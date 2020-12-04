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податки (1498) СБУ (10074) тіньова економіка (64)

СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і блокувала масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років менеджмент кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий кредит під час експорту продукції.

За попередніми оцінками, зловмисники реалізували 124 тисячі тонн соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 мільярда гривень.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів справи у трьох областях України. Під час слідчих дій вилучено первинні фінансово-господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 тис. тонн продукції на загальну суму понад 300 млн гривень.

СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 01
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 02
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 03
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 04
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 05

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
займитесь сепарами и 5й колонной в стране Медведчуком, каломойским, ахметовым, бойко, добкиным, зажиддями, ОПЗЖ, Нашими краями и прочей шароватной муйней - занимайтесь своей прямой обязанностью! хватит кошмарить бизнес! Ну не уплатили укажите на ошибки и помогите с ведением документации ... Если такие схемы возможны - это дыра в законах! Партия власти - все карты вам в руки - напишите закон так, чтоб махинации не были возможны а не используйте выборочное правосудие!
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04.12.2020 14:26
+3
сбу переквалифицировалось в сборщиков податей? однако)) ну когда ж им русней и сепарами заниматься, если они заняты несостоявшейся держзрадой и налогами)))
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04.12.2020 14:28
+2
превышение скорости на дороге, большая угроза жизни гражадн. завтра тебя дурака будут останавливать и штрафовать пожарные или санитары скрой помощи. тогда не кукарекай про закон.
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04.12.2020 14:41
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займитесь сепарами и 5й колонной в стране Медведчуком, каломойским, ахметовым, бойко, добкиным, зажиддями, ОПЗЖ, Нашими краями и прочей шароватной муйней - занимайтесь своей прямой обязанностью! хватит кошмарить бизнес! Ну не уплатили укажите на ошибки и помогите с ведением документации ... Если такие схемы возможны - это дыра в законах! Партия власти - все карты вам в руки - напишите закон так, чтоб махинации не были возможны а не используйте выборочное правосудие!
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04.12.2020 14:26 Відповісти
- Дышите, не дышите. На что жалуетесь?
- На мышей… , прошептал Леопольд
- Мышите, не мышите.(с)
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04.12.2020 15:41 Відповісти
сбу переквалифицировалось в сборщиков податей? однако)) ну когда ж им русней и сепарами заниматься, если они заняты несостоявшейся держзрадой и налогами)))
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04.12.2020 14:28 Відповісти
Несплата державі податків в дуже великих розмірах також є загроза державності. Так, що це теж підпадає під обов'язки СБУ. А сепарами дійсно треба займатись. Їх дуже багато повилазило з приходом зебільної влади, це правда...
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04.12.2020 14:36 Відповісти
превышение скорости на дороге, большая угроза жизни гражадн. завтра тебя дурака будут останавливать и штрафовать пожарные или санитары скрой помощи. тогда не кукарекай про закон.
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04.12.2020 14:41 Відповісти
Ти дебіл?
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04.12.2020 15:28 Відповісти
Ты не только злой, но и малость туповатый
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04.12.2020 15:26 Відповісти
Ти дебіл?
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04.12.2020 15:28 Відповісти
В цьому році врожай на соняшник був дуже поганий. Соняшникові королі вже підняли ціну майже на 50%. 800 грам Олейни в АТБ вже 40 грн. І це ще тільки початок, кажуть люди...
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04.12.2020 14:33 Відповісти
а затем у "Конторщиков" находятся ....вот такие вот ...Яхты -Дома и все атрибуты ДОЛЬЧЕВИТА... СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 750

Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме. ВИДЕО
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04.12.2020 14:43 Відповісти
2,3 миллиарда? мне что-то думается, что только "кернел" с такими обьемами работает, не?
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04.12.2020 14:47 Відповісти
если бы был "Кернел" то на фото где то на бочках был бы их логотип.лепят везде где можно и нельзя.
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06.12.2020 20:15 Відповісти
Литинант Бакланов уже налоговиком заделался, бо все шпионы уже закончились. В смысле все пристроены по ОПам, ОГПУ и прочим канторам
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04.12.2020 15:24 Відповісти
1. Искусственно сформировать крупный налоговый кредит можно только с помощью налоговой инспекции.
2. При экспорте налоговый кредит не формируется по определению.
3. Так масло продано за нал или на экспорт? СБУ путается в показаниях...
Вывод: СБУ по-беспределу кошмарит и прессует бизнес
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04.12.2020 16:07 Відповісти
Нужна новая революция и не лубочная,а как положено.
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04.12.2020 16:38 Відповісти
СБУ абсолютно бесполезная контора. Сборище предателей, сепаров. Это ярко показал 2014 год, процент предателей выше чем в других структурах. Прошло 7 лет с тех пор - ни чего не поменялось. Занимаются всякой всячиной, но только не своими обязанностями. Если ее сегодня ликвидировать никто ни чего не заметит. Только в бюджете миллионы долларов появятся.
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06.05.2021 16:11 Відповісти
 
 