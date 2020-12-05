Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Цього дня президент України Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міністерства оборони України в Ірпені Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Наголошується, що глава держави ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками і обмеженими фізичними можливостями, а також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Крім цього, Зеленський оглянув відділення фізичної і спортивної реабілітації, обладнання, що використовується для відновлення українських військовослужбовців після важких поранень.
Після цього президент зустрівся із волонтерами та подякував їм за внесок у розбудову української армії.
"Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є", - наголосив він.
"Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії", - додав він. Також Зеленський зазначив, що в деяких речах держава має брати приклад із волонтерів.
Будь ласка, зачекайте...
халва-халва...а на душі гірко
фарисей...
він і волонтери явище несумісне...
був в стороні в найтяжчий час...
хай там й буде далі...ЗЕРО...
ще біля сітки ні одного не наблюдав...
Оксану Корчинську, яка створювала, разом з іншими волонтерами та меценатами, той реабілітаційний центр, не пустили на територію, бо вона відмовилась нагороду приймати, з цих липких ручьонок і збиралась питання йому ставити...
патерпіла, від жінок, папуга...
в переводе на Зермаковский: Я всех вас запомнил и обязательно попорчу всем вам крови. Всех не посажу, конечно, ибо украинцы вырвут мне яйца и мне нечем будет играть мертвечуку на рояле.
Интересно, пройдет хотя бы год, прежде чем это лицемерное говно заведет уголовные дела на всех волонтеров, присутствовавших на "встрече"?
І британська королева Єлизавета ІІ також служила в армії, під час війни.
30 листопада о 18:34 ·
Коли Хомчак попри застереження Муженка поліз у "зелений коридор", повіривши у міфічне слово рускава офіцера, то Муженко його рятував з усіх стволів і калібрів наявних на той час у ЗСУ. Глава Генштабу не злякався наносити удари навіть Точками-У по військам РФ, в тому числі сконцентрованим вздовж "коридору", яким тікав Хомчак. Саме ці удари з високоточної (наскільки можливо) зброї і нанесли ЗС РФ тих величезних втрат, які змусили Путіна засекретити "потєрі в мірноє время". Не добра воля Путіна, а зброя і сміливість її застосувати у Муженка і Порошенка врятували нас.
А тепер новий НГШ. Йому "не потрібна високоточна Вільха".
Розпрягайте, хлопці, коней. Прієхалі.
Влада бариг дала цим імбецилам готову ракетну програму. Високоточна зброя, яка за 120 км 250 кілограмами вибухівки влучає у монетку, ракета, якої не було у нашої Армії на момент нападу ворога, могла стати стримуючим фактором для ворога. Страх отримати в п'ятак - найкращий засіб утримати ворога від агресивних намірів. Кращого способу уберегти життя наших військових, про що патякає ця особина, не існує в природі.
Але... йому не на часі. У Хомчака є важливіші потреби.
Які?
Отримати службову квартиру. Кудись же треба всєлять молоду дружину-губернатора із Слуги Народу.
П.С. Коли казали, що за Іловайськ ніхто не покараний, я згоден. Дійсно, пожаліли чуваків, які збиралися в кабінеті Корбана. Тепер вони повернулися з опали і продовжують свою чорну справу.
Джон Сміт
йде у відставку! Але заслужений уклоніст за корито буде чіплятися до
останнього. Як наприклад бульбофюрер чи трамп.