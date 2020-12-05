Іменні пам'ятні плити танкістам 1-ї ОТБр, які загинули в зоні АТО/ООС, відкрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 грудня, в селищі Гончарівське на Чернігівщині танкісти 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ вшанували пам'ять свого комбрига і побратимів, які віддали життя за Україну в районі проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Пам'ятні стели встановили на честь загиблого полковника Юрія Межакова, старшого солдата Олега Ремінного, солдата Андрія Норенка, солдата Дмитра Власенка, солдата Андрія Бойка.

У заході з нагоди відкриття пам'ятних іменних плит взяли участь рідні загиблих, начальник управління територіальної оборони оперативного командування "Північ", представники обласних та місцевих органів влади і громадськість.

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Присутні згадали поіменно кожного загиблого, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) провів заупокійну службу за загиблими, освятив пам'ятні стели і вручив рідним Героїв медалі "Любов і жертовність в Україні".