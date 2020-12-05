20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом. ФОТО

Волонтери запустили 20-метровий прапор України над окупованим Кримом.

Про це розповів волонтер із Краматорська Влад Борода, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, акцію присвятили Дню збройних сил, який Україна відзначатиме 6 грудня. Прапор розмірами 20 на 7 метрів запустили разом із близько 7 тисячами листівок.

"У неділю планується ще один прапор на Донецьк, а у вівторок - ще один прапор на Луганськ", - зазначив волонтер.





Читайте також: Повне врегулювання конфлікту на Донбасі має охоплювати і питання Криму, - глава ОБСЄ Рама

"По-перше, у такий спосіб ми показуємо, що це наша земля. Але найголовніше те, що ми демонструємо свою підтримку людям, які залишилися на окупованих територіях, які вірять у нас, які вірять у те, що ця земля повернеться і вони знову будуть на вільній землі жити, а не на окупованій", - сказав Борода. Він уточнив, що кошти на пошиття прапорів надсилали, зокрема, жителі окупованих територій.

Прапори пошила волонтерка з Маріуполя Оксана Муравйова.