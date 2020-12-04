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Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Нарада в Кабміні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Як завжди

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ситуація складна...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Особливості новорічного торжества

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Оптимізм з'явився

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... і так далі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про карантин вихідного дня: "Бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих"

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Мрія генпрокурора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів"

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Риторичне питання

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Остання перемога Пальчевського

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Хто це зробив?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Українська судова система

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Топ коментарі
+73
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6088
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04.12.2020 23:15
+71
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2749
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04.12.2020 23:11
+53
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2367
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05.12.2020 00:04
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Правила форума Рада форумчан
почему-то не жаль,довбнив им.пальчевского.
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04.12.2020 23:06 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2614
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04.12.2020 23:06 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5716
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04.12.2020 23:09 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9440
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04.12.2020 23:34 Відповісти
Вот они тут и есть представители тех идиотов из числа 73%!Еще парикмахеры,водители, сантехники и,особенно,студенты, массово голосовавшие по-приколу и по заказу деканатов ВУЗов!А вот пенсионеров Зеля не обманул!Они много прожили и знают цену людям-клоунам!
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05.12.2020 16:19 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1675
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04.12.2020 23:06 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2749
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04.12.2020 23:11 Відповісти
Vitaly Armibot1 декабря, 19:32 · Другу подарували ігуану. Але він сприймав її, як предмет інтер'єру: годував, поїв без будь-якої лірики. І ось в один із днів вона його за палець цапнула. Перша реакція - «я тебе зараз викину нахрен», а потім дивиться, а вона так на нього віддано сумно дивиться, з акваріума вилізла і давай тягатися за ним по всьому будинку, ні на крок не відходить, в очі заглядає: «Прости мовляв, господар, прости ». Він аж розчулився.Зранку прокидається, а ігуана поруч з ним сидить, всю ніч не відходила, дивиться сумно. Приятель так перейнявся, який чуйний і турботливий у нього вихованець. Однак, палець у нього не проходив і до того ж опух. Він ігуану в оберемок і до лікаря. Там і з'ясувалося, що цей вид ігуан отруйний, тільки отрута у них дуже слабка, тому вони, спочатку кусають, а потім тупо волочаться за жертвою і чекають поки та здохне.Це я до чого? Не будьте настільки наївними ...Не довіряйте всяким зеленим....
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04.12.2020 23:27 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6234
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04.12.2020 23:28 Відповісти
Стрелок, еНто не просто фотоКВА, это феерия! Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6598
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05.12.2020 05:28 Відповісти
Кто это сделал? Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1375 Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5138
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04.12.2020 23:10 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9588
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04.12.2020 23:18 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9812
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04.12.2020 23:13 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6088
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04.12.2020 23:15 Відповісти
задай це питання порошенці, саме він наполіг на пенсіях сепарам
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04.12.2020 23:36 Відповісти
для тебя персональная жаба
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9354
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04.12.2020 23:40 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1948
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04.12.2020 23:47 Відповісти
В самому питанні і криється відповідь - здуру.
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05.12.2020 06:00 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6507
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04.12.2020 23:22 Відповісти
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4516
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04.12.2020 23:28 Відповісти
І хто це такий розумний, що їде за кордон не сплативши комуналку?
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05.12.2020 11:23 Відповісти
ну що синку))) заліково)))
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04.12.2020 23:35 Відповісти
а родине величайшего лидера своя атмосфера
(слушайте, может там не только угольная пыль и дым в воздухе? может там еще что то летает влияющее на мозг?)
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3176 Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9333
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04.12.2020 23:36 Відповісти
Там мабуть багато таких. Ось ще одне:

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9087
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04.12.2020 23:59 Відповісти
Цікаво, чи знайшов уже таку. Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1911
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05.12.2020 08:06 Відповісти
Ти не дебіл? У Кривому Розі вугільних шахт немає!
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05.12.2020 11:28 Відповісти
не. дебил это ты. потому как в КрР есть коксохимические и металлургические предприятия и их печи уж точно не на газе работают и угольная пыль и сажа летит уж гай шумит
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05.12.2020 12:16 Відповісти
Я дибіл
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05.12.2020 12:46 Відповісти
сеть

Вова зібрав своїх і запитав, чому податків кожного разу збирають все менше. Свої промовчали. Тоді Гончарук взяв шматочок льоду і попросив передаючи з рук в руки віддати той лід прєзідєнту. Доки лід дійшов до Володі, майже ніц не лишилось. Потім по колу пустили Гончарука(((
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04.12.2020 23:41 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9947
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05.12.2020 00:04 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2367
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05.12.2020 00:04 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9521 Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5705
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05.12.2020 09:51 Відповісти
Пєця продав Зєлє посаду з усіма корупційними схемами і засумував. Сидів, сидів, думав, думав - що б ще вкрасти. а потім продати задорого? І вирішив вкрасти у Юлі її абинеюльку. Тепер він - абинепєця Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 926 Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4845
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05.12.2020 04:32 Відповісти
Ваня, Порох Юлі нічого не продавав? А Беня?
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05.12.2020 05:20 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9229Хто про що, а вшивий про баню...
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05.12.2020 07:30 Відповісти
Ванятко, чому йуля тімошенко жителька Миротворця? Воно сєпарша? Малороска? Крадійка?
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05.12.2020 09:46 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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05.12.2020 10:18 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 361
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05.12.2020 08:12 Відповісти
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05.12.2020 14:28 Відповісти
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6116
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06.12.2020 01:16 Відповісти
 
 