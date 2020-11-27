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За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Поліція польського міста Жешув розшукує у зв'язку з нападом на двох студентів з України громадянина нашої країни Олександра Ситника.
Про це повідомила поліція Підкарпатського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цією подією", - сказано в повідомленні польських правоохоронців.
Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти з його затриманням, звертатися у правоохоронні органи.
Напад на студентів з України стався в польському Жешуві минулої ночі. Двоє молодих людей віком 19 років і 21 року доставлені в лікарню у важкому стані.
Топ коментарі
+6 Sanello Di
показати весь коментар27.11.2020 19:10
+5 Welt Schmerz
показати весь коментар27.11.2020 19:46
+5 Tierre
показати весь коментар27.11.2020 20:00
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Хлопець на фото дійсно не схожий на гопоту - я б навіть сказав, обличчя культурної людини.
(от тільки не знаю, чи там когось гомосексуально петушманили, але не здивувався б, почувши про такий інцидент).
...
Залишається додати "и ваще ********* мутная какая-то".
Быдланы как раз имеют как правило немаленькие размеры "нюхальника", зато малый размер мозга.
У дівчат користується "попитом", але в нього дууже закороткий "штрудель" і вони його швидко кидають. Й справа не тільки в штруделі, а й в абсолютно тошнотворно розвинутому его "мальчіка".
Навєрно, в поліцію побіг заявлять на насільніков.