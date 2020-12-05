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Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок. ФОТОрепортаж

Понад 2,1 тисячі ексклюзивних пар рукавичок передала 62-річна сліпа волонтерка Валентина Мазурик українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. Партію рукавичок жінка передала також і прикордонникам.

Зазначається, що зір В.Мазурик втратила ще в дитинстві внаслідок перенесеного грипу.

Сьогодні жінці 62 роки, у неї дорослі син та дочка. Син з перших днів війни пішов добровольцем на схід, тому волонтерка не з чуток знає про умови служби на передовій та потреби бійців.

Валентина вирішила для себе, що має допомагати тим, хто захищає нашу Україну.

Тоді мужня жінка почала вчитися плести. Тож, щоб навчитися цьому ремеслу, Валентина Михайлівна запаслася терпінням, адже, щоб освоїти ази плетіння їй знадобилося близько 10 місяців, бо не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями.

Та непереборне бажання допомогти військовим й наполеглива праця допомогли їй стати справжньою майстринею.

І ось вже шість років жінка наосліп плете рукавички захисникам України, працюючи інколи по 12-14 годин на день.

Понад 2100 ексклюзивних пар рукавичок від Валентини Михайлівни поповнили зимові гардероби військових.

Рукавиці практичні, адже змайстровані враховуючи специфіку виконання завдань військовослужбовцями – щоб можна було відкритими пальцями працювати. Кольори теж підібрані так, аби підходили до місця та умов несення служби.

"Скільки можна – стільки я й в’яжу. Дуже важливо, щоб ті, хто на передовій, відчували підтримку. Я хочу аби війна скоріше закінчилась. Якщо кожен буде для цього робити хоч щось, то може вона і закінчиться трішки скоріше", – розповідає Валентина Мазурик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок 01
Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок 02
Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок 03
Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок 04

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Топ коментарі
+54
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 7783
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05.12.2020 17:13
+50
Дякуємо, пані Валентино!
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05.12.2020 17:12
+37
Респект Праведникам України.
Доки такі є, Україні, бути.
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05.12.2020 17:13
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Дякуємо, пані Валентино!
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05.12.2020 17:12 Відповісти
Дай тебе бабуся Бог здоровья!
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05.12.2020 20:42 Відповісти
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 7783
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05.12.2020 17:13 Відповісти
Респект Праведникам України.
Доки такі є, Україні, бути.
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05.12.2020 17:13 Відповісти
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 1176
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05.12.2020 17:16 Відповісти
Учитесь истинному патриотизму, диванные воины.
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05.12.2020 17:20 Відповісти
думаете семье и окружению бубы станет стыдно?
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05.12.2020 17:18 Відповісти
О каком стыде вы говорите, да у него никогда и в жизни его не было, он даже понятия не имеет, что это такое.
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05.12.2020 18:20 Відповісти
Это брехло из всех брехунов, они совесть не имеют. Вы только вспомните, что он обещал перед выборами, а как выбрали, всё в воду кануло, ни стыда, ни совести, ни чести...
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05.12.2020 18:42 Відповісти
Сім'ї та оточенню Буби стане, перепрошую, ЯК?
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05.12.2020 19:52 Відповісти
Таких людей треба на руках носити. Уклін їм.
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05.12.2020 17:18 Відповісти
Низкий поклон вам ВАлентина!
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05.12.2020 17:21 Відповісти
Зато в церковь эти бугаи бегут расталкивая таких старушек как кегли - искренне "каются" за то шо украли на комплексах, золотят лапу радостному попу и резво бегут к джипу - ехать на работу/службу, надо же к пушкам снаряды тоже закупить Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 8436
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05.12.2020 17:32 Відповісти
Зелець!
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05.12.2020 20:06 Відповісти
Дай Боже Здоров*ячка та Наснаги Великій Жіночці!!! Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 993
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05.12.2020 17:33 Відповісти
За 5 лет войны кто то гастролировал по Европе,-Кипр,Израиль,Греция,Латвия....
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05.12.2020 17:41 Відповісти
ось вам приклад патріотки- а хтось під Києвом іграшки за надписом армія рф штампує без усяких угризінь совісті-
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05.12.2020 17:43 Відповісти
Ліна Костенко..
***
Старесенька, іде по край дорозі.
Як завжди. Як недавно. Як давно.
Спинилася. Болять у неї нозі.
Було здоров'я, де тепер воно?
І знов іде... Зникає за деревами...
Світанок стежку снігом притрусив.
Куди ж ти йдеш? Я жду! Хіба даремно.
Горить ліхтар - ніхто не погасив.

Моя бабусю, старша моя мамо!
Хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш!
Якими я скажу тобі словами,
що ти в мені повік не одболиш!?
Земля без тебе ні стебла не вродить,
у молоді ума не добіжать!
Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить,
й насіння квіт у вузликах лежать!

Ну космос, ну комп'ютер, нуклеїни...
А ті казки? Те слово, ті сади ?
І так по крихті, крихті Україна
іде з тобою, Боже мій, куди?!
Старесенька, іде чиясь бабуся,
і навіть хтозна, як її ім'я.
А я дивлюся у вікно, молюся,
щоб думати, що, може, то моя.
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05.12.2020 18:14 Відповісти
А що відіслали козломордие і два рижі поци ахмед і вбивця ГОНГАДЗЕ кучма?????????????
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05.12.2020 18:40 Відповісти
Низький уклін Вам, Матусю.
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05.12.2020 18:45 Відповісти
Зелёная нищита, даже рукавици не могут купить.
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05.12.2020 19:25 Відповісти
ВСУ снабжается по стандартам НАТО: у моего друга АТОшника есть несколько комплектов летнего,зимнего обмундирования,рукавицы,носки,даже спортивные костюмы,но дело в другом: Воинам на фронте приятнее носить вязаные бабушкой перчатки и носки,чтоб чувствовать домашнее тепло!
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05.12.2020 20:05 Відповісти
А ***** ихтамнетов ваших одевает хорошо?
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05.12.2020 20:45 Відповісти
Дай вам Боже здоров'я та наснаги!
Усім би нам таку залізну волю!
Бережіть себе, українці вас ******* і пам'ятають!
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05.12.2020 19:27 Відповісти
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ ВАЛЕНТИНА!
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05.12.2020 21:03 Відповісти
 
 