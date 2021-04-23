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Абдуллін (7) Васильєв (5) Власенко Сергій (111) ВР (11779) Княжицький (84) Остапенко (5) Папієв (25) Шуфрич (354) Кубів (144) Геращенко Антон (922) Арахамія (1001) Чийгоз (258) Степанов Максим (2011) Монастирський (370) Мисягін (54) Батенко (10) Беленюк Жан (56) Кондратюк Олена (83) Разумков Дмитро (1445) Жмеренецький Олексій (8) Бужанський (101) Артем Дмитрук (36) Осадчук Андрій (37) Тищенко Микола (291) Железняк Ярослав (398) Любота Дмитро (6) Денис Шмигаль (2721) Булах (9) Совгиря (52) Юрченко Олександр (102) Юраш Святослав (11) Задорожний Андрій (5)

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 4 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Традиційно п'ятничне засідання почалося з години запитань до Кабміну.

Відтак Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину.

Тим часом під Радою відбувалась акція протесту ФОПів. На мітингу періодично виникали перепалки і штовханина.

У залі депутати на пів року звільнили частину ФОПів від сплати ЄСВ та єдиного податку, а також повернули кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Окрім того, Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 01

Нарада в секторі "Європейської Солідарності".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 02

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу.


Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 03

Ахтем Чийгоз ("ЄС") і спікер ВР Дмитро Разумков.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 04

Сектор "Голосу": Андрій Осадчук, Ярослав Железняк. Степан Кубів ("ЄС") розмовляє по телефону.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 05

Микола Люшняк ("Довіра") приніс Михайлу Папієву (ОПЗЖ) книгу про "подвиги" чекістів.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 06

Папієв відразу ж узявся до читання.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 07
Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 08

"Слуги народу" в чаті фракції обурюються через акції протесту ФОПів під ВР.

"Ніяких коридорів немає. Поліція стоїть тільки перед входом. Тобто ФОПи фізично заважають проходу в будівлю. Колеги, це точно не має нічого спільного з найпередовішими уявленнями про порядок проведення мітингів. Вважаю, що нам все ж потрібно задуматися над законом, який це регулює", - обурюється претендентка на пост судді Конституційного Суду, "слуга народу" Ольга Совгиря.

"100% це охлократія", - підтримують Совгирю інші "слуги народу".

"Просто не хотілося б про це замислюватися, коли комусь дадуть по голові", - лякає колег Совгиря.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 09

"Слуга народу" Олексій Жмеренецький розповів колегам про дискусії з ФОПами про посилення карантину: "Люди все одно помирають (через нас, звичайно ж), а без карантину хоч вони, ФОПи, зароблять на самолікування. Ось така, бл#дь, логіка".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 10

Міністри прибули в Раду на Годину запитань до уряду.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 11

Тим часом, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) отримав повідомлення: "Дорогий шефе, будь ласка, не забудьте про нашу з/п". Також нардеп отримав повідомлення від абонентів "Марк Гінзбург" і "архімандрит Гліб".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 12

Тим часом Володимир Мороз отримав на телефон селфі від контакту "Саша-киця".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 13

"Слуги народу" Юрій Мисягін і Максим Бужанський.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 14

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідає парламентаріям про боротьбу з коронавірусом.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 15

Нестор Шуфрич отримав повідомлення від Кості про купівлю картини Йосифа Бокшая "Апостол Павло": "Придавили продавця до 10 і не купуємо".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 16

"Бокшая треба зараз забирати або відмовлятися", - пишуть Шуфричу.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 17

Михайло Макаренко (ОПЗЖ, зліва) прийшов до "слуги народу" Анатолія Остапенка (праворуч) почитати пресу.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 18

Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк, Сергій Власенко ("Батьківщина) і заступник голови МВС Антон Геращенко розмовляють у президії Ради. За ними спостерігає Олександр Абдуллін ("Батьківщина).

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 19

"Слуги народу" Кирило Нестеренко і Лада Булах шукають у Google імуносупресант "Програф".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 20

Пленарне засідання Верховної Ради 4 грудня.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 21

Міністр охорони здоров'я Степанов розповідає про ситуацію з коронавірусом, зал парламенту наполовину порожній.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 22
Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 23

"Слуги народу" Микола Тищенко і Давид Арахамія.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 24

"Слуга народу" Ігор Васильєв отримав повідомлення від абонента "Любимая": "Розсердилася, що я сказала, щоб в хаті був порядок, бо не встигаю за всіма прибирати. Ну блін, я за нею драю хату 10 разів! І я нічого ні разу не казала".

