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дороги (1504) Київ (13839)

Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На вулиці Гончара в Києві задні колеса сміттєвоза пішли під асфальт. Для того, щоб дістати машину, потрібна спецтехніка.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Під задніми колесами вантажівки утворилася яма, і сміттєвоз тепер не може самостійно з неї виїхати. Для того, щоб підняти авто, потрібна спецтехніка.

Ніхто з людей не постраждав.

Зараз через інцидент проїзд по вулиці Гончара в столиці перекрили.

Дивіться також: Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський. ФОТО (оновлено)

Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві 01
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Топ коментарі
+14
Жаль водилу.Лучше б, в этом месте, в тот же час там окзался зеленый ословоз .
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27.11.2020 23:39
+8
большая стройка
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27.11.2020 23:24
+4
Мусоровоз провалился? А мусора то где собаковские? Разбежались?
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27.11.2020 23:58
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большая стройка
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27.11.2020 23:24 Відповісти
Он устал и прилег в ямке отдохнуть. Так делают многие звери.
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27.11.2020 23:27 Відповісти
Повезло...а ведь могли и кабиной в кипяток...был бы бульон из мусорщиков с овощами содержимого мусоровоза
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27.11.2020 23:27 Відповісти
Жаль водилу.Лучше б, в этом месте, в тот же час там окзался зеленый ословоз .
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27.11.2020 23:39 Відповісти
так вот куда ушли деньги с ковид фонда в асфальт
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27.11.2020 23:40 Відповісти
У вас асфальт в городах кладут за счёт города?
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28.11.2020 00:24 Відповісти
гы!!неа!! казино монако это всё оплачивает!!(главное счета вовремя выставлять) Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві - Цензор.НЕТ 2820 Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві - Цензор.НЕТ 2010
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28.11.2020 00:54 Відповісти
А за чей счет еще можно?)
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28.11.2020 10:10 Відповісти
В Европе тоже за счёт комуны.
Так нафик тогда на Зелю наезжать. Потрясите пэдалика.
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28.11.2020 11:38 Відповісти
Это похоже на осадку фано при финальном аккорде зе хреном да по клавишам... Ну прям финал 6-й симфонии Шостаковича Члено Зе Граем....
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27.11.2020 23:56 Відповісти
Мусоровоз провалился? А мусора то где собаковские? Разбежались?
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27.11.2020 23:58 Відповісти
"Велике крадівництво" ?...
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28.11.2020 04:40 Відповісти
Символично!
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28.11.2020 07:35 Відповісти
чого ви переймаєтеся? - у нас все "гаразд" і все влаштовує.. - 3 раз вибрали Кличка
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28.11.2020 08:45 Відповісти
Мусоровоз виявився "готовим к зємлє"...
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28.11.2020 10:06 Відповісти
Центр города разваливается. Дороги то делают а на коммуникации болт положили. Трубы рвет, подмывает и все проваливается вниз. Это уже регулярно по несколько раз в год.
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28.11.2020 10:09 Відповісти
 
 