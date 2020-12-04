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Марків передав до музею особисті речі та пам'ятну вишиванку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Марків передав до музею особисті речі та пам'ятну вишиванку. ФОТО

Нацгвардієць Віталій Марків відвідав виставку "ВІЛЬНІ", присвячену українцям - політичним полоненим сучасної російсько-української війни і передав співробітникам меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" особисті речі для експозиції "Український Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Зокрема, зазначається, що Марків передав співробітникам музею вишиванку, в яку він був одягнений на останньому засіданні в італійському суді, де був повністю виправданий, а також листи підтримки від українців із різних куточків світу.

"Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів із Національної гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській в'язниці. Вважаю, це саме те місце, де це повинне зберігатися, в музеї. Це - доказ, що якщо людина вірить і не здається, то обов'язково переможе. Тому мені було дуже приємно, і це велика честь, що співробітники музею попросили передати мої особисті речі сюди", - зазначив Марків.

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Марків передав до музею особисті речі та памятну вишиванку 04

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Він також оглянув оновлений виставковий проєкт "Український Схід" і розповів про бої 2014 року поблизу Слов'янська і гори Карачун, в яких брав участь.

Марків також подякував усім, хто боровся за його свободу, зокрема він висловив слова вдячності всім своїм товаришам по службі, керівництву МВС і Нацгвардії, "які з перших днів вступили в боротьбу за мою свободу, які вірили, що я не винен".
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Нотабене: наклад презентованої книжки розійшовся до кінця року, ім'я Шевельова за межі "філологічної бульбашки" ця книжка таки вивела, тож можна з певністю сказати, що сукня не тільки, в якомусь сенсі, "історична", а й "заряджена на успіх"! )))
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04.12.2020 17:49 Відповісти
Це звиздець))) Маркив передал в музей личные вещи и памятную вышиванку - Цензор.НЕТ 9589
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04.12.2020 18:11 Відповісти
 
 