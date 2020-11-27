Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На вулиці Гончара в Києві задні колеса сміттєвоза пішли під асфальт. Для того, щоб дістати машину, потрібна спецтехніка.
Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Під задніми колесами вантажівки утворилася яма, і сміттєвоз тепер не може самостійно з неї виїхати. Для того, щоб підняти авто, потрібна спецтехніка.
Ніхто з людей не постраждав.
Зараз через інцидент проїзд по вулиці Гончара в столиці перекрили.
Топ коментарі
+14 ТутАхламон
показати весь коментар27.11.2020 23:39
+8 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар27.11.2020 23:24
+4 Igor Porkhun
показати весь коментар27.11.2020 23:58
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Так нафик тогда на Зелю наезжать. Потрясите пэдалика.