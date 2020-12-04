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Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція Київщини повідомила про підозру блогерці Олені Лоран за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

У повідомленні зазначається: "Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та, користуючись своєю публічністю у соціальних мережах, намагалася "залякати" працівника поліції, аби та ухвалила "позитивне" рішення у кримінальному провадженні щодо її чоловіка.

Так, під час досудового розслідування, слідча зібрала достатньо доказів та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному мешканцю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Однак, коли про це дізналася дружина підозрюваного, вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності працівника поліції – навіть погрожувала "магічними здібностями", аби домогтися ухвалення незаконного рішення. А коли це не допомогло, почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер мобільного телефону текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю працівника поліції, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім’ї.

Наразі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 31-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців".

Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 01
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 02
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 03
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 04
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 05
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 06

Сама Лоран у соцмережах написала, що правоохоронці провели в неї обшуки, вилучили нібито карти для ворожіння, свічки, літературу про магію, дитячий планшет, мобільні телефони.

Олена Лоран (справжнє ім'я Олена Дюрцька) - 31-річна українська блогерка і телеведуча. Вона позиціонує себе як "відьма" і займається "магічними" консультаціями підписників.

Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+64
сжечь её и усе дела Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1021
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04.12.2020 01:32
+40
Назвалась ведьмой - полезай в костер! 😂
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04.12.2020 02:55
+36
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6707
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04.12.2020 06:41
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сжечь её и усе дела Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1021
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04.12.2020 01:32 Відповісти
Назвалась ведьмой - полезай в костер! 😂
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04.12.2020 02:55 Відповісти
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8629
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04.12.2020 07:19 Відповісти
- Ведьму сжечь !!!
- Но она же красивая.
- Ну ладно.....но потом всё равно сжечь !!!
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04.12.2020 07:54 Відповісти
Ні.Палити-тільки за вироком Святої Інквізиції,чи її аналогу.Спершу треба перевірити:
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2396

Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8403
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04.12.2020 08:51 Відповісти
так понимаю что цыганские гадания на картах проходили у нее как дополнительные услуги.
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04.12.2020 01:32 Відповісти
нэ дала?
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04.12.2020 01:38 Відповісти
напiв
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04.12.2020 01:49 Відповісти
срок, статья стока осталось?
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04.12.2020 01:53 Відповісти
Эх, такая молодая, а уже ведьма... Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 632

Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2521
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04.12.2020 01:49 Відповісти
она поклоняется путину?
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04.12.2020 04:56 Відповісти
Ну если люди верят во всякую хрень типа бога, ходят в церковь, молятся, то почему бы не верить во всякую хрень типа ведьм? "Одного поля ягоды".
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04.12.2020 04:59 Відповісти
Был такой шаман по имени Йося Джугашвили,который всю жизнь интересовался эзотерикой,причем до самой смерти.Читал такие книги по этой теме всех известных в 20-м веке вещунов,колдунов и прочих магов.Но больше всего его поразил талант Вольфа Мессинга,который пришел в его кабинет с улицы минуя всю охрану кремля.Это общеизвестный исторический факт.А был и другой более круче Мессинга, кавказец Георгий Гурджиев,который по сути воспитал главного преступника 20 века- Йосю Сралина...,в девичестве Коба Джугашвили...
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04.12.2020 05:54 Відповісти
Ну про подвиги Мессинга известно только со слов самого Мессинга.
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04.12.2020 06:44 Відповісти
Ты плохо знаешь Мировую эзотерику и кто где жил, Мессинг жил в СССр .., и ее историю со времен Адама и Евы...,знаешь в этом плане?Подсказывать не буду.... Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4107 Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3810
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04.12.2020 07:04 Відповісти
Вы еще мадам Блаваццкую с Йосей свяжите в любовном экстазе.
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04.12.2020 13:12 Відповісти
Еще одно придурковатое ЧМО...
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04.12.2020 06:20 Відповісти
Шо за клоунесса ?
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04.12.2020 06:29 Відповісти
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6707
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04.12.2020 06:41 Відповісти
"Бросив кошелек, дабы не потерять принца, Агабек рванулся к углу, за которым исчез длинноухий. Но стражники ухватили его, нависли, нацеплялись со всех сторон.
- Прочь! - страшным голосом гремел Агабек. - Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами - египетский визирь, слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье! Я сотру вас в порошок, в пыль!
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
- Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. - разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.
Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...". (Леонид Соловьёв. "Очарованный принц").
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04.12.2020 06:52 Відповісти
Мне тоже бы (слегка) не понравилось, если бы какая-то ведьма (гм, или скажем, инфернальный психотерапевт) начнет тыкать в мою фотку иголки и жечь ее на особой свече. Полиция - такие же люди, они ведьм боятся (да и владыку Павла тоже).
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04.12.2020 06:54 Відповісти
Мусора то их приглашают, то обвиняют, вы б уже опредилились
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04.12.2020 06:56 Відповісти
Шаман,шарлатан и проходимец граф Калиостро дурачил всю Европу и РАБссию в том числе Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 910,,,)))) но Шарлатан и магистр крови Джугашвили-Сралин оказался ведьмаком всемирного масштаба...
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04.12.2020 07:10 Відповісти
О́о надо новое подразделение в МВД создать типа инквизиции или охотников на ведьм ...Носки им по 500 грн за пару закупить
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04.12.2020 07:18 Відповісти
и в кожаны поодевать
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04.12.2020 10:16 Відповісти
колдуй, баба, колдуй, дед
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04.12.2020 07:33 Відповісти
Сжечь ведьму! - Но она же красивая....- Хорошо, но потом сжечь...)))
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04.12.2020 07:37 Відповісти
Схильність до езотеріки - це один з симптомів шизофренії. Дивно, що за візит до психічнохвороі жінки ще платять гроші, щоб почути її хвору уяву. Хоча серед відьом-шизофренічок є і звичайні шахрайки, а щоб відрізнити ху із хто - треба бути трошечки психіатром. А за погрози в Інтернеті покарати треба обов'язково, шоб інші боялись.
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04.12.2020 07:39 Відповісти
Те единичные люди, обладающие тем, что всем остальным заказано - не отсвечиваются. Ведут тихую простую жизнь. Почему? Чтобы мартышки Дарвина камнями не закидали и не распнули, забавы ради, при случае.
И точка на том.
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04.12.2020 12:46 Відповісти
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6821
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04.12.2020 07:55 Відповісти
Вместо того,чтобы ворьё ловить занимаются какой-то хернёй ,ну не дебилы *** ...
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04.12.2020 07:59 Відповісти
А собачий рот Портнова полиция закрывать будет? Или отделаются простой акцией запугивания полусумасшедшей "ведьмы"?
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04.12.2020 08:01 Відповісти
Согласен с irenka ko, которая пишет: "Схильність до езотерики - це один з симптомів шизофренії. Дивно, що за візит до психічно-хворої жінки ще платять гроші, щоб почути її хвору уяву. Хоча серед відьом-шизофренічок є і звичайні шахрайки, а щоб відрізнити who is who/ хто є хто - треба бути трошечки психіатром. А за погрози в Інтернеті покарати треба обов'язково, щоб інші боялись."
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04.12.2020 08:04 Відповісти
Шалава стала ведьмой... что творится...
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04.12.2020 08:13 Відповісти
Ого! Скільки курвів себе за відьом видає! Років 30 тому це було навіть модно. Цілком можливо, що так було і років 300 тому...
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6841
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05.12.2020 01:15 Відповісти
В какую только херню не верят приматы! То в шута, то в ведьму. Дебилы, пилят! А за угрозы- хай чарами отводит ответственность!
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04.12.2020 08:24 Відповісти
А она может наложить на зеленского? Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8846
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04.12.2020 08:31 Відповісти
И на тебя положить может!
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04.12.2020 08:51 Відповісти
Эзотерические практики авакянши по сосанию молодых мальчиков дьявол вознаграждает большей властью.
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04.12.2020 08:34 Відповісти
Девка в скайрим переиграла
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04.12.2020 08:46 Відповісти
От пластических операций совсем сбрендила.
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04.12.2020 08:47 Відповісти
Ничего так ведьмочка,я мог бы попытаться её вылечить,но 100 процентной гарантии не дам, может быть с первой процедуры ничего не получится.
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04.12.2020 08:49 Відповісти
судя по фотке она не ведьма а волшебница . правда ее волшебство лежит в несколько иной плоскости . в основном горизонтальной Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3546
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04.12.2020 08:51 Відповісти
Ворожу, гадаю, снимаю, порчу...
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04.12.2020 08:52 Відповісти
снимаю и порчу....
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04.12.2020 09:23 Відповісти
Нагадалося із веселих 90-х.
Швидко, якісно і недорого позбавляю від енурезу, імпотенції, тютюнопаління та алкоголізму! Постійним клієнтам знижки...
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05.12.2020 01:11 Відповісти
ПРИЙНЯТИ "ДОКАЗИ" У СУДІ= ВИЗНАТИ МОЖЛИВІСТЬ ІСНУВАННЯ ВІДЬОМ..))

