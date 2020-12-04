Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі". ФОТО

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники в п'ятницю відмовили у пропуску двом іноземцям, один з яких подорожував з георгіївською стрічкою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

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