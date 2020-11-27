Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві. ФОТО

На вулиці Гончара в Києві задні колеса сміттєвоза пішли під асфальт. Для того, щоб дістати машину, потрібна спецтехніка.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Під задніми колесами вантажівки утворилася яма, і сміттєвоз тепер не може самостійно з неї виїхати. Для того, щоб підняти авто, потрібна спецтехніка.

Ніхто з людей не постраждав.

Зараз через інцидент проїзд по вулиці Гончара в столиці перекрили.

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