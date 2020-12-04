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"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Біля стін Верховної Ради відбувається акція підприємців "SaveФОП", учасники якої вимагають "зберегти своє право на підприємництво".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції змогли поспілкуватися з нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком, який розповів, що приніс законопроєкт, в який хоче зробити поправки разом з підприємцями.

Також з протестувальниками спілкувався і заступник голови МВС Антон Геращенко.

Протестувальники сформували колону і планують пройти центром Києва.

Як повідомляє кореспондент, учасники акції йдуть з Європейської Площі на Хрещатик.

Протестувальники пройшли біля Офісу Президента і повертаються назад до парламенту.

Зокрема протестувальниками вимагають терміново розглянути і ухвалити законопроєкти №3993 та №№3853-1 (2) (розроблені з урахуванням законопроєктів №№2644, 2645).

Крім того, утворити при Президенті України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який займатиметься розвитком мікропідприємництва в Україні. Всі зміни в законодавство, що стосуються умов здійснення діяльності мікропідприємництва, мають вноситися виключно після їхнього обговорення з представниками мікробізнесу і ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків.

Також протестувальники вимагають провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, які передбачають усунення будь-яких проявів корупції. Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, всіма контролюючими органами, до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС. А також запровадити мораторій на всі види перевірок, всіма контролюючими органами, до моменту зняття обмежень, запроваджених законодавчою і виконавчою владою, за існуючої загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, дії надзвичайного стану або карантину.

Також підприємці вимагають ухвалювати зважені рішення щодо карантину, в умовах реальної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, вжити всіх заходів для дотримання конституційних прав і свобод і не допустити обмеження діяльності малого і мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні заслухає план Кабміну щодо боротьби з COVID-19 і розгляне законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині

Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 01
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 02
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 03
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 04
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 05
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 06
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 07
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 08
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 09
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 10
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 11
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 12
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 13
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 14
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 15
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 16
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 17
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 18
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 19
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 20
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 21
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 22
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 23
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 24
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 25
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 26
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 27
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 28
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 29
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 30
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 31
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 32
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 33
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 34
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 35
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 36
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 37
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 38
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 39
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 40
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 41
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 42
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 43


