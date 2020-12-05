Окупованим Кримом до адмінмежі рухалися вантажівки з зенітними установками, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
В окупованому Криму помітили 2 вантажівки з зенітними установками. Вони рухалися у напрямку до адміністративної межі.
Про це повідомляє видання "Крим Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
Вантажівки помітили на автодорозі Сімферополь-Армянськ у районі села Войкове Первомайського району.
Як повідомив кореспондент "Крим.Реалії", судячи із зовнішнього вигляду бойових машин - це чотириствольні зенітні самохідні установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), які використовуються для безпосереднього прикриття наземних військ і знищення повітряних, зокрема цілей, які низько летять; зараз ця техніка вважається застарілою.
Колона пройшла без супроводу машин військової автомобільної інспекції.
Офіційно військові відомства окупантів про переміщення зенітних установок Кримом не повідомляли.
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