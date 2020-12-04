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нерухомість (324) СБУ (10070) Швець Андрій (4)

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець, чия майнова декларація не є публічною, оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золоче" під Києвом. При цьому сам Швець усе життя здебільшого працював на державній службі, а його близькі родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) – "Елітне життя "головного слідчого" СБУ", інформує Цензор.НЕТ.

Попри впливову посаду, Швець – непублічний посадовець, інформації про його призначення немає на сайті СБУ, його майнова декларація не доступна для громадян. Можливо, це через те, що він має статус "т.в.о." (тимчасово виконуючий обов’язки), хоча керує усім слідством Служби безпеки України вже понад рік.

Починаючи з червня цього року, журналісти протягом кількох місяців помічали людей на території одного з найдорожчих маєтків котеджного містечка "Золоче", що у селі Вишеньки Київської області, та фіксували там автівки родини Андрія Швеця. Одна з них належала 19-річній доньці т.в.о. начальника головного слідчого відділу СБУ, а дві інші – Mercedes та Toyota Camry – самому Швецю.

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ 01

Державні органи не реєстрували маєток та право власності на нього. Йому досі офіційно не присвоєна поштова адреса, тому з реєстрів неможливо дізнатися, у кого, коли та за скільки родина Швеця придбала цей котедж у "Золоче".

Як з’ясували "Схеми", орієнтовно такий будинок коштує щонайменше 11 млн гривень. Один із сусідніх, ще незаселених будинків у Золоче, виставлений на продаж від забудовника, також з виходом до води – можна придбати за 420 тис. доларів, інший котедж поруч продали за 430 тис. доларів.

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ 02

На відміну від маєтку, земля під ним має державну реєстрацію і від жовтня 2019-го належить родині Швеця – його дружині та батькові. Згідно з договорами купівлі-продажу, які "Схеми" отримали з власних джерел у Міністерстві юстиції, 18 соток землі коштували родині майже 180 тис. гривень, це трохи більше 7 тис. доларів. Ринкові ціни на землю схожої площі неподалік сягають 40 тис. доларів. Таким чином, роблять висновок журналісти, земля в одному з найпрестижніших комплексів Київщини дісталась родині впливового високопосадовця СБУ у 4-5 разів дешевше ринкової вартості.

Ще один маєток у цьому ж котеджному містечку Золоче з 2015-го року належав батькові Андрія Швеця. Це двоповерховий котедж на понад 200 квадратів з басейном. За кілька днів до публікації матеріалу родина продала будинок.

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ 03

Походження коштів на два елітні маєтки, як проаналізували журналісти, складно пояснити офіційними доходами родини Швеця.

Згідно з даними джерел "Схем" у податковій, дружина високопосадовця СБУ офіційно за 22 роки заробила 70 тисяч гривень, основні надходження – це допомога з державного центру соціальних виплат. Батько, на якого частково оформлена нерухомість родини, за цей же період офіційно заробив майже 245 тис. гривень. Він досі має частку у фірмі, що займалась виробництвом м’ясних продуктів – з порівняно невисокими доходами, а з 2010 року не веде діяльності. Чоловік також судився за перерахунок своєї пенсії на Івано-Франківщині. Мати високопосадовця, за даними податкової, за 22 роки заробила понад 1,5 мільйона гривень, включно з відсотками в банку і соцвиплатами.

Швець від 2003 року працював переважно на держслужбі – спершу в прокуратурі Київської області, потім – у податковій, а також Мін’юсті – перед приходом в СБУ. Наприкінці 2016 року Швець зробив перерву на приватну практику: заснував юридичну фірму "Правова та економічна безпека", співзасновником якої був майже рік, до повернення на держслужбу у Міністерство юстиції. Ще раз у приватний сектор він повертався на півроку до приходу в СБУ у 2019-му році – зареєстрував свій ФОП за спеціальністю "діяльність у сфері права".

Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ 04

За 22 роки сумарно Андрій Швець заробив трохи менше 7,5 мільйонів гривень, з’ясували журналісти за допомогою джерел у податковій службі.

На запитання "Схем" про походження майна Швеця і коштів на це, в прес-службі СБУ повідомили: "Після звільнення з Міністерства юстиції України у 2018 році Андрій Швець займався понад рік підприємницькою діяльністю. Від цієї діяльності отримав дохід в сумі майже 5 млн грн, з яких повною мірою були сплачені податки. Будинок зводився за кошти батька, який отримав їх від реалізації старого будинку. Частину коштів використано з доходу батька від роботи за кордоном протягом більше трьох років. Додатково в придбання будинку кошти вкладала родина".

А щодо заниженої вартості земельної ділянки в СБУ заявили, що її "було придбано батьком та дружиною Андрія Швеця за сумою, запропонованою продавцем". На запитання про те, чи не є затягування з реєстрацією будинку способом не відображати його у публічних реєстрах, в СБУ відповіли, що "на цей час проводиться процедура з введення будинку в експлуатацію. Про видатки на будівництво будинку, в тому числі щодо його введення в експлуатацію, буде зазначено в декларації Швеця за 2020 рік".
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Топ коментарі
+8
теперь всем понятно почему за вранье в декларации сажать нельзя? ну кушайте и не подавитесь!!! я бы еще не удивился если бы это какой нибудь барыга был, а нет громадяны, это держслужбовец- военнослужащий нас за лохов держит. был такой генерал сёмочко тоже всех переиграл......так что песня знакомая. гарантик так борется с нетрудовыми доходами аж гай в кривом рогу шумит!!!
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03.12.2020 23:05
+7
Речинский: СБУ при Зеленском возобновила сотрудничество со спецслужбами России.

