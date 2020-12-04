Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нарада в Кабміні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль

Як завжди

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат

Ситуація складна...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса

Особливості новорічного торжества

Оптимізм з'явився

... і так далі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про карантин вихідного дня: "Бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих"

Мрія генпрокурора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів"

Риторичне питання

Остання перемога Пальчевського

Хто це зробив?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань

Українська судова система

Більше фотошопів дивіться тут