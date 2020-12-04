Марків передав до музею особисті речі та пам'ятну вишиванку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Нацгвардієць Віталій Марків відвідав виставку "ВІЛЬНІ", присвячену українцям - політичним полоненим сучасної російсько-української війни і передав співробітникам меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" особисті речі для експозиції "Український Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.
Зокрема, зазначається, що Марків передав співробітникам музею вишиванку, в яку він був одягнений на останньому засіданні в італійському суді, де був повністю виправданий, а також листи підтримки від українців із різних куточків світу.
"Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів із Національної гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській в'язниці. Вважаю, це саме те місце, де це повинне зберігатися, в музеї. Це - доказ, що якщо людина вірить і не здається, то обов'язково переможе. Тому мені було дуже приємно, і це велика честь, що співробітники музею попросили передати мої особисті речі сюди", - зазначив Марків.
Він також оглянув оновлений виставковий проєкт "Український Схід" і розповів про бої 2014 року поблизу Слов'янська і гори Карачун, в яких брав участь.
Марків також подякував усім, хто боровся за його свободу, зокрема він висловив слова вдячності всім своїм товаришам по службі, керівництву МВС і Нацгвардії, "які з перших днів вступили в боротьбу за мою свободу, які вірили, що я не винен".
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Нотабене: наклад презентованої книжки розійшовся до кінця року, ім'я Шевельова за межі "філологічної бульбашки" ця книжка таки вивела, тож можна з певністю сказати, що сукня не тільки, в якомусь сенсі, "історична", а й "заряджена на успіх"! )))
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