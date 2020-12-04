"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Біля стін Верховної Ради відбувається акція підприємців "SaveФОП", учасники якої вимагають "зберегти своє право на підприємництво".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції змогли поспілкуватися з нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком, який розповів, що приніс законопроєкт, в який хоче зробити поправки разом з підприємцями.
Також з протестувальниками спілкувався і заступник голови МВС Антон Геращенко.
Протестувальники сформували колону і планують пройти центром Києва.
Як повідомляє кореспондент, учасники акції йдуть з Європейської Площі на Хрещатик.
Протестувальники пройшли біля Офісу Президента і повертаються назад до парламенту.
Зокрема протестувальниками вимагають терміново розглянути і ухвалити законопроєкти №3993 та №№3853-1 (2) (розроблені з урахуванням законопроєктів №№2644, 2645).
Крім того, утворити при Президенті України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який займатиметься розвитком мікропідприємництва в Україні. Всі зміни в законодавство, що стосуються умов здійснення діяльності мікропідприємництва, мають вноситися виключно після їхнього обговорення з представниками мікробізнесу і ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків.
Також протестувальники вимагають провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, які передбачають усунення будь-яких проявів корупції. Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, всіма контролюючими органами, до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС. А також запровадити мораторій на всі види перевірок, всіма контролюючими органами, до моменту зняття обмежень, запроваджених законодавчою і виконавчою владою, за існуючої загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, дії надзвичайного стану або карантину.
Також підприємці вимагають ухвалювати зважені рішення щодо карантину, в умовах реальної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, вжити всіх заходів для дотримання конституційних прав і свобод і не допустити обмеження діяльності малого і мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, фискализация хоронит тенизацию! Помогите в этом государству!
Всё равно стоят без дела, а Раду никто громить не собирается (пока).
Нет логики в отмене Е-декларирования для тварей судей и депутатов, но вытягивания денег из ФОПов и заробитчан и т.д. Как минимум такие действия не имеют смысла, кроме как наполнить карманы олигархов и дептатов.