Прокуратура вже на таке "підписалась" Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3467 Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4902
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04.12.2020 08:54 Відповісти
Вот это чувство! Бабенка использует все средства, чтобы вытащить из кутузки своего любимого хулигана! Даже на костер пойдет... или в кутузку...
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04.12.2020 09:03 Відповісти
А звідки така віра у відьм ?
Ну , дитячі казки , пізніше - доросле фентезі ... Тай усе Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4459
Але таки вірять !
ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ ВЕДЬМЫ Православие.Fm Не для впечатлительных и слабонервных.

Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9210
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04.12.2020 12:54 Відповісти
А мені доводиться повірити у відьом. Якась моя пра-пра-не знаю яка-бабка була справжньою сільською відьмою. Це в нас переповідається, як страшна казка, але таке було. Коли вона дуже тяжко і довго помирала, а ніхто в неї не взяв у спадок її гидке ремесло, довелося в стелі пробивати дірку, щоб в неї відійшла бабина чорна душа. А хтось, мабуть-таки, й бере такий гріх на себе.
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04.12.2020 14:13 Відповісти
Кажуть, часом за таких обставин відьми роблять підлий хід, передаючи свої вміння малій дитині.
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05.12.2020 16:53 Відповісти
Можливо.
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05.12.2020 16:56 Відповісти
Блажен, хто вірує...
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05.12.2020 01:05 Відповісти
А от цікаво... З мусорньою в Білорусі вона б таке вичудила також?
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05.12.2020 01:08 Відповісти
А це навряд!
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05.12.2020 07:21 Відповісти
Ото ж бо й воно. Інстинкт самозбереження є одним із базових інстинктів, тому відключити його не так просто. Звісно, коли йдеться про адекватну людину.
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05.12.2020 15:08 Відповісти
а почему без лифчика?
она - мальчик? Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6474
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04.12.2020 09:21 Відповісти
Мент обгадился из за самозванки?
Боится ведьмацких сил. Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6484
Даже если не самозванка, она ведьма а не колдунья! Ведунья, это гадалка предсказательница.
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04.12.2020 10:13 Відповісти
Как ведьмы измельчали!!!
Из за хулиганки мужа потусторонние силы беспокоить......
Себе же дороже выйдет!
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04.12.2020 11:45 Відповісти
тема костра очень оживила публику... не насмотрелись 666 квартала???
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04.12.2020 11:56 Відповісти
Дівчина як може так і бореця за свого чоловіка з мінтовським проізволом,бо в цій країні як що ти не дипутат, не еврей, не бандит, не циган не судья чи той же мент, то ти вже винен, і ні на яке справжне правосудіе можеш не розраховувати. Є тюрми і в них повинен хтось сидіти.
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04.12.2020 12:32 Відповісти
Если есть прихожане у масковскаго патриархата, то почему эта красивая шлёндра не может иметь своих ?
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04.12.2020 13:15 Відповісти
на такую ведьму, не хватает хорошего по колено ведьмака и вся ее магия бы испарилась
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04.12.2020 14:08 Відповісти
Яка цікава і, головно, важлива новина!
Хлопці, Вам більше нема про що написати, крім як про дурнувату дівку, в якої таргани в голові уже не вміщаються?
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04.12.2020 19:17 Відповісти
А при сралине ...при дедах ...давно бы расстреляли бы, вместе с семьями , маленьких детей стрелять -одно удовольствие )))
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04.12.2020 20:34 Відповісти
 
 