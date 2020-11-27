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До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка відправлені у лікарні. П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко запевнив, що до кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко 01

"Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну", – сказав Порошенко.

Він зауважив, що для вирішення цієї задачі команді знадобилося три тижні. "Владі на це не вистачило дев’ять місяців", – констатує л лідер "ЄС".

До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко 02

Порошенко повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. Він подякував родині Юрія та Ірини Луценків, які долучилися до закупівлі цих апаратів.

"До кінця цього року ми очікуємо отримати ще біля 40 кисневих концентраторів, кожен на два ліжка", – повідомив він.

"Я хочу наголосити, що благодійники як завжди підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України. Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки врятують життя сотням українців. Здоров’я вам", – побажав п’ятий президент України.

До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко 03

Керівник Ріненської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Віталій Гайдукевич зазначив: "Знову важливі речі в державі доводиться робити волонтерам, а не владі. Петро Порошенко обіцяв – слово буде дотримано. Відповідно рівненським медикам у базовій ковідній лікарні, яка зараз має найбільше навантаження, хоч трохи буде легше", – додав Гайдукевич.

Читайте також: Львівський обласний госпіталь ветеранів війн отримає кисневе обладнання від Фонду Порошенка. ФОТОрепортаж

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 антивірусних окулярів, понад 50 000 високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 000 продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 000 костюмів, які вже передають в лікарні.
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Топ коментарі
+39
працюйте Гетьмане,о крім вас нікому...зелені скоти за рік умудрилися весь бюджет розікрасти
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27.11.2020 21:43
+38
Ну что же, на выходных куплю продукцию "Рошен". И вкусно, и копеечка на благотворительность пойдет. Предлагаю присоединиться и другим.
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27.11.2020 21:59
+36
Перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка відправили до українських лікарень - Цензор.НЕТ 4945
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27.11.2020 21:54
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Таки да. На фото -- обычный балахон для посещений больных. Костюмы от Пороха вот