Это просто на голову не налазит… Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 7339
В последнее время появляется четкое ощущение, что по некоторым показателям мы оказались сейчас в периоде до 2013 года.
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03.12.2020 23:29
+4
Значит я так понимаю В Украине нужно что бы плохие менты плыли по днепру в черных гробах, а хорошие в красных, другого варинта спасти Украину просто не существует!
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03.12.2020 23:00
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то конспиративные квартиры!)))
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03.12.2020 22:39 Відповісти
Не нужно нагаварить, это не его - это его жены или мамы или еще какого родственника!! Ну не наговаривайте!! Он беден, загляните в декларацию! Все это заработали его родственники "непосильным" "честным" трудом... правда мама наверное учительница, а жена никогда не работала... как то так... наследство короче от дальнего родственника! Падлюка одним словом!Венедиктова ты там говорила, что тобой не управляют... ну ну!
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03.12.2020 22:40 Відповісти
Нє вінаватий я... Он сам пришел! Тіпа цитата...
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03.12.2020 22:44 Відповісти
Мафія безсмертна!
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03.12.2020 22:49 Відповісти
честно жить не хочет
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03.12.2020 22:55 Відповісти
ну- як і переважна більшість...
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04.12.2020 12:15 Відповісти
Значит я так понимаю В Украине нужно что бы плохие менты плыли по днепру в черных гробах, а хорошие в красных, другого варинта спасти Украину просто не существует!
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03.12.2020 23:00 Відповісти
неправилно. хорошие в хороших гробах, а плохие в плохих
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04.12.2020 00:43 Відповісти
теперь всем понятно почему за вранье в декларации сажать нельзя? ну кушайте и не подавитесь!!! я бы еще не удивился если бы это какой нибудь барыга был, а нет громадяны, это держслужбовец- военнослужащий нас за лохов держит. был такой генерал сёмочко тоже всех переиграл......так что песня знакомая. гарантик так борется с нетрудовыми доходами аж гай в кривом рогу шумит!!!
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03.12.2020 23:05 Відповісти
задолбали со своими декларациями. а за незаконное обогащение его что ли запрещено привлечь? было бы желание...
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04.12.2020 00:46 Відповісти
Ніщєброд якийсь
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03.12.2020 23:20 Відповісти
Речинский: СБУ при Зеленском возобновила сотрудничество со спецслужбами России.

Это просто на голову не налазит… Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 7339
В последнее время появляется четкое ощущение, что по некоторым показателям мы оказались сейчас в периоде до 2013 года.
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03.12.2020 23:29 Відповісти
до 2013 было получше - в финансовом плане уж точно.
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03.12.2020 23:43 Відповісти
Вернём Яныка взад!
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04.12.2020 10:03 Відповісти
Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1676
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04.12.2020 11:47 Відповісти
Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 5581 Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 5581 Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 5581
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03.12.2020 23:44 Відповісти
нарасследовал
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04.12.2020 00:44 Відповісти
На биткоины же взял. Которые вчера легализировали в зераде.
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04.12.2020 01:34 Відповісти
видать борьба с наркотиками и коррупцией-прибыльное дело Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9406
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04.12.2020 02:38 Відповісти
Так это ж СБУ. У них на Лубянке в сейфах и мундиры настоящие хранятся, с погонами и орденами.
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04.12.2020 06:05 Відповісти
Мозолями на срАці нажито. Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 139
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04.12.2020 07:28 Відповісти
Гебня з 1917 року в шкірянках ходить, а в Україні пасеться біля митниць, пеньків і бізнесів. Тому їй не до кротів в ОПУ, тому їй і потрібні велики маєтки щоб обдумувати плани як їм розікрасти Україну.
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04.12.2020 09:09 Відповісти
Коттеджный городок "Золоче" - это ловушка для взяточников, совсем безпалевная.
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04.12.2020 11:28 Відповісти
Про жителей этого городка и их родню можно снимать Санта-Барбару документальную до 2050 года, контента хватит!
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04.12.2020 11:30 Відповісти
И кто то там говорит про богатый запад. Живут в щитовых домиках, ездят на фиестах, да они нищеброды!!!!
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04.12.2020 11:46 Відповісти
Что за место такое где 50 метров от воды - наоборот выходят :
https://youtu.be/eqJeGArQGP8
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04.12.2020 11:33 Відповісти
Этого поца Швеца в СБУ подтянул Ваня Баканов по просьбе Гитлянской.
Коммерс Титаренко по которому в СБУ возбуждены были уголовные дела отписал часть земли и недвижимости Швецу за закрытие уголовных дел.
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04.12.2020 12:02 Відповісти
тільки конч#ний сбушнік, немає елітної нерухомості під кійовом
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04.12.2020 15:33 Відповісти
Самая проворовавшаяся система это СБУ
СБУ уже давно не думает о людях , и о безапостности !
СБУ давно думает о том как забрать бизнес ,или поставить на счетчик
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05.06.2021 22:45 Відповісти
 
 