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Зеленський (17531) Ірпінь (320) нагорода (1107) волонтери (1215)

Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Цього дня президент України Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міністерства оборони України в Ірпені Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Наголошується, що глава держави ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками і обмеженими фізичними можливостями, а також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Крім цього, Зеленський оглянув відділення фізичної і спортивної реабілітації, обладнання, що використовується для відновлення українських військовослужбовців після важких поранень.

Після цього президент зустрівся із волонтерами та подякував їм за внесок у розбудову української армії.

Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 01
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 02
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 03
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 04
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 05
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 06
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 07
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 08
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 09
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 10
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 11

"Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є", - наголосив він.

"Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії", - додав він. Також Зеленський зазначив, що в деяких речах держава має брати приклад із волонтерів.

Дивіться також: Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
А в это время :
Волонтерку Оксану Корчинську на день волонтера НЕ ВПУСТИЛИ на урочистості до дня волонтера в Ірпінський центр для ампутантів, який вона і заснувала... Бо вона відмовилася від нагороди потерпілого і Хомчака...
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05.12.2020 15:51
+38
А яке відношення має ця особа до волонтерів і до армії7
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05.12.2020 15:48
+30
Благодаря им. А что благодаря тебе? Кроме как стука в прокуратуру на добровольцев. Ты у нас не только клоун, но и банальный стукач. Шестерка, бобик, тузик. Убогое и тупое пострадавшее животное.
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05.12.2020 15:50
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Фууууу. Воно було в Ірпені. Я мешкаю неподалік, кілометрів 20 звідти. Думаю, що воно так сьогодні воняло?
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05.12.2020 17:19 Відповісти
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 424 Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 424 Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 424
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05.12.2020 18:53 Відповісти
то ты не подмылся
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05.12.2020 21:05 Відповісти
Ще б сказав - найкраща в Європі - і від Пороха не відрізниш...
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05.12.2020 17:19 Відповісти
Порох піарився, але будував, а зелупа і КО руйнує.
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06.12.2020 04:40 Відповісти
скаженію від цього поздоровлення...
халва-халва...а на душі гірко Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 4117
фарисей...
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05.12.2020 17:21 Відповісти
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 3174
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05.12.2020 22:45 Відповісти
Я так понимаю перед встречей волонтеров тщательно подбирали? Ну, чтобы в морду Ваве случаем никто не плюнул. А как еще можно относиться к четырежды-уклонисту малоросу, и врагу Украины?
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05.12.2020 17:47 Відповісти
Шмаркля говорит одно, делает другое. Так что дорогие волонтёры, ждите от него очередной подлянки.
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05.12.2020 18:23 Відповісти
Это наш Верховный?
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05.12.2020 19:06 Відповісти
шут с Брежневым разве шо нервно покуривал бы в сторонке и на коленях, как перед муйлушей, который в данное время ласты клеит.
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05.12.2020 19:18 Відповісти
вашу головнокомандувачей... то есть вы сами признаете, то благодаря усилиям кравчука, кучмо, юща и яныка армия была возведена в ноль...ПОЗОР... а дело продолжил миллионер, играющий на пианине члеником...
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05.12.2020 20:56 Відповісти
хай іде лісом...
він і волонтери явище несумісне...
був в стороні в найтяжчий час...
хай там й буде далі...ЗЕРО...
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05.12.2020 22:57 Відповісти
Волонтеры вывезли, добавить нечего.
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05.12.2020 23:01 Відповісти
Ну не зельонка ж...
ще біля сітки ні одного не наблюдав...
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 9760 Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 3658
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05.12.2020 23:11 Відповісти
https://youtu.be/REcI_h5Dt-8
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05.12.2020 23:18 Відповісти
Попіарилась зелена падлюка.
Оксану Корчинську, яка створювала, разом з іншими волонтерами та меценатами, той реабілітаційний центр, не пустили на територію, бо вона відмовилась нагороду приймати, з цих липких ручьонок і збиралась питання йому ставити...
патерпіла, від жінок, папуга...
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05.12.2020 23:22 Відповісти
Воно Оксані і в підметки не годиться.
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06.12.2020 04:42 Відповісти
умом зеленских не понять - ни кравчукчу, просравшего ядерный потенциал и крупнейший в мире торговый флот, ни кучмо - просравшего промышленность, ни юща - вечно сопливого "любі друзі", ни овоща яныка - разложившего и разворовавшего армию, ни клептомана парашенку и теперь уже пускающего зеленые сопли вечно выпускающего видеоклипы игруна на пианине зеленского, обещавшего конец эпохи бедности и ведущего страну в эпоху нищеты - не волонтеры должны снабжать ардмию, а государство... то государсво, которе вы, зеленский, никак не можете построить из-за того, что воры-клептоманы, захватившые власть в стране, правят вами как цыган солнцем...
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06.12.2020 07:03 Відповісти
"... встретился с волонтерами и поблагодарил их за вклад в построение украинской армии"

в переводе на Зермаковский: Я всех вас запомнил и обязательно попорчу всем вам крови. Всех не посажу, конечно, ибо украинцы вырвут мне яйца и мне нечем будет играть мертвечуку на рояле.

Интересно, пройдет хотя бы год, прежде чем это лицемерное говно заведет уголовные дела на всех волонтеров, присутствовавших на "встрече"?
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06.12.2020 09:13 Відповісти
Елвіс Преслі служив в армії.
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 3163

І британська королева Єлизавета ІІ також служила в армії, під час війни.
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 8068
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06.12.2020 09:15 Відповісти
Не ну не **** - опять без маски.
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06.12.2020 09:54 Відповісти
Антивсепропальщик/Антипопуліст - вибране

30 листопада о 18:34 ·

Коли Хомчак попри застереження Муженка поліз у "зелений коридор", повіривши у міфічне слово рускава офіцера, то Муженко його рятував з усіх стволів і калібрів наявних на той час у ЗСУ. Глава Генштабу не злякався наносити удари навіть Точками-У по військам РФ, в тому числі сконцентрованим вздовж "коридору", яким тікав Хомчак. Саме ці удари з високоточної (наскільки можливо) зброї і нанесли ЗС РФ тих величезних втрат, які змусили Путіна засекретити "потєрі в мірноє время". Не добра воля Путіна, а зброя і сміливість її застосувати у Муженка і Порошенка врятували нас.

А тепер новий НГШ. Йому "не потрібна високоточна Вільха".

Розпрягайте, хлопці, коней. Прієхалі.

Влада бариг дала цим імбецилам готову ракетну програму. Високоточна зброя, яка за 120 км 250 кілограмами вибухівки влучає у монетку, ракета, якої не було у нашої Армії на момент нападу ворога, могла стати стримуючим фактором для ворога. Страх отримати в п'ятак - найкращий засіб утримати ворога від агресивних намірів. Кращого способу уберегти життя наших військових, про що патякає ця особина, не існує в природі.

Але... йому не на часі. У Хомчака є важливіші потреби.

Які?
Отримати службову квартиру. Кудись же треба всєлять молоду дружину-губернатора із Слуги Народу.

П.С. Коли казали, що за Іловайськ ніхто не покараний, я згоден. Дійсно, пожаліли чуваків, які збиралися в кабінеті Корбана. Тепер вони повернулися з опали і продовжують свою чорну справу.

Джон Сміт
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06.12.2020 12:55 Відповісти
Найкращим привітанням для військових були б слова, що препиЗЕнт втомився і
йде у відставку! Але заслужений уклоніст за корито буде чіплятися до
останнього. Як наприклад бульбофюрер чи трамп.
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06.12.2020 15:03 Відповісти
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