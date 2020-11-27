За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця. ФОТО

Поліція польського міста Жешув розшукує у зв'язку з нападом на двох студентів з України громадянина нашої країни Олександра Ситника.

Про це повідомила поліція Підкарпатського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цією подією", - сказано в повідомленні польських правоохоронців.

Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти з його затриманням, звертатися у правоохоронні органи.

Напад на студентів з України стався в польському Жешуві минулої ночі. Двоє молодих людей ​​віком 19 років і 21 року доставлені в лікарню у важкому стані.