УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13707 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїСуспільство
27 378 68
Крим (12735) прапор (434)

20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Волонтери запустили 20-метровий прапор України над окупованим Кримом.

Про це розповів волонтер із Краматорська Влад Борода, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, акцію присвятили Дню збройних сил, який Україна відзначатиме 6 грудня. Прапор розмірами 20 на 7 метрів запустили разом із близько 7 тисячами листівок.

"У неділю планується ще один прапор на Донецьк, а у вівторок - ще один прапор на Луганськ", - зазначив волонтер.

20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом 01
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом 02

Читайте також: Повне врегулювання конфлікту на Донбасі має охоплювати і питання Криму, - глава ОБСЄ Рама

"По-перше, у такий спосіб ми показуємо, що це наша земля. Але найголовніше те, що ми демонструємо свою підтримку людям, які залишилися на окупованих територіях, які вірять у нас, які вірять у те, що ця земля повернеться і вони знову будуть на вільній землі жити, а не на окупованій", - сказав Борода. Він уточнив, що кошти на пошиття прапорів надсилали, зокрема, жителі окупованих територій.

Прапори пошила волонтерка з Маріуполя Оксана Муравйова.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Я представляю себе морды любителей руцького мира
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4845
показати весь коментар
05.12.2020 09:28
+23
Любые средства хороши, чтобы потроллить парашное говно. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9722
показати весь коментар
05.12.2020 09:10
+22
Ну пролетел флаг,и что изменилось?вот эти разные флеш-мобы...То белорусские врачи стали к стенке,подняли руки в знак солидарности с коллегой.Детсад,как по мне,Ничего не изменилось,Лука не сбежал,флешмобте хоть каждый день.
Если мы хотим вернуть свою землю,не шарики запускать надо,а укреплять страну,перестать воровать.В правительстве не бедные люди,а воруют ,уничтожают страну,ослабляют ее.Глядя на все это,люди не платят налоги.Сколько на дорогах разворовано,это жах,и на Зап.Украине также,где патриоты,в вышиванках и на мове.
В прошлую безснежную зиму в Киеве украли около 400млн на расчистку дорог от снега.Никто не наказан.Это враги,такие же, как Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и Ермак.Те,кто разоряет страну,а не укрепляет ее мощь-враги,наровне с кацапами.А шариками тут ничего не решишь.Как и цветочками на хороводах в Минске.
показати весь коментар
05.12.2020 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зениткой не пытались сбить?
показати весь коментар
05.12.2020 08:48 Відповісти
та не. русня шилки тягала по той причине что всу запустили байрактары на крым и определила где находятся мордовские вундервали.
показати весь коментар
05.12.2020 10:49 Відповісти
Пытались...а прилетело в твою башку!
показати весь коментар
05.12.2020 11:23 Відповісти
твой флаг, коцапе, бутылка от шампанского в твоем заду, но можно и больше !
показати весь коментар
05.12.2020 10:16 Відповісти
ого, так она-же ему не влезет?! 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 791
показати весь коментар
05.12.2020 16:41 Відповісти
раньше влазила и теперь влезет! 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2693
показати весь коментар
07.12.2020 09:11 Відповісти
А лучше побольше бутылку, да мордва
показати весь коментар
05.12.2020 10:23 Відповісти
Лучше б Смерч запустили...
показати весь коментар
05.12.2020 08:56 Відповісти
Йух в сраку они сделали свой выбор
показати весь коментар
05.12.2020 09:05 Відповісти
Когда они делали выбор?) Вы что то путаете, никого их мнение не интересовало, ***** отдал приказ на оккупацию...
показати весь коментар
05.12.2020 09:18 Відповісти
не надо ля-ля, и те кто голосовал, и те кто блокировал, и те кто молчал, теперь сдохнут в рьідной говени 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8198
показати весь коментар
05.12.2020 13:50 Відповісти
Вы внимательно прочли мой комент?) Я написал, что от их мнения ничего не зависело... ***** отдал приказ и мо рашки его выполнило... ВСЕ... Не было бы приказа, сидели бы они ровно, как и остальные рашкалюбители по всей Украине...
показати весь коментар
05.12.2020 15:03 Відповісти
а почему в Одессе не отдал приказ?
показати весь коментар
05.12.2020 16:55 Відповісти
Кто сказал, что не отдал? Отдал, но Одесса далеко, и будоражили ее до 2 мая... А вот достать ее своими войсками ему было сложновато...
показати весь коментар
05.12.2020 19:20 Відповісти
скорее парящий трубопровод
показати весь коментар
05.12.2020 09:40 Відповісти
Им камни с неба как то скрепнее и ближе.
показати весь коментар
05.12.2020 09:00 Відповісти
Ну пролетел флаг,и что изменилось?вот эти разные флеш-мобы...То белорусские врачи стали к стенке,подняли руки в знак солидарности с коллегой.Детсад,как по мне,Ничего не изменилось,Лука не сбежал,флешмобте хоть каждый день.
Если мы хотим вернуть свою землю,не шарики запускать надо,а укреплять страну,перестать воровать.В правительстве не бедные люди,а воруют ,уничтожают страну,ослабляют ее.Глядя на все это,люди не платят налоги.Сколько на дорогах разворовано,это жах,и на Зап.Украине также,где патриоты,в вышиванках и на мове.
