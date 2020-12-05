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облрада (269) Черкащина (648) Сущенко (485) Європейська Солідарність (1019)

Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Колишнього політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка, який очолює команду партії "Європейська Солідарність" у Черкаській області, обрано першим заступником голови обласної ради.

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене особисто і для моїх однопартійців це не тільки тріумфальне рішення, несподівана зміна ритму життя і кар'єри, нове джерело знань.., а й нове, непросте випробування і велика відповідальність", - написав Сущенко у фейсбуці.

Колишній вязень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради 01

У фракції "Європейська Солідарність" у Черкаській обласній раді, яку очолив Віталій Коваль, 9 депутатів: Роман Сущенко, Оксана Циганок, Віталій Коваль, Олександр Радуцький, Наталія Качан, В‘ячеслав Бабенко, Михайло Грабовський, Сергій Буцько, Віктор Погорілий.

Депутати подякували виборцям, які  віддали голоси за команду "Європейської Солідарності" на Черкащині.

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Як повідомляє сайт Черкаської облради, за підсумками виборів прохідний бар'єр до облради подолали шість партій: ВО "Черкащани" (18 місць), "Слуга народу" (12), "За майбутнє" (12), "Європейська Солідарність" (9), ВО "Батьківщина" (7), "Опозиційна платформа - За життя" (6 місць).

Головою Черкаської облради обрали голову облради минулого скликання Анатолія Підгорного (ВО "Черкащани"). За нього віддали голоси 38 депутатів, за його суперника від "Слуги народу" Миколу Кондрацького (директора "Черкаської обласної дитячої лікарні") проголосували 23 депутати.
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Топ коментарі
+7
Черкаси-це давня назва українських козаків !!! Побачимо на що здатні ******* козаки !!)))
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05.12.2020 13:50
+7
є граніша ідея, послати тебе накуй, ******* тупа.
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05.12.2020 17:56
+5
На виборах мера міста вже показали, вибрали бандита толю торпєду.
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05.12.2020 13:53
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Черкаси-це давня назва українських козаків !!! Побачимо на що здатні ******* козаки !!)))
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05.12.2020 13:50 Відповісти
На виборах мера міста вже показали, вибрали бандита толю торпєду.
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05.12.2020 13:53 Відповісти
А может лучше бандитов выбирать?
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05.12.2020 14:13 Відповісти
Яка торпеда???Каструля его погоняло...
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05.12.2020 15:17 Відповісти
Можливо цілком.
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05.12.2020 15:18 Відповісти
Ще одне це металіст.
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05.12.2020 15:20 Відповісти
В р.ц. Лисянка займався металобрухтом...
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05.12.2020 15:25 Відповісти
Не кастрюля и не торпеда, а Толя Железяка. Хоть я за него и не голосовал, но отмечу, что за деньги децентрализации в городе сделано при нем много. Поэтому люди и проголосовали. Хотя Черкассы при нем стали намного грязнее, чем при предыдущем мере Одарыче.
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06.12.2020 08:05 Відповісти
Героям Слава !!!
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05.12.2020 13:51 Відповісти
Ты бы потерпел месячишко хотя бы, чем орать по поводу и без.
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05.12.2020 14:53 Відповісти
сьогодні у нас редактор новин від Європейської солідарності?
Ну, і слава Богу! Я ще підкину.
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05.12.2020 14:51 Відповісти
Удачі і успіхів на посаді пане Романе!
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05.12.2020 15:10 Відповісти
Як це обнадіює!
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05.12.2020 15:24 Відповісти
Це добре, що замглави облради вибрали депутата від ЄС.
Але, чому замглави без маски? В то врємья, как касмічєскіє караблі бараздят Бальшой тєатр як коронавірус свірєпствуєт по всій Україні, депутат патріотичної партії мав би показувати населенню на власному прикладі, як повинні поводитися люди в такий складний час...
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05.12.2020 16:03 Відповісти
Може уже перехворів?
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05.12.2020 16:15 Відповісти
Це не виправдання. Порошенко, для прикладу, теж перехворів на коронавірус. Але все одно в громадських місцях і на публічних акціях на ньому маска.
Фото на вшануванні жертв Голодомору 28 листопада 2020 року.

Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради - Цензор.НЕТ 6957
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05.12.2020 16:36 Відповісти
Есть классная идея. А чего бы вам, бульбашам, не забрать сывочолого себе в Президенты. Через годик поржем вместе, правда вам будет не до этого, но тем не менее... Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради - Цензор.НЕТ 266
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05.12.2020 17:24 Відповісти
є граніша ідея, послати тебе накуй, ******* тупа.
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05.12.2020 17:56 Відповісти
Быдло, пошел на ... сам понял куда. Селюк *баный Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради - Цензор.НЕТ 7807
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05.12.2020 18:04 Відповісти
Единственный порядочный человек.За него не будет стыдно.Очень достойный человек,Не пихатий!Черкасам повезло!
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05.12.2020 17:47 Відповісти
Я за Сущенко голосовал.)))
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06.12.2020 08:06 Відповісти
 
 