Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Понад 2,1 тисячі ексклюзивних пар рукавичок передала 62-річна сліпа волонтерка Валентина Мазурик українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. Партію рукавичок жінка передала також і прикордонникам.
Зазначається, що зір В.Мазурик втратила ще в дитинстві внаслідок перенесеного грипу.
Сьогодні жінці 62 роки, у неї дорослі син та дочка. Син з перших днів війни пішов добровольцем на схід, тому волонтерка не з чуток знає про умови служби на передовій та потреби бійців.
Валентина вирішила для себе, що має допомагати тим, хто захищає нашу Україну.
Тоді мужня жінка почала вчитися плести. Тож, щоб навчитися цьому ремеслу, Валентина Михайлівна запаслася терпінням, адже, щоб освоїти ази плетіння їй знадобилося близько 10 місяців, бо не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями.
Та непереборне бажання допомогти військовим й наполеглива праця допомогли їй стати справжньою майстринею.
І ось вже шість років жінка наосліп плете рукавички захисникам України, працюючи інколи по 12-14 годин на день.
Понад 2100 ексклюзивних пар рукавичок від Валентини Михайлівни поповнили зимові гардероби військових.
Рукавиці практичні, адже змайстровані враховуючи специфіку виконання завдань військовослужбовцями – щоб можна було відкритими пальцями працювати. