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За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Поліція польського міста Жешув розшукує у зв'язку з нападом на двох студентів з України громадянина нашої країни Олександра Ситника.

Про це повідомила поліція Підкарпатського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цією подією", - сказано в повідомленні польських правоохоронців.

Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти з його затриманням, звертатися у правоохоронні органи.

За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця 01

Напад на студентів з України стався в польському Жешуві минулої ночі. Двоє молодих людей ​​віком 19 років і 21 року доставлені в лікарню у важкому стані.
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Топ коментарі
+6
да у негож скрепа в голове)
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27.11.2020 19:10
+5
Зате оце, е-е-е, кхм... обличчя, так би мовити (якщо цю передню частину верхньої харчоприймальної голови взагалі можна назвати обличчям) - просто пздць яке приємне. "Простой парень из народа", ****...

За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 7096
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27.11.2020 19:46
+5
То-то я смотрю, обладатели длинных "нюхальников" - всякие там кавказцы - ну ни разу не импульсивные, не обладают болезненным самолюбием и не обидчивые вообще...пан явно "слыхал звон, да не знает, откуда он".
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27.11.2020 20:00
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По фото - достойный паренек.Видно сильно достали....
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27.11.2020 18:55 Відповісти
Кому и кобыла невеста.
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27.11.2020 18:59 Відповісти
Хорошие студенты,курсантская молодость тоже бурная была с драками с бляхами, но что бы ножом порезать однокурсников, это жесть.
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27.11.2020 18:57 Відповісти
А если окажется что один держал ,а второй насиловал? Я б тоже взял нож и зарезал бы....В наше время о таком и разговора быть не могло, а сейчас встречается....Так что тут нужно подождать и узнать причину....
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27.11.2020 19:15 Відповісти
Плюсую. Тут треба дізнатися про всі обставини, щоб оцінити ситуйовину.
Хлопець на фото дійсно не схожий на гопоту - я б навіть сказав, обличчя культурної людини.
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27.11.2020 19:23 Відповісти
Еще круче, насиловать сокурсника . Это студенты или зэки?
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27.11.2020 20:03 Відповісти
Заради справедливості, залежить від того, які студенти... У нас у Дніпрі є НТУ "Дніпровська політехніка", більш відомий як "Горная академия", а в 90-х альтернативна назва була - "Гопная академия". І назву дали не випадково. Особливо сумновідомим був їхній гуртожиток - ХЗ як зараз, а в ті роки общага була зоною постійних кримінальних історій. Бійки то таке, там і поножовщини бували, і когось викидали з вікна, і зґвалтування дівчат траплялися...
(от тільки не знаю, чи там когось гомосексуально петушманили, але не здивувався б, почувши про такий інцидент).
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28.11.2020 00:53 Відповісти
Лицо неприятное, скорее, шизоид.
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27.11.2020 18:58 Відповісти
Нормальное лицо, не-быдланское.
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27.11.2020 19:11 Відповісти
О, пан хвизиогномист? За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 1115У него нюхальник короткий, что говорит об бидчивости, болезненноом самолюбии, импульсивности.
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27.11.2020 19:43 Відповісти
нюхальник короткий
...
Залишається додати "и ваще ********* мутная какая-то".
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27.11.2020 19:50 Відповісти
Мож и и ипосина. Надо спросить у почиканых парней.
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27.11.2020 20:06 Відповісти
То-то я смотрю, обладатели длинных "нюхальников" - всякие там кавказцы - ну ни разу не импульсивные, не обладают болезненным самолюбием и не обидчивые вообще...пан явно "слыхал звон, да не знает, откуда он".
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27.11.2020 20:00 Відповісти
У меня нюхальник длинный. Я не кавказец. Ну так шо мне делать? За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 1616
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27.11.2020 20:07 Відповісти
Не считать себя лучшим, чем другие только по причине "длинного нюхальника".
Быдланы как раз имеют как правило немаленькие размеры "нюхальника", зато малый размер мозга.
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27.11.2020 20:54 Відповісти
Алло, гараж. Мы обсуждаем славянский тип лица. Это так, к слову.
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27.11.2020 20:08 Відповісти
Згоден. На фото нервовий, психований, але цілеспрямований та енергічний юнак. Може керувати колективом. Якщо і курить, то небагато. Обиратиме найкращу пасію і любими шляхами буде її добиватися. На гея не схожий. Важко переность удари по самолюбстві. Думаю, етнічний поляк. Вангую, конфлікт із за дівчини.
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28.11.2020 10:56 Відповісти
Мені здається, він підлий. Наглий. Активно втиратиметься в довіру до начальства. Дуже самолюбивий. Скоріш, батьки носилися з ним як дурень з писаною торбою. "Балувана Галя".
У дівчат користується "попитом", але в нього дууже закороткий "штрудель" За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 8059 і вони його швидко кидають. Й справа не тільки в штруделі, а й в абсолютно тошнотворно розвинутому его "мальчіка".
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28.11.2020 16:50 Відповісти
Зате оце, е-е-е, кхм... обличчя, так би мовити (якщо цю передню частину верхньої харчоприймальної голови взагалі можна назвати обличчям) - просто пздць яке приємне. "Простой парень из народа", ****...

За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 7096
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27.11.2020 19:46 Відповісти
Все из-за женщин.
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27.11.2020 19:02 Відповісти
У вас "дещо" архаїчне уявлення про свободу...

За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца - Цензор.НЕТ 5568
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27.11.2020 19:19 Відповісти
ему степлером голову пробили
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27.11.2020 19:07 Відповісти
да у негож скрепа в голове)
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27.11.2020 19:10 Відповісти
или он поклонник зеленского...
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27.11.2020 19:17 Відповісти
Приєднуюся до запитання - що у нього на голові? Може, ця хрінь впливає на моск, приблизно як хедкраб у Half-Life? За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца - Цензор.НЕТ 4507
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27.11.2020 19:16 Відповісти
Це не у нього - це фотка до стіни пришпилена.
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27.11.2020 19:17 Відповісти
++++++++++++++++++++++++
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27.11.2020 19:52 Відповісти
ХАХАХА... а дебилы уже на говно исходят Поляков обсырают...
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27.11.2020 19:17 Відповісти
Так, його насіловалі. Але не донасіловалі, бо він насільніков почікал і дав дьору.
Навєрно, в поліцію побіг заявлять на насільніков. За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 8688
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27.11.2020 19:47 Відповісти
 
 