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Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували нелегальний бізнес двоє киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ. Ділки орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Вони телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. Спочатку "брокери" пропонували вкласти невеликі суми, щоб вкладник нібито міг пересвідчитись у надійності пропозиції.

Зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито у режимі он-лайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про "зростання" у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески.

За наявною інформацією, ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші, зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії. За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці понад 3 мільйони доларів США.

Під час обшуків у кол-центрах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 01
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 02
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 03
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 04
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"Інвестори" по-українськи... А ми дивуємось, чому сюди ніхто не хоче вкладати гроші.
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04.12.2020 12:41
+4
Это уже НЯНИ БЕНИ или еще НЕТ Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7485
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04.12.2020 12:45
+3
Звонили мне эти кренделя.
Звонок:
- Здрасьте (называет имя)
- Здрастье
- Как ваши дела?
(после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
- Нормально
- Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
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04.12.2020 12:48
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"Інвестори" по-українськи... А ми дивуємось, чому сюди ніхто не хоче вкладати гроші.
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04.12.2020 12:41 Відповісти
Это уже НЯНИ БЕНИ или еще НЕТ Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7485
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04.12.2020 12:45 Відповісти
Який йолоп буде вкладати в країну яка зав'язла в корупції і де відсутнє правосуддя?Вже навіть кредитори спекулянти не хочуть позичати гроші.
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04.12.2020 12:48 Відповісти
так "інвестиції" ж в іноземні компанії
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04.12.2020 14:38 Відповісти
Ще в 2016 довелося стикнутися з такими, тільки тоді вони були на майданчику Форекс.
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04.12.2020 12:44 Відповісти
Ну форекс это несколько другое, это такой налог за низкий уровень финансовой грамотности. Там по сути легальная схема, и в теории можно даже заработать (примерно столько же шансов, как на тотализаторе).
А тут вот чистый развод на бабки.
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04.12.2020 12:55 Відповісти
наивный
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04.12.2020 13:00 Відповісти
Ні мене запрошували в офіс і пропонували розмістити мої кошти на іноземних майданчиках, в моєму випадку польські. Навіть надсилали, як тут зараз пишуть сайт де начебто можна будо у динаміці проаналізувати котіровки. Шахраї не залишають можливостей паразитувати на суспільстві
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04.12.2020 13:01 Відповісти
Поразительно. Особенно это:

\\\\\\\\Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Источник: https://censor.net/ru/p3235012\\\\\

Вот какой оказывается суровый народ - никто не "сдал"? Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 3068
И потом, 3млн. как-то наверное мало заработали.

\\\По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. Источник: https://censor.net/ru/p3235012\\\\\\\\

т.е. у целых фирм ни у какой не упала планка, как у того Рокки, из мультика про бурундуков? Халяяявааааа - на 10млн., вложи.те.

чет с новостью не то. полтыщи рыл, суммы, и просто то шо никто не стуканул(дайте бабла - скажу где лохобизнес делают) Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 3562
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04.12.2020 12:46 Відповісти
Рядовые операторы-обзвонщики наверняка были не в курсе дела, им дали текст который говорить и список номеров для холодного прозвона. Что это такое и зачем говорящим головам никто не объяснял.
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04.12.2020 14:06 Відповісти
если их в "кал-центре" 100 рыл, то чет думаю могли бы уже и догнать шо крутая фирма не будет клянчить по 5к. евро, дабы принести выложившему 6к. за месяц времени.
Это как семинар: Дай тыщу евро и я скажу те как за год заработать миллион(но почему-то сам не зарабатываю миллионы а прошу у тебя тыщу)))
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04.12.2020 14:40 Відповісти
Звонили мне эти кренделя.
Звонок:
- Здрасьте (называет имя)
- Здрастье
- Как ваши дела?
(после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
- Нормально
- Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
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04.12.2020 12:48 Відповісти
теж щось таке телефонувало, і ще двічі з таким жорстким іноземним акцентом і з номера не України, але говорило росіянською.
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04.12.2020 14:41 Відповісти
После вопроса "как ваши дела?" сразу посылать на йух! Согласен, невежливо. А шо делать, шо делать?! )))
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04.12.2020 17:24 Відповісти
Никто вас лохи не учил: Не желайте большего, как та старуха из "золотой рыбки", ибо всё равно останетесь ни с чем!
Так вам шаровикам и надо - сами по своей воле поддались искушению. Инвесторы херовы. Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8094
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04.12.2020 12:59 Відповісти
Теперь надо собрать обманутых вкладчиков в большом кабинете и привести туда этих
"бизнесменов".
И оставить на 10 минут.
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04.12.2020 13:47 Відповісти
Жадность до добра не доводит. Есть такая штука - fear of missing out (FOMO) или синдром упущенной выгоды что заставляет людей вкладывать ловэ в весьма рисковые инвестиции.
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04.12.2020 14:09 Відповісти
После президентских выборов, "почему-то" не удивлен ...
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04.12.2020 14:09 Відповісти
наера вы это рассказываете людям, если пострадавшим те же ниера не компенсируют?! хотя бы уж садили на десяточку с возможностью сидеть за компом и играть в тэтрис после успешного перевыполнения плана по лесозаготовкам.
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04.12.2020 14:47 Відповісти
 
 