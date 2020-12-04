Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція Київщини повідомила про підозру блогерці Олені Лоран за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.
У повідомленні зазначається: "Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та, користуючись своєю публічністю у соціальних мережах, намагалася "залякати" працівника поліції, аби та ухвалила "позитивне" рішення у кримінальному провадженні щодо її чоловіка.
Так, під час досудового розслідування, слідча зібрала достатньо доказів та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному мешканцю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Однак, коли про це дізналася дружина підозрюваного, вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності працівника поліції – навіть погрожувала "магічними здібностями", аби домогтися ухвалення незаконного рішення. А коли це не допомогло, почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер мобільного телефону текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю працівника поліції, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім’ї.
Наразі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 31-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців".
Сама Лоран у соцмережах написала, що правоохоронці провели в неї обшуки, вилучили нібито карти для ворожіння, свічки, літературу про магію, дитячий планшет, мобільні телефони.
Олена Лоран (справжнє ім'я Олена Дюрцька) - 31-річна українська блогерка і телеведуча. Вона позиціонує себе як "відьма" і займається "магічними" консультаціями підписників.
Будь ласка, зачекайте...
- Но она же красивая.
- Ну ладно.....но потом всё равно сжечь !!!
- Прочь! - страшным голосом гремел Агабек. - Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами - египетский визирь, слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье! Я сотру вас в порошок, в пыль!
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
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Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...". (Леонид Соловьёв. "Очарованный принц").
И точка на том.
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Прокуратура вже на таке "підписалась"
Ну , дитячі казки , пізніше - доросле фентезі ... Тай усе
Але таки вірять !
ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ ВЕДЬМЫ Православие.Fm Не для впечатлительных и слабонервных.
она - мальчик?
Боится ведьмацких сил.
Даже если не самозванка, она ведьма а не колдунья! Ведунья, это гадалка предсказательница.
Из за хулиганки мужа потусторонние силы беспокоить......
Себе же дороже выйдет!
Хлопці, Вам більше нема про що написати, крім як про дурнувату дівку, в якої таргани в голові уже не вміщаються?