В прошлую безснежную зиму в Киеве украли около 400млн на расчистку дорог от снега.Никто не наказан.Это враги,такие же, как Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и Ермак.Те,кто разоряет страну,а не укрепляет ее мощь-враги,наровне с кацапами.А шариками тут ничего не решишь.Как и цветочками на хороводах в Минске.
показати весь коментар
05.12.2020 09:04 Відповісти
Усе покрали, усе пропало, на саратове как погодка?
показати весь коментар
05.12.2020 10:24 Відповісти
Вкрали ? Значить було що - багата країна. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7581
показати весь коментар
05.12.2020 11:38 Відповісти
Так, пані Христино, Ви маєте рацію. Але все одно, це КРАСІВО! 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2835
показати весь коментар
05.12.2020 16:30 Відповісти
Мне бы больше понравилось если к шарикам за шею были подвешены Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и тп, как бы красиво они летели...
показати весь коментар
05.12.2020 18:46 Відповісти
Ну может быть. Лучше напрягать зеленые и прочие власти, что бы перевооружали нашу совковую армию и меняли совковых хенералов. Которые считаю возможные потери при прорыве обороны врага логарифмическими линейками по заветам маршала Жукова (всей оравой на пулеметы по минным полям).
показати весь коментар
05.12.2020 09:04 Відповісти
Любые средства хороши, чтобы потроллить парашное говно. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9722
показати весь коментар
05.12.2020 09:10 Відповісти
Я представляю себе морды любителей руцького мира
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4845
показати весь коментар
05.12.2020 09:28 Відповісти
Проблема в том, что запускали с Чонгара при западном ветре... Если Армянск зацепит и то уже будет хорошо... Если бы это сделали с Арабатки, то тогда точно бы над Крымом он пролетел... А так...
показати весь коментар
05.12.2020 13:08 Відповісти
Извиняюсь, восточном ветре... И понесло на запад... А Крым на юге...
показати весь коментар
05.12.2020 13:09 Відповісти
Разочаровало? Или таки порадовало?
показати весь коментар
05.12.2020 15:15 Відповісти
Ну і чим би його спалили? Запальничками?)))
показати весь коментар
05.12.2020 09:39 Відповісти
Молодцы. Но не креативно. Предлагаю большой галушкой из катапульты...
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4479
показати весь коментар
05.12.2020 10:03 Відповісти
Или бутылкой из твоей дупы, так креативнее
показати весь коментар
05.12.2020 10:25 Відповісти
Но галушкой, все-же смачнее. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2305
показати весь коментар
05.12.2020 10:49 Відповісти
Мы так и думали, что для сравнения Вы попробовали оба эти продукта... 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9794
показати весь коментар
05.12.2020 13:39 Відповісти
ты наверное удмурт.
показати весь коментар
05.12.2020 10:51 Відповісти
Удмурт це русскій?
показати весь коментар
05.12.2020 11:28 Відповісти
ага. это рузький чилавэк.
показати весь коментар
05.12.2020 12:30 Відповісти
русский - да глаз узкий
показати весь коментар
05.12.2020 12:32 Відповісти
что это дало ? ну парил и парил
показати весь коментар
05.12.2020 10:03 Відповісти
У мордвы подгорает
показати весь коментар
05.12.2020 10:26 Відповісти
У мордвы подгорает - а у русскіх?
показати весь коментар
05.12.2020 11:29 Відповісти
- а у русскіх? - А це хто такі? Де їх земля? Ніде не закінчується, отже ніде й не починається.
показати весь коментар
05.12.2020 11:55 Відповісти
Де їх земля? - там, де русскій язик.
показати весь коментар
05.12.2020 12:24 Відповісти
А краще запустити надутий зелений презерватив, як символ не виконаної жодної програми Укроборонпрому. Якась шизофренія. Замість звільненя землі, то тупі відходи за Дніпровський вал, то прапор запустять замість балістичсних ракет з ЯЗ в боєголовках.
показати весь коментар
05.12.2020 10:12 Відповісти
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5685
показати весь коментар
05.12.2020 10:22 Відповісти
Его с украины запустили волонтеры прилежащиз областей))) не крымчане)
https://uainfo.org/blognews/1607117399-na-chest-dnya-zbroynih-sil-********-do-krimu-zapustili-20-metroviy.html
показати весь коментар
05.12.2020 10:38 Відповісти
молодці! Крим - Україна!
показати весь коментар
05.12.2020 11:56 Відповісти
Із статті та фото це й так зрозуміло. Хто б у Криму став палитися, фоткаючись з українським прапором?
показати весь коментар
05.12.2020 12:04 Відповісти
у кацапни рвет по этой причине
показати весь коментар
05.12.2020 11:08 Відповісти
Чё я пропустил? Когда Азейбарджан шарики над Карабахом запускал, да...
показати весь коментар
05.12.2020 11:12 Відповісти
шарики это мелочь. зашли байрактары и определили с привязкой к местности мордовские пво шные вундервафли. причем ни одна кацапская пвошная система роботов не засекла над крымом.
показати весь коментар
05.12.2020 12:32 Відповісти
Китайци флаг на Луну установили,а ми "гордимся" флажком пролетевшим над отобранною у нас без боя территорией....Я наверно чегото не понимаю - или тут все ИДИОТЫ?.
показати весь коментар
05.12.2020 14:19 Відповісти
Крысчане думают.. Хоть бы бандеровцы с неба, да побольше-побольше.
показати весь коментар
05.12.2020 17:32 Відповісти
Крысчане прювет вам до 2014 украинского-сытого.
показати весь коментар
05.12.2020 17:33 Відповісти
Виправте, будь ласка, помилку в прізвищі волонтерки, що пошила прапори. Це Осана Муравльова з Краматорська. https://www.facebook.com/oksana.muravleva
показати весь коментар
05.12.2020 17:44 Відповісти
 
 