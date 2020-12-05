20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство
Волонтери запустили 20-метровий прапор України над окупованим Кримом.
Про це розповів волонтер із Краматорська Влад Борода, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
За його словами, акцію присвятили Дню збройних сил, який Україна відзначатиме 6 грудня. Прапор розмірами 20 на 7 метрів запустили разом із близько 7 тисячами листівок.
"У неділю планується ще один прапор на Донецьк, а у вівторок - ще один прапор на Луганськ", - зазначив волонтер.
"По-перше, у такий спосіб ми показуємо, що це наша земля. Але найголовніше те, що ми демонструємо свою підтримку людям, які залишилися на окупованих територіях, які вірять у нас, які вірять у те, що ця земля повернеться і вони знову будуть на вільній землі жити, а не на окупованій", - сказав Борода. Він уточнив, що кошти на пошиття прапорів надсилали, зокрема, жителі окупованих територій.
Прапори пошила волонтерка з Маріуполя Оксана Муравйова.
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Если мы хотим вернуть свою землю,не шарики запускать надо,а укреплять страну,перестать воровать.В правительстве не бедные люди,а воруют ,уничтожают страну,ослабляют ее.Глядя на все это,люди не платят налоги.Сколько на дорогах разворовано,это жах,и на Зап.Украине также,где патриоты,в вышиванках и на мове.
В прошлую безснежную зиму в Киеве украли около 400млн на расчистку дорог от снега.Никто не наказан.Это враги,такие же, как Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и Ермак.Те,кто разоряет страну,а не укрепляет ее мощь-враги,наровне с кацапами.А шариками тут ничего не решишь.Как и цветочками на хороводах в Минске.
https://uainfo.org/blognews/1607117399-na-chest-dnya-zbroynih-sil-********-do-krimu-zapustili-20-metroviy.html