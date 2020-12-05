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Окупованим Кримом до адмінмежі рухалися вантажівки з зенітними установками, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

В окупованому Криму помітили 2 вантажівки з зенітними установками. Вони рухалися у напрямку до адміністративної межі.

Про це повідомляє видання "Крим Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

Вантажівки помітили на автодорозі Сімферополь-Армянськ у районі села Войкове Первомайського району.

Як повідомив кореспондент "Крим.Реалії", судячи із зовнішнього вигляду бойових машин - це чотириствольні зенітні самохідні установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), які використовуються для безпосереднього прикриття наземних військ і знищення повітряних, зокрема цілей, які низько летять; зараз ця техніка вважається застарілою.

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Колона пройшла без супроводу машин військової автомобільної інспекції.

Офіційно військові відомства окупантів про переміщення зенітних установок Кримом не повідомляли.

Окупованим Кримом до адмінмежі рухалися вантажівки з зенітними установками, - ЗМІ 01
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Топ коментарі
+5
По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 6227На фото собственный центр управления под Староконстантиновым
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04.12.2020 19:55
+5
Как касапы не крутят,а Крым придется отдать хозяину Украине!
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04.12.2020 21:16
+4
Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
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04.12.2020 19:45
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"Ани просто заблудились!" Мордор, він такий.
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04.12.2020 19:44 Відповісти
Ехали на куропаток охотиться, они низколетающие.
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04.12.2020 19:46 Відповісти
Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
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04.12.2020 19:45 Відповісти
По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 6227На фото собственный центр управления под Староконстантиновым
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04.12.2020 19:55 Відповісти
Это вопрос к Кавказцентру,что за фото они влепили.если и взяли на прицел то фото в прессу не выкладывали это точно.да и размытое нечто на фото не похоже на станции наземного управления Байрактарами,которые сделаны на базе Форда.на фото похоже на Камазы
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05.12.2020 01:54 Відповісти
Фотка взято с видео марта 2019 года. когда Байрактары презентовал Порошенко. Кавказцентр - желтый помоечный сайт по типу русвесны. только с противоположным знаком
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05.12.2020 08:52 Відповісти
На 0.45 она на видео https://www.facebook.com/watch/?v=2766054836953750
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05.12.2020 08:56 Відповісти
То кацапи води хочуть...
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04.12.2020 19:46 Відповісти
Мокшане нагоняют страх на жителей Херсонщины в первую очередь и показывают всем своим скотским видом, что ничье мнение на этот счет их не тревожит.
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04.12.2020 19:55 Відповісти
Завтра бует новость, что ВСУ пополнились модернизированными "Шилками" По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 9846
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04.12.2020 19:59 Відповісти
канал відновлювати будуть
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04.12.2020 20:01 Відповісти
русозвери приехали сбивать Байроктары, которые уже сделали свою работу и улетели, а если повезет. то и Боинги, которые в крымнаш уже не летают.
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04.12.2020 20:03 Відповісти
Еще как летают. Почти сто рейсов в сутки на табло в Симферопольском аэропорту
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04.12.2020 20:06 Відповісти
Значит рашисты Боинг все-таки опять собьют.
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04.12.2020 20:45 Відповісти
Мабуть на металобрухт продати везуть... Он що санкції животворящі роблять..
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04.12.2020 20:05 Відповісти
Не, будут менять на "мылко" и воду, соответственно.
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04.12.2020 20:19 Відповісти
монголоиды просто выжигают солярку.
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04.12.2020 20:38 Відповісти
Как касапы не крутят,а Крым придется отдать хозяину Украине!
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04.12.2020 21:16 Відповісти
едут ПРАПОР сбивать, видимо...
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05.12.2020 07:43 Відповісти
 
 