,чи в нас вже все гаразд з проавоохороною системою ?,як же їх ненавидить народ.
показати весь коментар
27.11.2020 18:26 Відповісти
а гроші авакян свої даватиме? чи то пак вірмени світу зкинуться?
показати весь коментар
27.11.2020 18:32 Відповісти
отчет мусоров должн каждый день сколько менты-
убили
изнасиловали.
переехали
открышевали
взяток взяли
ограбили
наркоты продали
водки выпили
показати весь коментар
27.11.2020 18:40 Відповісти
А it это его бабки, он будет Премьером.
показати весь коментар
27.11.2020 19:08 Відповісти
Судити за привішення повноважень.
показати весь коментар
27.11.2020 20:11 Відповісти


tZE inform
@tZEinform
Французскими шокерами нас пугаете г-н Аваков ? Что там у вас с "делом об убийстве Шеремета?" США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова.
Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД.
И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?
показати весь коментар
27.11.2020 20:15 Відповісти
Оце чувак гуляє на наші бабки, спочатку накупив пріусів по 40тис які перебили, хоч могли їздити і на ланосах, тепер гелікоптери за які можна було купити тисячі концентраторів кисню
показати весь коментар
27.11.2020 22:22 Відповісти
Ай молодец! Полицейский локомотив - это круто! А для лохов- "интеллектуальный локдаун".
показати весь коментар
01.12.2020 20:12 Відповісти
 
 