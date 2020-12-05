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285 кг бурштину як "речі" намагалися переправити до Китаю через "Бориспіль". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці запобігли незаконному вивезенню 285 кг необробленого бурштину з України в Китай.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що фізична особа планувала відправити бурштин літаком як несупроводжуваний багаж у кількості 13 місць. У митному відношенні своє відправлення громадянин задекларував як речі.

В аеропорту "Бориспіль" під час митного огляду в кожному пакунку було виявлено необроблений бурштин різного розміру та відтінків. Загальна вага - 285 кг.

285 кг бурштину як речі намагалися переправити до Китаю через Бориспіль 01

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Нацполіція вилучила бурштин у межах кримінального провадження.

У повідомленні наголошується, що це "чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці, зокрема митного поста "Бориспіль".

285 кг бурштину як речі намагалися переправити до Китаю через Бориспіль 02
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Больше чем пол миллиона долларов в поклаже... Это какой мог быть возврат НДС, если бы поставка была бы законной, с сертификатом происхождения...
Добыча ведётся давно. Регламентирующих законов как по добыче так и о рекультивации, так и о вывозе - не сильно, отдельными решениями. А Закона о добыче, поиске полезных ископаемых, полноценного, всеохватывающего, нет. Ну, есть Конституционная норма, где всё принадлежит Народу...
ВР симулирует свою работу...
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05.12.2020 11:44 Відповісти
Китайцев уже просто пи@ть пора за янтарь. Обнаглели вкрай
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05.12.2020 15:28 Відповісти
один янтарь вещь? - Вещь!
А много янтаря стало бы вещи? - Да, вещи!
Так в чем проблема? - Ыыыыы...
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05.12.2020 19:52 Відповісти
 
 