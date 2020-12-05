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Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 грудня, в 23-ту річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія" на Байковому кладовищі в Києві відкрили монумент легендарному українському космонавту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України. У церемонії відкриття пам'ятника взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслюється в повідомленні, для прискорення процедури відкриття монумента Герою України Леоніду Каденюку було відкрито благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз монумента обрала родина космонавта.

Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі 01

Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі 02

"Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна має хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам'ять", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що з часів польоту Леоніда Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів у аерокосмічній галузі.

"Україна має робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так - потрібно вшановувати історію. Це обов'язок держави", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+7
На кладбищах, вообще-то, памятники. А монумент был бы хорош на какой-нибудь, желательно одноимённой площади. Ещё лучше, перед учебным заведением соответствующего профиля.
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05.12.2020 16:21
+3
Легендарному. Перший український космонавт.
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05.12.2020 15:35
+3
Это такой йумор? Серьёзно? Тогда понятно почему дураку любой анекдот "легенда".
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05.12.2020 16:18
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Легендарному? А что за легенда?
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05.12.2020 14:32 Відповісти
зачем-то вступил в партию "Зелена планета" проовощевый проэкт...
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05.12.2020 14:43 Відповісти
Правда Ваша . Ну , це як участник експедиції - до полюсу , до Полінезії , в космос ...Пам"ятаємо .
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05.12.2020 14:47 Відповісти
Легендарному. Перший український космонавт.
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05.12.2020 15:35 Відповісти
Это понятно. Легенда ЧТО гласит? Что "первый", что "украинский" или что "космонавт"?
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05.12.2020 15:38 Відповісти
У легенді стверджується, що Филипп Филиппович Преображенск в космос ніколи не літав. І не полетить. Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 6424
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05.12.2020 16:13 Відповісти
Это такой йумор? Серьёзно? Тогда понятно почему дураку любой анекдот "легенда".
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05.12.2020 16:18 Відповісти
Почитай в історичній літературі.🙂
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05.12.2020 17:57 Відповісти
А сбрось ссылку, пжлст!
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05.12.2020 17:59 Відповісти
Перший не москаль в космосі.🙂
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05.12.2020 18:01 Відповісти
А дійсно ПЕРШОМУ українському космонавту Володимиру Бондаренку?
Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 2753

Валенти́н Васи́льович Бондаре́нко (16 лютого 1937, Харків - 23 березня 1961) - радянський льотчик-винищувач, член першого загону космонавтів СРСР.
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05.12.2020 15:09 Відповісти
Дійсно ПЕРШИЙ український космонавт - Леонід Каденюк. Щодо Бондаренка - подивіться на дату його смерті і дату проголошення Незалежності України.
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05.12.2020 15:37 Відповісти
А яким чином етнічна приналежність до дати?
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05.12.2020 19:06 Відповісти
Точно! Ведь до "Нэзалэжности Украины" украинцы не существовали. Верно?
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08.12.2020 08:09 Відповісти
Володимир Бондаренко был советским лётчиком, участвовавшим в подготовке к космическим полётам, погиб во время тренировки, в космосе не был а Леонид Каденюк был
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06.12.2020 03:49 Відповісти
"и Украина должна хоть что-то сделать для него" - сказал ***********. А при жизни кто мешал для него что-то сделать? Ваш памятник ему сейчас до лампочки!
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05.12.2020 15:58 Відповісти
він, здаєцця, ватою був
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05.12.2020 16:04 Відповісти
Ні.
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05.12.2020 16:12 Відповісти
щось мені не віриться.
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05.12.2020 16:16 Відповісти
На кладбищах, вообще-то, памятники. А монумент был бы хорош на какой-нибудь, желательно одноимённой площади. Ещё лучше, перед учебным заведением соответствующего профиля.
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05.12.2020 16:21 Відповісти
Каденюка, в СРСР готували до польоту на "Бурані", полетів на Американському "Шатлі".
Виникає питання: Що в тому польоті українського, чого Україна досягла тим "польотом", і чи не дешевше Каденюку, було злітати в Голландію за "травкою". а ніж "вирощувати" її на орбіті?..
Жодної користі Україна з того "польоту" не отримала, Кучма лише потішився політичним, інформаційним піаразмом. Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 2726
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05.12.2020 20:52 Відповісти
Пам'ятник у стилі совкового монументалізму, тьху.
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06.12.2020 21:07 Відповісти
Украина купила билет человеку который слетал в космос и стал такой легендой ...что из этого полета получил народ Украины - памятик на кладбище.
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19.04.2021 10:08 Відповісти
 
 