Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Київщини повідомила про підозру блогерці Олені Лоран за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

У повідомленні зазначається: "Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та, користуючись своєю публічністю у соціальних мережах, намагалася "залякати" працівника поліції, аби та ухвалила "позитивне" рішення у кримінальному провадженні щодо її чоловіка.

Так, під час досудового розслідування, слідча зібрала достатньо доказів та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному мешканцю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Однак, коли про це дізналася дружина підозрюваного, вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності працівника поліції – навіть погрожувала "магічними здібностями", аби домогтися ухвалення незаконного рішення. А коли це не допомогло, почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер мобільного телефону текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю працівника поліції, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім’ї.

Наразі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 31-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців".













Сама Лоран у соцмережах написала, що правоохоронці провели в неї обшуки, вилучили нібито карти для ворожіння, свічки, літературу про магію, дитячий планшет, мобільні телефони.

Олена Лоран (справжнє ім'я Олена Дюрцька) - 31-річна українська блогерка і телеведуча. Вона позиціонує себе як "відьма" і займається "магічними" консультаціями підписників.