"Вона теж без діла не сидить. Але я думаю, вона звикла. Може, спина болить", - відповідає Васильєв "Любимій".

"Давай фотку з Зе. Він там у вас сьогодні", - пише "слузі народу" "Любимая".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 25

У чатах "слуг народу" просять дати слово Жану Беленюку: у нього є питання до профільного міністра. Також триває обговорення "дискомфорту", який завдають "слугам народу" протестувальники.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 26

У чаті "слуг народу" закликають усіх прийти в зал на роботу. Також повідомляють, що у Дениса Монастирського виявили коронавірус.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 27

"Слуга народу" Васильєв отримав повідомлення: "Треба тоді #бати жорстко". А сам набирає повідомлення, про те, що в якогось Слави з усіма+: "Я знайшов нульового пацієнта".


Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 28
Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 29

Микола Княжицький ("ЄС") знайомиться з книгою "Карпатська Україна".

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 30

Артем Дмитрук (СН, без маски, з бородою).

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 31

Нардепи заполонили ложу Кабміну.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 32
Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 33

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і спікер ВР Дмитро Разумков.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 34

Разумков і Тищенко.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 35

Черга нардепів до прем'єра Шмигаля вишикувалася з двох сторін.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 36

Член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Андрій Задорожний (СН) читає повідомлення в чаті комітету.

"Знову ні копійки на екологію в бюджеті на 2021 г.", - обурюються в чаті.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 37

Тарас Батенко "За майбутнє" і Святослав Юраш (СН).

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 38

"Слуги народу" Олексій Кузнєцов і Дмитро Любота.

Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, слуги народу обурюються через протести ФОПів: 100% це охлократія, - день роботи ВР 4 грудня 39

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+12
А ведь они реально конченные уроды !!!!!
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04.12.2020 19:28
+7
бо то хохлы- малороси - частина сепари латентні... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 1213
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04.12.2020 19:44
+6
вони є зеркалом- недосуспільства...
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04.12.2020 19:42
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А чего все внутренние чаты на языке агрессора идут, интересно? Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 8400
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04.12.2020 19:23 Відповісти
бо то хохлы- малороси - частина сепари латентні... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 1213
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04.12.2020 19:44 Відповісти
А ведь они реально конченные уроды !!!!!
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04.12.2020 19:28 Відповісти
вони є зеркалом- недосуспільства...
показати весь коментар
04.12.2020 19:42 Відповісти
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 4776
Прогноз
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04.12.2020 19:31 Відповісти
Боятся пи*ары что могут по голове получить от протестующих.
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04.12.2020 19:38 Відповісти
Считаю, что нам все же нужно задуматься над законом, который это регулирует", - возмущается претендентка на пост судьи Конституционного Суда, "слуга народа" Ольга Совгир - все верно, гоев и чернь нужно в правительственный квартал просто не пускать...- одним видом настроение портят...- "слугам"... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 2497
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04.12.2020 19:41 Відповісти
Зебилы, охлократия это:
1. лохократия
2. лохотрахия
Какой вариант для вас, зебилята вы туповатые, ближе к телу?
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04.12.2020 20:02 Відповісти
А що це за фрік з бородою. Що за потвора? Вперше бачу. Може це сек'юріті якесь?
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04.12.2020 20:29 Відповісти
и это рабочий день? и это 450 захребетников на полном гособеспечении ???
Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 9179

...
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04.12.2020 20:42 Відповісти
дровосеки ухаживают за собой, чтобы нравиться другим дровосекам (дмитрук)
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04.12.2020 21:24 Відповісти
"Всьо то має бути 3,14зжене і стріляне!" (с) Кузьма.
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04.12.2020 22:25 Відповісти
В смарте у мразючка архимандрит рядом с Гинзбургом! Тот ещё букетик морей бескрайних трудовых. Сколько же ещё нужно войн, Майданов, выборов-перевыборов, смен поколений что бы эта народность научилась выбирать для себя?! Но для всех! Но как себе!
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04.12.2020 23:13 Відповісти
иммуносупрессант "Програф".от ковида?
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05.12.2020 01:35 Відповісти
ТАМ НЕ ФОПИ ПРОТЕСТУВАЛИ. А УКРАЇНЦІ ПРОТИ ДЖИДЯЧОГО КАРАНТИНУ.
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05.12.2020 05:46 Відповісти
Є нормальні.Княжицький.Книжку про Україну читає.Хоч хтось...
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05.12.2020 08:01 Відповісти
ну так вышли бы по раду и сказали этим фопам все, что они про них думают Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 6743 а бздошно, бо назад в вр можно и не заползти
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05.12.2020 13:50 Відповісти
 
 