Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 4 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
Традиційно п'ятничне засідання почалося з години запитань до Кабміну.
Відтак Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину.
Тим часом під Радою відбувалась акція протесту ФОПів. На мітингу періодично виникали перепалки і штовханина.
У залі депутати на пів року звільнили частину ФОПів від сплати ЄСВ та єдиного податку, а також повернули кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
Окрім того, Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
Нарада в секторі "Європейської Солідарності".
Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу.
Ахтем Чийгоз ("ЄС") і спікер ВР Дмитро Разумков.
Сектор "Голосу": Андрій Осадчук, Ярослав Железняк. Степан Кубів ("ЄС") розмовляє по телефону.
Микола Люшняк ("Довіра") приніс Михайлу Папієву (ОПЗЖ) книгу про "подвиги" чекістів.
Папієв відразу ж узявся до читання.
"Слуги народу" в чаті фракції обурюються через акції протесту ФОПів під ВР.
"Ніяких коридорів немає. Поліція стоїть тільки перед входом. Тобто ФОПи фізично заважають проходу в будівлю. Колеги, це точно не має нічого спільного з найпередовішими уявленнями про порядок проведення мітингів. Вважаю, що нам все ж потрібно задуматися над законом, який це регулює", - обурюється претендентка на пост судді Конституційного Суду, "слуга народу" Ольга Совгиря.
"100% це охлократія", - підтримують Совгирю інші "слуги народу".
"Просто не хотілося б про це замислюватися, коли комусь дадуть по голові", - лякає колег Совгиря.
"Слуга народу" Олексій Жмеренецький розповів колегам про дискусії з ФОПами про посилення карантину: "Люди все одно помирають (через нас, звичайно ж), а без карантину хоч вони, ФОПи, зароблять на самолікування. Ось така, бл#дь, логіка".
Міністри прибули в Раду на Годину запитань до уряду.
Тим часом, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) отримав повідомлення: "Дорогий шефе, будь ласка, не забудьте про нашу з/п". Також нардеп отримав повідомлення від абонентів "Марк Гінзбург" і "архімандрит Гліб".
Тим часом Володимир Мороз отримав на телефон селфі від контакту "Саша-киця".
"Слуги народу" Юрій Мисягін і Максим Бужанський.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідає парламентаріям про боротьбу з коронавірусом.
Нестор Шуфрич отримав повідомлення від Кості про купівлю картини Йосифа Бокшая "Апостол Павло": "Придавили продавця до 10 і не купуємо".
"Бокшая треба зараз забирати або відмовлятися", - пишуть Шуфричу.
Михайло Макаренко (ОПЗЖ, зліва) прийшов до "слуги народу" Анатолія Остапенка (праворуч) почитати пресу.
Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк, Сергій Власенко ("Батьківщина) і заступник голови МВС Антон Геращенко розмовляють у президії Ради. За ними спостерігає Олександр Абдуллін ("Батьківщина).
"Слуги народу" Кирило Нестеренко і Лада Булах шукають у Google імуносупресант "Програф".
Пленарне засідання Верховної Ради 4 грудня.
Міністр охорони здоров'я Степанов розповідає про ситуацію з коронавірусом, зал парламенту наполовину порожній.
"Слуги народу" Микола Тищенко і Давид Арахамія.
"Слуга народу" Ігор Васильєв отримав повідомлення від абонента "Любимая": "Розсердилася, що я сказала, щоб в хаті був порядок, бо не встигаю за всіма прибирати. Ну блін, я за нею драю хату 10 разів! І я нічого ні разу не казала".
"Вона теж без діла не сидить. Але я думаю, вона звикла. Може, спина болить", - відповідає Васильєв "Любимій".
"Давай фотку з Зе. Він там у вас сьогодні", - пише "слузі народу" "Любимая".
У чатах "слуг народу" просять дати слово Жану Беленюку: у нього є питання до профільного міністра. Також триває обговорення "дискомфорту", який завдають "слугам народу" протестувальники.
У чаті "слуг народу" закликають усіх прийти в зал на роботу. Також повідомляють, що у Дениса Монастирського виявили коронавірус.
"Слуга народу" Васильєв отримав повідомлення: "Треба тоді #бати жорстко". А сам набирає повідомлення, про те, що в якогось Слави з усіма+: "Я знайшов нульового пацієнта".
Микола Княжицький ("ЄС") знайомиться з книгою "Карпатська Україна".
Артем Дмитрук (СН, без маски, з бородою).
Нардепи заполонили ложу Кабміну.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і спікер ВР Дмитро Разумков.
Разумков і Тищенко.
Черга нардепів до прем'єра Шмигаля вишикувалася з двох сторін.
Член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Андрій Задорожний (СН) читає повідомлення в чаті комітету.
"Знову ні копійки на екологію в бюджеті на 2021 г.", - обурюються в чаті.
Тарас Батенко "За майбутнє" і Святослав Юраш (СН).
"Слуги народу" Олексій Кузнєцов і Дмитро Любота.
Фото: Цензор.НЕТ
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