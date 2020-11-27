Зеленський призначив Тимчук головою Харківської ОДА. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.
Відповідний указ глава держави підписав 27 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку", - говориться в повідомленні.
Довідка. Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а у 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".
У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
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Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.
Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.
Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.
Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат главой ОГА."