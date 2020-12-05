Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок. ФОТОрепортаж

Понад 2,1 тисячі ексклюзивних пар рукавичок передала 62-річна сліпа волонтерка Валентина Мазурик українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. Партію рукавичок жінка передала також і прикордонникам.

Зазначається, що зір В.Мазурик втратила ще в дитинстві внаслідок перенесеного грипу.

Сьогодні жінці 62 роки, у неї дорослі син та дочка. Син з перших днів війни пішов добровольцем на схід, тому волонтерка не з чуток знає про умови служби на передовій та потреби бійців.

Валентина вирішила для себе, що має допомагати тим, хто захищає нашу Україну.

Тоді мужня жінка почала вчитися плести. Тож, щоб навчитися цьому ремеслу, Валентина Михайлівна запаслася терпінням, адже, щоб освоїти ази плетіння їй знадобилося близько 10 місяців, бо не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями.

Та непереборне бажання допомогти військовим й наполеглива праця допомогли їй стати справжньою майстринею.

І ось вже шість років жінка наосліп плете рукавички захисникам України, працюючи інколи по 12-14 годин на день.

Понад 2100 ексклюзивних пар рукавичок від Валентини Михайлівни поповнили зимові гардероби військових.

Рукавиці практичні, адже змайстровані враховуючи специфіку виконання завдань військовослужбовцями – щоб можна було відкритими пальцями працювати. Кольори теж підібрані так, аби підходили до місця та умов несення служби.

"Скільки можна – стільки я й в’яжу. Дуже важливо, щоб ті, хто на передовій, відчували підтримку. Я хочу аби війна скоріше закінчилась. Якщо кожен буде для цього робити хоч щось, то може вона і закінчиться трішки скоріше", – розповідає Валентина Мазурик.

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