До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2101
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28.11.2020 13:38 Відповісти
Не плутай ШВЛ з концентраторами !!! ШВЛ Порох вже давно передав в лікарні України !!!)))
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27.11.2020 22:17 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5255
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27.11.2020 22:18 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6035
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27.11.2020 22:26 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 235
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28.11.2020 12:43 Відповісти
Поділи краще ті, що придбала зелена влада.
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27.11.2020 21:58 Відповісти
При Супрун був коронавірус? Цікаво де?
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27.11.2020 22:14 Відповісти
А суть ************ в закупці концентраторів? А нах воні без короновірусу потрібні?
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27.11.2020 22:21 Відповісти
Ти в дитинстві метеликам крильця не відривав? Молоді деревця не ламав? Так за що ж природа тобі мститься?
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27.11.2020 22:30 Відповісти
Так подкинь денег и купят еще аппаратов!
Люблю людей, которые не дав ни копейки, попрекают других тем, что они дают слишком мало!
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27.11.2020 22:02 Відповісти
На ринку більше не було, а до виборів не можна було, бо відкрили б справу про підкуп виборців.
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27.11.2020 22:53 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 936
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28.11.2020 12:44 Відповісти
Замовили усі, що були на ринку, чи думаєте, що того добра зараз навалом?
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27.11.2020 22:51 Відповісти
Настоящий президент Украины!
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27.11.2020 21:55 Відповісти
Такому быдлу как ты и это много! такие как ты должны выдохнуть нах.
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27.11.2020 22:00 Відповісти
Ну что же, на выходных куплю продукцию "Рошен". И вкусно, и копеечка на благотворительность пойдет. Предлагаю присоединиться и другим.
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27.11.2020 21:59 Відповісти
С 2014 только рошен.
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27.11.2020 22:11 Відповісти
Вже.
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27.11.2020 22:22 Відповісти
Корівкою Рошен запаслась.
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27.11.2020 22:34 Відповісти
А я шоколадом!!! До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2801
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28.11.2020 12:46 Відповісти
Я своего крестника,сына зебильной кумы,только рошеном кормлю...а та делает вид,что не замечает-на шару же)зебильо сразу забывает свои "убеждения"-только шару увидят
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27.11.2020 22:54 Відповісти
"Задовбали" ці "переміни"... Лупонув по старій розкладці, потрапив по "спаму" - прийшлося відновлювать...
Не ви одна така... У мене зять підсміювався, перед виборами другого туру - "хоть поприкалуємся...". У "малого" на "мобільному" і в інших місцях, "ЗЕ" було... А місяців через два дивлюся - пропали наклейки!... Питаю: "Куди дів?... " Відповідь: "Сказали батьки, щоб познімав...".
"Прикололися..."
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29.11.2020 16:35 Відповісти
Надо маркировку на аппараты нанести, а то завтра зебуины уже будут рассказывать про то, что они уже организовали регулярные поставки кислородных аппаратов, с фотографиями этих аппаратов.
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27.11.2020 22:00 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7729.
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27.11.2020 22:06 Відповісти
Ооо Zik, а что на Лайфньюс ссылочки не было? )))
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27.11.2020 22:18 Відповісти
Київська обл. ,альянс--СН,ОПЗЖ та....Батьківщина !!!)))
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27.11.2020 22:22 Відповісти
Знову ширка Ваноі і ОПЗЖ ?
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27.11.2020 22:24 Відповісти
Гадаю ,що це початок остаточного заходу "Батьківщини" з політичного обрію України !!))
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27.11.2020 22:28 Відповісти
із відповідним ребредінгом на *****-вщину До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1884
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28.11.2020 01:10 Відповісти
Будемо сподiватися, але юля як вуж вскрутиться.... До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1609
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28.11.2020 15:37 Відповісти
ЕС -зі слугами . ! Але ж не з ЗАЖОПом , різницю відчуваєш , NаNаєць ? До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6535 .
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27.11.2020 22:24 Відповісти
А где те, что срочно нашел степашка и ко?
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27.11.2020 22:07 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2772
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27.11.2020 22:11 Відповісти
"Слышу речь не мальчика,но мужа." Трагедия "Борис Годунов". 1825. А.С.Пушкин. Слова Марины Мнишек, обращенные к самозванцу. Якщо що,панове... До речі,а що закупив членограй оманський,може хто небудь тут внятно так розказати?
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27.11.2020 22:16 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6747
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27.11.2020 22:17 Відповісти
Сильный политик и замечательный человек , который спасет Украину !!
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27.11.2020 22:30 Відповісти
...та дайте оклигати після першого "спасіння". Два "спасіння" від Порошенка = одна евтаназія.
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27.11.2020 23:00 Відповісти
Эвтаназия для ватников
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28.11.2020 00:58 Відповісти
Чого за 5 років не врятував?
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27.11.2020 23:08 Відповісти
Ваня, Скажіть тому, що він як 1.5 роки як типу "приЗЕдент"
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27.11.2020 22:26 Відповісти
Он знает , только он Человек , для которого не безразлична судьба украинцев !
Это вы скажите Зепотерпиллеру , что он не президент и никогда им не станет , для мыслящих украинцев !
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27.11.2020 22:28 Відповісти
Він і сам знає ,, я маю на увазі Зе До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1033 ... Справжній президент - П Порошенко . До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3329 .
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27.11.2020 22:35 Відповісти
Дело в том,что зе так и не стал президентом. И не станет
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28.11.2020 01:01 Відповісти
Респект Пороху!
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27.11.2020 22:37 Відповісти
кто знает, чем помогает курва кучма, тот кто побывал президентом и начал утопление Украины в систему корупции и олигархов?
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27.11.2020 23:03 Відповісти
Порошенко спасает украинцев , а Офис ЗепрезЕдента посоветовал украинцам в условиях карантина больше ходить по лестницам и меньше ездить на лифте, особенно тем , кому за 70 !
Это не к добру.
А до того, рекомендовали пить стакан тёплой воды - видно, жрать тоже будет скоро нечего 😞
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27.11.2020 23:41 Відповісти
16К в сутки!! В ж@пе порошина эти 40шт.
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28.11.2020 13:36 Відповісти
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
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28.11.2020 14:29 Відповісти
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 795
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28.11.2020 00:08 Відповісти
Ворье решило немножко поделиться украденным
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28.11.2020 01:32 Відповісти
В плане гуманитарной помощи Петя конечно молодец. Вот так бы за год-два до выборов. Глядишь и булавы бы не лишился. Ведь были же и есть бабки. Но ... Советники "дюже вумни" его подвели, и наглость ("дорогэнька моя, я еще ни одни выборы не проигрывал"). Но нет худа без добра. Здоровьем своим занялся , похудел , помолодел.
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28.11.2020 08:45 Відповісти
"так" в 2015-19рр. було за рахунок держбюджету. І саме ТАК і має бути! Щоб волонтери і меценати якмога менше за державу працювали.
Але ж - це не при вашій зебільній владі.
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28.11.2020 17:01 Відповісти
Давай начинай уже с 2014-го, когда за Петю в один тур проголосовали.Напомни сколько офшорник тогда набрал % в первом и поледнем туре? Тогда значит "нарид" думал как надо, и что же произошло за пять лет, что народ для порохоботов превратился в зебилов? Может быть Пете надо подумать над своими ошибками, чем ********* те 73%,которые офшорника прокатили. Ведь большая их часть в 14-м за него проголосовала?
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28.11.2020 19:21 Відповісти
офшорник - хто? Той, хто тримає свї статки в офшорах, уникаючи сплати податків в Україні. Це може бути беня, навіть Зе-клован, але аж ніяк не Порох.
А те, хто за кого проголосував - ще не означає, що кандидат помилився. Часто буває, що 73/43%зебілів виявились дебілами (так і сталось в цьому випадку). Навіть Леха Валенсу на другий термін поляки не обрали
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28.11.2020 20:38 Відповісти
Ну то что Петя счетов в офшорах не имеет , ты меня повеселил. Ну а с 73% ты наверное меня не понял.Многие из этих 73 % в 2014 за Петю голосовали. По твоему получается в 2014 за Петю голосовали куча дебилов , которые потом в 2019 проголосовали за Вову. И при чем тут Валенса. Или ты уже и поляков дебилами считаешь?
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28.11.2020 20:51 Відповісти
Вот Барыга Мальдивский, не то что зал?поглазый зесветоч членограй.
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28.11.2020 11:18 Відповісти
Мені, мабуть, пороблено. Розумію, що треба, а електоральна підтримка Пороха серед мене не росте і все.
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28.11.2020 12:54 Відповісти
Знаете... Это как поцелуй актёров в кадре. Вроде и языки в рот засовывают, и глаза закрывают... Процесс вполне реаленый, но вот мотивы и цели тщательно срежиссированы. 30 лет принимать непосредственное участие в групповом изнасиловании страны, а потом протянуть ей (стране) кружевной платочек, чтоб вытерла сопли. Трогательно! До слёз!😢
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28.11.2020 15:51 Відповісти
p.Orest вам дякує .
А що його дякує , та хто п.Орест - Вам дастя ще знати
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28.11.2020 19:31 Відповісти
Поклонникам таланта 5-го президента Украины Петра Алексеевича Порошенко на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
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28.11.2020 21:14 Відповісти
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