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Зеленський (17537) ОДА (1539) Харківщина (4329) Тимчук Айна (6)

Зеленський призначив Тимчук головою Харківської ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

Відповідний указ глава держави підписав 27 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Тимчук головою Харківської ОДА 01

"Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку", - говориться в повідомленні.

Довідка. Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а у 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

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Топ коментарі
+6
а предыдущего специалиста по авиакатастрофам куда дел? все? не оправдал?
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27.11.2020 18:40
+6
Ага, бывшая зам Гепы
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27.11.2020 18:42
+4
Айну как нового губернатора обсуждают еще с августа, - рассказал источник в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса. - Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У блока Кернеса не хватает депутатов для монобольшинства, и может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа". Но будет ли она и на каких условиях - вопрос пока открытый".
Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.
Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.
Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.
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27.11.2020 18:46
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а предыдущего специалиста по авиакатастрофам куда дел? все? не оправдал?
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27.11.2020 18:40 Відповісти
Интересно, какой кровью обойдется искоренение этих "лиц"? "Мусорная люстрация" не справится.
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27.11.2020 20:42 Відповісти
о, смотри,новенькая..
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27.11.2020 18:41 Відповісти
Ага, бывшая зам Гепы
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27.11.2020 18:42 Відповісти
славно,значит у неё ж опы та много,людям будет в радость трудится и пользу с благом приносить.
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27.11.2020 18:46 Відповісти
"поплакала и знов"...
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27.11.2020 20:38 Відповісти
Гепа зачмырил Кучера за то, что ЗЕ не согласовал назначение Кучера с ним. Теперь Гепы нет и не факт что появится, а губернатором ставят бывшую зам Гепы. ЗЕ настолько испугался тогда Гепу, что решил больше его не гневить?
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27.11.2020 18:42 Відповісти
Айну как нового губернатора обсуждают еще с августа, - рассказал источник в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса. - Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У блока Кернеса не хватает депутатов для монобольшинства, и может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа". Но будет ли она и на каких условиях - вопрос пока открытый".
Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.
Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.
Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.
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27.11.2020 18:46 Відповісти
отвечаю - штампов некуда...(((
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27.11.2020 21:20 Відповісти
саша паламарчук-губернии и губернаторы только у тебя на параше!
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29.11.2020 19:52 Відповісти
Та ти що!
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29.11.2020 20:01 Відповісти
судя по виду новый губернатор - це политик-тяжеловес
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27.11.2020 18:52 Відповісти
"Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от "Слуги народа".

Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат главой ОГА."
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27.11.2020 18:54 Відповісти
Впервые вижу губернатора профессионала: "... в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Кухаркой обозвать не получится.Источник: https://censor.net/ru/p3233732
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27.11.2020 19:25 Відповісти
привык называть вещи своими именами, а людей судить по делам.... погрядим на этого губера натора
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27.11.2020 20:31 Відповісти
нех там и глянуть- прожженная насквозь....(((
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27.11.2020 21:21 Відповісти
Губернии и губернаторы - только на паршии!!!!
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29.11.2020 19:53 Відповісти
Куйчерня - просрайна - ТИмчуків роДинна жопа
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27.11.2020 21:03 Відповісти
Треба завтра срочно закупити харчів, конкурентка намалювалась
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27.11.2020 21:28 Відповісти
 
 