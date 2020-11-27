У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила пройшло бойове злагодження самохідного артилерійського дивізіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Після фази індивідуальної підготовки військовослужбовців відбулося злагодження підрозділів: тренувалися розрахунки, взводи, батареї і, нарешті, всі вони в складі дивізіону. Підсумком бойового злагодження стали тактичні навчання з бойовою стрільбою.
Під час навчань розрахунки діяли вдень і вночі, здійснювали марш у район зосередження і виконували весь комплекс елементів навчань, як у реальній бойовій обстановці: заняття і маскування району вогневих позицій, виконання вогневих завдань і залишення району.
Топ коментарі
+4 Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
показати весь коментар28.11.2020 00:28
+4 Ярема Стогін
показати весь коментар28.11.2020 10:37
+3 Igr 44
показати весь коментар28.11.2020 00:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
твк что в теме в росии только закупить можно больше негденатовские нам неподойдут калибр не тот
мяса валом было холодильников не хватало какие крысы что ты бредиш колбаску сосиску ели с удовольствием за 7 лет работы обеденный тормозок ниразу не брал все свое ели с удовольствием а начальству балычек шел ане колбаса
Айзери показали дронами вірменам-підпуйловникам, куди тепер можна того бога війни засунути. От якби навчання на дронах пройшли, було б значно ефективніше. Бо поки Піони доїдуть до місця стрільб, їх вже дрони накриють... Війна ХХ століття у ХХІ-му не проканає, але пузатим гєнєралам корупціонерам то до сраки.