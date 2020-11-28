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На Луганщині затримано військовослужбовця, який прострелив товаришеві по службі ноги під час нестатутних взаємин, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Луганській області затримали військовослужбовця за нестатутні взаємовідносини, вчинені із застосуванням зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

На Луганщині затримано військовослужбовця, який прострелив товаришеві по службі ноги під час нестатутних взаємин, - прокуратура 01

27 листопада за матеріалами військової прокуратури Луганського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин у районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

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"Першочерговими слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що 26 листопада військовослужбовцю заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна і лівої стопи його товариш по службі, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило тілесні ушкодження, вчинене через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями", - сказано в повідомленні.

Винного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз готуються повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 406 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.
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Топ коментарі
+8
Ну не любят люди русский свиней, шо ж тут поделать.
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27.11.2020 20:39
+7
потому что бойцы от перемирия уже окуели! воевать надо а не на жопе сидеть и водку бульбенить тут любой от скуки умом тронется....
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27.11.2020 20:50
+5
Раз в оккупанта стрелять нельзя, давайте друг в друга.
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27.11.2020 20:51
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Не боевые потери. На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1236
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27.11.2020 20:33 Відповісти
За что задержали ? Ведь по лугандонцам не стрелял ведь !
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27.11.2020 20:33 Відповісти
тебя бы не банили так ты бы уже в космос стартонул так очко подгорает!
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27.11.2020 20:36 Відповісти
Эти данные в Украине в отличии от твоей паРаши никто и никогда не скрывал...
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27.11.2020 20:43 Відповісти
а ты не хочешь узнать сколько кацапов дохнет с голоду в год?
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27.11.2020 20:43 Відповісти
если бы его не банили, то он уже б так грязью оброс, шо и пяточек бы не было видно. тюпишь руссишь ))
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27.11.2020 20:40 Відповісти
флажок слабо засветить
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27.11.2020 20:45 Відповісти
Ну не любят люди русский свиней, шо ж тут поделать.
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27.11.2020 20:39 Відповісти
И русских морских офицеров в том числе.
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27.11.2020 21:04 Відповісти
Первый раз слышу лет за 10 что в Украинской Армии есть такие "Неуставные Взаимоотношения", тем более во время войны.

Может таким образом роССийская агентура захватившая власть в Украине хочет скрыть боевые потери?
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27.11.2020 20:42 Відповісти
та ну, такое есть везде на пост совке. Искоренить можно только наемной армией!
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27.11.2020 20:47 Відповісти
ну какой наёмной? чувствуеться что ты тоже родом из совка! про наемников замполиты любили рассказывать. у нас воинская служба на контрактной основе.... а наемники это в рашке чвк вагнера.....
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27.11.2020 20:54 Відповісти
не знаю как там на "пост совке" но в Украине давно не было.
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27.11.2020 21:03 Відповісти
а у ваССС там еСССть такое, или тоже СССкрывают?
п.ССС. почини клавиатуру, или ты так кривляешьСССя как дурачок?
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27.11.2020 21:46 Відповісти
потому что бойцы от перемирия уже окуели! воевать надо а не на жопе сидеть и водку бульбенить тут любой от скуки умом тронется....
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27.11.2020 20:50 Відповісти
Раз в оккупанта стрелять нельзя, давайте друг в друга.
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27.11.2020 20:51 Відповісти
смотрящий за эпиляцией...
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27.11.2020 20:54 Відповісти
Во всем виноват совок. Украинцы не такие.
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27.11.2020 20:54 Відповісти
ладно хоть голову целой оставил, а все остальное можно писать на происки агрессора
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27.11.2020 20:58 Відповісти
бездействие (хоть где) и ложь ...разрушают дисциплину
а синяки - это просто проклятие любого подразделения...
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27.11.2020 20:58 Відповісти
А разве в армии алкоголь не запрещен?
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27.11.2020 21:01 Відповісти
у нас аватар ргд в палатку кинул На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5437 в 2015м На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3964
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27.11.2020 21:01 Відповісти
Значит что?
А присяга?
Или иногда можно?
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27.11.2020 21:03 Відповісти
У, как тут кацапской падалью завоняло
Я могу тут немеряно фоток подохших хероев рюццкаго мира выложить
А на подохших новогокопрофилов от передоза боюсь и здешнего сервака не хватит
И новокопрофилы,не надейтесь. Про что б там не договорились, какую б амнистию вам не пообещали - разговор со всеми вами будет. Короткий.
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27.11.2020 21:04 Відповісти
Солдат НАТО его вообще бы четвертовал лебёдкой от Виллиса.
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27.11.2020 21:58 Відповісти
Раз армия на переднем крае бездействует то л.с. начинает маяться дурью..
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28.11.2020 16:35 Відповісти
 
 