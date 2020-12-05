Іменні пам'ятні плити танкістам 1-ї ОТБр, які загинули в зоні АТО/ООС, відкрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Сьогодні, 4 грудня, в селищі Гончарівське на Чернігівщині танкісти 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ вшанували пам'ять свого комбрига і побратимів, які віддали життя за Україну в районі проведення АТО/ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Пам'ятні стели встановили на честь загиблого полковника Юрія Межакова, старшого солдата Олега Ремінного, солдата Андрія Норенка, солдата Дмитра Власенка, солдата Андрія Бойка.
У заході з нагоди відкриття пам'ятних іменних плит взяли участь рідні загиблих, начальник управління територіальної оборони оперативного командування "Північ", представники обласних та місцевих органів влади і громадськість.
Присутні згадали поіменно кожного загиблого, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та покладанням квітів.
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) провів заупокійну службу за загиблими, освятив пам'ятні стели і вручив рідним Героїв медалі "Любов і жертовність в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Героям вічна пам'ять!
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
//ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
(допоки ми їх пам"ятаємо !)
Всех помнят. И всех чтут.
Да, не всем СРАЗУ ставят памятные знаки.....
Есть к этому свои основания. Честь им!
Горжусь, что с такими "мишками" и их пехотой воевал! )))