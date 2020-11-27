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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила пройшло бойове злагодження самохідного артилерійського дивізіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Після фази індивідуальної підготовки військовослужбовців відбулося злагодження підрозділів: тренувалися розрахунки, взводи, батареї і, нарешті, всі вони в складі дивізіону. Підсумком бойового злагодження стали тактичні навчання з бойовою стрільбою.

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 01
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 02
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 03

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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 04
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 05
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 06
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 07

Під час навчань розрахунки діяли вдень і вночі, здійснювали марш у район зосередження і виконували весь комплекс елементів навчань, як у реальній бойовій обстановці: заняття і маскування району вогневих позицій, виконання вогневих завдань і залишення району.

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 08

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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 09
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 10

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 11

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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 12
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 13
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Топ коментарі
+4
А активно-реактивный??!
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28.11.2020 00:28
+4
Він став. Якби він встав то працював би у дві зміни.
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28.11.2020 10:37
+3
хорошая штука. Она от Каланчака или побережья накрывает кусок от крысноперекопского до джанкоя.
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28.11.2020 00:03
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хорошая штука. Она от Каланчака или побережья накрывает кусок от крысноперекопского до джанкоя.
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28.11.2020 00:03 Відповісти
У Пиона максимальная дальность стрельбы 50 км. От Каланчака даже до Красноперекопска не долетит.
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28.11.2020 00:16 Відповісти
А активно-реактивный??!
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28.11.2020 00:28 Відповісти
а где его взять активно реактивный
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28.11.2020 13:55 Відповісти
А де огранічітелі для стрільби? Всі впевнені що наведення гармат відбулось правильно? Таке враження що організатори навчань забули про техніку безпеки!
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28.11.2020 15:23 Відповісти
Кто в теме, тот знает...
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28.11.2020 16:32 Відповісти
кто в темк в росии всмысле в украине активно реактивные выстрелы уже давно не производят
твк что в теме в росии только закупить можно больше негденатовские нам неподойдут калибр не тот
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11.01.2021 20:03 Відповісти
а толку от этих хороших штук есди их применять воли нет 7 лет огороды в донецке топчут
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28.11.2020 13:54 Відповісти
самий кращий Піон це Вільха
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28.11.2020 01:17 Відповісти
Забудьте, "Артем" встав - перейшов на одноденний режим роботи.
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28.11.2020 10:11 Відповісти
Він став. Якби він встав то працював би у дві зміни.
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28.11.2020 10:37 Відповісти
+5
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28.11.2020 10:54 Відповісти
да умели в сср технику делать столько лет прошло а оно все работает
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28.11.2020 13:52 Відповісти
Да, особо "Жигули", ой, а зато умели делать кал.басу еще - бывает что в палке нету даже кусочка крысы(!) правда скорее в лотерею выиграешь.
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28.11.2020 18:26 Відповісти
колбаса была лучше чем сейчас отдам 5 кило современной колбасы за кило той по 2-20 из ссср так что ненадо гнать на колбасу была на голову выше чем сейчас иненадо тупые мифы повторять сссркаких крыс там и близко небыло ненадо повторять тупые мифы сам самподрабатывал на киевском мясо комбинате и видел как что и из чего делают шас бы такая колбаса гривен по 600 за кило продавалась
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10.01.2021 01:29 Відповісти
антиколорадос описал какой была кал.баса. кто работал там - даже за деньги ее не хавал. после "выноса" и раздачи всяким красножопым начальничкам, из настоящего мяса там было разве крысиное.
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10.01.2021 09:42 Відповісти
вот ненадо только писеть только в сутки на дарницком забивалось больше тысячи голов коров ителят
мяса валом было холодильников не хватало какие крысы что ты бредиш колбаску сосиску ели с удовольствием за 7 лет работы обеденный тормозок ниразу не брал все свое ели с удовольствием а начальству балычек шел ане колбаса
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10.01.2021 21:21 Відповісти
Что-то мало орудий для дивизиона. Это пол-батареии, но не более. Или другие воины за кадром?
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28.11.2020 18:07 Відповісти
В дивізіоні 12 2С7. На першому знімку - мінімум дві батареї стоїть.
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29.11.2020 13:07 Відповісти
А что нам по этому поводу скажет самый главный эксперт по САУ?

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону - Цензор.НЕТ 7244
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28.11.2020 18:11 Відповісти
РАССОСАЛАсь ВСЕ!
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29.11.2020 01:01 Відповісти
Знов показуха...
Айзери показали дронами вірменам-підпуйловникам, куди тепер можна того бога війни засунути. От якби навчання на дронах пройшли, було б значно ефективніше. Бо поки Піони доїдуть до місця стрільб, їх вже дрони накриють... Війна ХХ століття у ХХІ-му не проканає, але пузатим гєнєралам корупціонерам то до сраки.
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28.11.2020 19:42 Відповісти
100%. Все эти пионы, акации и прочие "ромашки" в наше время просто цветмет.
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28.11.2020 20:32 Відповісти
Они из чёрного металла.
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28.11.2020 21:58 Відповісти
Дурень. Ти навіть не спроможний осягнути побачене в війні в Нагорному Карабасі.
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28.11.2020 22:13 Відповісти
 
 