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3526
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04.12.2020 11:32
+16
За кого голосували ці шпекулянти?
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04.12.2020 11:06
+15
Наголосували, тепер ниють
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04.12.2020 11:04
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04.12.2020 11:22 Відповісти
Дарвіну робота, для зеленої команди - вихід з положення.
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04.12.2020 11:39 Відповісти
Быдло в Верховной раде сидит. И без масок.
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04.12.2020 15:56 Відповісти
Пандемія як інструмент в руках політиків фарисеїв. Під її шумок і на вимогу економічного убивці МВФ продали землю міжнародним корпораціям і латифундії, тепер в угоду олігархії і великій плутократії знищать її конкурентів - малий бізнес. Йде розчищення шляху до закабалення України її 17 оліграхами руками зелених путан.
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04.12.2020 11:28 Відповісти
хахаха. методичка фореве.
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04.12.2020 11:41 Відповісти
Требования четкие и справедливые. Люди ,которые решились на свой маленький бизнес, да еще дают работу другим,должны обязательно поддерживаться государством, как это делается во всем цивилизованном мире.
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04.12.2020 11:32 Відповісти
а мікробізнес хіба набирає робітників? вони самі і робітники, і бухгалтери і прибиральники.
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04.12.2020 11:42 Відповісти
"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3526
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04.12.2020 11:32 Відповісти
После марша, милости просим всех в "Велюр". Отобедайте, чем Б-г, тьфу, Коля послал. Фопам скидка.
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04.12.2020 11:44 Відповісти
Протестуйте скольуо вам угодно, уважаемые! Но не забывайте выполнять правила карантина, которые никто не отменял. Помните, вокруг вас люди, заботьтесь об их здоровье!
Кстати, фискализация хоронит тенизацию! Помогите в этом государству! "Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1351
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04.12.2020 12:02 Відповісти
Владимир Пехтерев ага, это вы пенсионерам расскажите, в пенсионом фонде уже проблемы, так что последующая фискализация похоронит именно экономику, а помогать государству хоронить самого себя это удел идиотов.
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04.12.2020 15:24 Відповісти
А почему солдаты без флагов?
Всё равно стоят без дела, а Раду никто громить не собирается (пока).
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04.12.2020 12:18 Відповісти
Ось так йде перевиховання недоумства народу ..
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04.12.2020 12:24 Відповісти
І народ захотів слухати двох ватників Геращенка та Тищенка?
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04.12.2020 12:49 Відповісти
Неправильно протестуют. Нужно сразу на колени упасть!
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04.12.2020 13:00 Відповісти
Знаю таких підприємців. Товару беруть на міліон за раз, а податок в них 1000 за місяць. Гниди вони. Привикли не платити. І таких дуже багато.
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04.12.2020 13:14 Відповісти
Дима вы с начало станьте предпринимателем, и начните платить налоги, чушь о том что вы ко го том знаете, не актуальна, вы нам напишите сколько налогов заплатил, и сколько рабочих мест создали, а то по вашем же словам вы получается гнида редка.
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04.12.2020 14:59 Відповісти
Касовий апарат коштує 5000 гривень. Для будь якого підприємця це підйомна сума. Я протів зедебілів, але їх потрібно легалізовувати. Касовий апарат обовязково
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04.12.2020 13:18 Відповісти
А я вот дума что для вас не проблема купить его за свой счет предпринимателю, так же будет подъемно платить за обслуживание, так же не проблема содержать бухгалтера для отчетности, платить огромные штрафы, так что Дима где вас найти что бы все оплатили, а то вы так любите считать чужие деньги, что пора посчитать ваши.
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04.12.2020 14:51 Відповісти
В чем проблема проводить операции через кассовый аппарат может кто объяснить?
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04.12.2020 14:12 Відповісти
выход из тени реального оборота налички а следовательно неуплаты налогов в бюджет. кассовый аппарат по идее не нужен только обувным мастерским и реализаторам с х продуктов на рынке...
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04.12.2020 15:53 Відповісти
смотри - единый налог это платить определённую сумму в месяц. ни больше, ни меньше - это и есть понятие единого налога. Даже если поставить кассовый аппарат - ту же определенную сумму ты и будешь платить! а вот при проверках всяких ,при наличии кассового аппарата - тут же появляются ОГРОМНЫЕ возможности впаять штрафы, типа "за нарушение кассовой дисциплины". Причем , даже без реальной вины ФОПа, подгрузить остатки каждодневные на налоговую не получится, так как сайт завис. Остатки не идут - повод для штрафа! Бинго!
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04.12.2020 23:19 Відповісти
Ну что, поржали, зебилы? Вам нравилось когда 95 квартал нарушал закон и агитировал в "день тишины" перед выборами, уничтожал всех конкурентов, насмехался над ними? Нравилось вам, что 95 квартал нарушал закон? Все ржали, так весело вам было, залихватски так вели себя. Ну теперь привыкайте, что "95 квартал" в лице зелёной власти нарушает законы в отношении вас! Жрите! Жрите говно ложками, зебилы! И это только начало!
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04.12.2020 15:43 Відповісти
Нит, эта канец!
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04.12.2020 17:15 Відповісти
Сегодня продавал товар покупателю как ФОП по обычной цене и затем предложил ему купить этот же товар но по новым условиям хотя бы на 20 % дороже! Блин, не хочет падла платить))) против ФОПов могут выступать только те, кто получает деньги из бюджета, а таких за 30 лет наплодили миллионами! Поэтому и орут на каждом углу, чтобы драли с барыг, авось и мне бюджетнику перепадет🥴
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04.12.2020 18:25 Відповісти
просто любо дорого посмотреть, как те, которые еще два года назад выпрыгивали из трусов и верещали за ЗЕленого скомороха, поливали дерьмом Пороха, теперь по полной выгребают от ЗЕленой швали, которую сами же и привели к власти... Бачили очі що купували, тепер їжте, хоч повилазьте ...
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04.12.2020 21:15 Відповісти
Слышите, порошонки, а типа не при хряке ЕСВ ввёл грося, а типа не при хряке пытались ввести РРО, что хряк, что плесень одного поля ягода!
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04.12.2020 21:31 Відповісти
мудак ты тупой кацапский! нет, все не так!
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04.12.2020 23:14 Відповісти
Молодцы люди, не терпят! А по поводу кассовых аппаратов то вообще дебилизм полный...
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05.12.2020 00:04 Відповісти
Введение кассовых аппаратов имеет определенный смысл, но есть большое НО.
Нет логики в отмене Е-декларирования для тварей судей и депутатов, но вытягивания денег из ФОПов и заробитчан и т.д. Как минимум такие действия не имеют смысла, кроме как наполнить карманы олигархов и дептатов.
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05.12.2020 12:30 Відповісти
гівна вам на лопаті, а не порятунку. Голосували залену сволоту, ВИГРІБАЙТЕ по повній недоноски бізнесові!
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05.12.2020 21:03 Відповісти
Кожен ФОП потрібно перевірити персонадьно і звідки тростуть ноги,Багато фопівців міліонери і не лише гривневі., а багато включають просто дурку.
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05.12.2020 22:22 Відповісти
Как вам "кэшбэк" - жалоба на поддельный чек? Тысячи мошенников зае**т ФОПов поддельными чеками. Уже это заставит закрыться.
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05.12.2020 23:36 Відповісти
Вот так платишь налоги, платишь, а президент грузит деньги на камазы и валит со страны.
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05.12.2020 23:38 Відповісти
Каждый чиновник мечтает о новом Лексусе - платите налоги в полной мере.
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05.12.2020 23:40 Відповісти
Любой мультимиллионер удовлетворится скромной зарплатой президента, потому что за страну можно и пострадать.
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05.12.2020 23:43 Відповісти
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