До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка відправлені у лікарні. П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко запевнив, що до кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну", – сказав Порошенко.
Він зауважив, що для вирішення цієї задачі команді знадобилося три тижні. "Владі на це не вистачило дев’ять місяців", – констатує л лідер "ЄС".
Порошенко повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. Він подякував родині Юрія та Ірини Луценків, які долучилися до закупівлі цих апаратів.
"До кінця цього року ми очікуємо отримати ще біля 40 кисневих концентраторів, кожен на два ліжка", – повідомив він.
"Я хочу наголосити, що благодійники як завжди підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України. Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки врятують життя сотням українців. Здоров’я вам", – побажав п’ятий президент України.
Керівник Ріненської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Віталій Гайдукевич зазначив: "Знову важливі речі в державі доводиться робити волонтерам, а не владі. Петро Порошенко обіцяв – слово буде дотримано. Відповідно рівненським медикам у базовій ковідній лікарні, яка зараз має найбільше навантаження, хоч трохи буде легше", – додав Гайдукевич.
Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 антивірусних окулярів, понад 50 000 високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 000 продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.
У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 000 костюмів, які вже передають в лікарні.
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Люблю людей, которые не дав ни копейки, попрекают других тем, что они дают слишком мало!
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Не ви одна така... У мене зять підсміювався, перед виборами другого туру - "хоть поприкалуємся...". У "малого" на "мобільному" і в інших місцях, "ЗЕ" було... А місяців через два дивлюся - пропали наклейки!... Питаю: "Куди дів?... " Відповідь: "Сказали батьки, щоб познімав...".
"Прикололися..."
Это вы скажите Зепотерпиллеру , что он не президент и никогда им не станет , для мыслящих украинцев !
Это не к добру.
А до того, рекомендовали пить стакан тёплой воды - видно, жрать тоже будет скоро нечего 😞
Але ж - це не при вашій зебільній владі.
А те, хто за кого проголосував - ще не означає, що кандидат помилився. Часто буває, що 73/43%зебілів виявились дебілами (так і сталось в цьому випадку). Навіть Леха Валенсу на другий термін поляки не обрали
А що його дякує , та хто п.Орест - Вам дастя ще знати
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
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