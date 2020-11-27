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Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Це, звісно, не Оман...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Таємницю розкрито 

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Обіцяли ж...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Жизнь удалась!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Дєньог - кури не клюють"

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кінець епохи бідності

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Чорна п'ятниця держбюджету

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Локдаун так локдаун!

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

...і це ще не фінал

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Свято наближається...

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

... як і все інше в серіалі


Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+82
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8537 Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3301
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27.11.2020 23:54
+72
Черная пятница Президента, конец эпохи бедности, три корочки хлеба в Кривом Роге. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7497
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27.11.2020 23:40
+66
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4724.
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28.11.2020 00:10
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Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3297
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28.11.2020 11:33 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2360
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28.11.2020 11:34 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5659
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28.11.2020 11:35 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1911
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28.11.2020 11:41 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6462
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28.11.2020 11:47 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1141
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28.11.2020 11:50 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 715
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28.11.2020 11:54 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7449
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28.11.2020 11:55 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 63
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28.11.2020 11:56 Відповісти
Зебил воспринимает своих выборцев быдлотой - грязные шмотки, перекошенные рожи!
Это так оно хочет быть ближе к нароту?! Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4940 Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3580
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28.11.2020 15:39 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7744

Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4429
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28.11.2020 17:31 Відповісти
Казав Пороху - йому Вирок, а виявився сам собі. Казав йому опозажопіст тону компрмату вивалить за Пороха при Байдені , а перміг Байден. КАЗАВ... А щоб не казав - все навпаки . Якби був агентом уХйла - так би не зміг ( он на Медведчука погляньмо- вже усох на цьому завданні Кемля) ... А цього пре - бо зовсім НЕ лох й НЕ даун?
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28.11.2020 23:44 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4141
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28.11.2020 17:32 Відповісти
Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6459
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28.11.2020 18:43 Відповісти
Холопы просят царя в зад
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29.11.2020 02:23 Відповісти
Про приправу до курки - зачітно обіграли наркоманську класику. "Приправа-миправа в коробке-моробке"...
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28.11.2020 19:41 Відповісти
Я не психолог , але вік додає мудрості ( а вона чомусь співпадає з висновками психологів : коли людина каже "я не псих" ," я не лох", "я не даун" , то насправді все абсолютно навпаки !
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28.11.2020 23:35 Відповісти
та який він нафіг голобородько ?! - типовий ГОЛОХВАСТОВ!!!
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29.11.2020 10:13 Відповісти
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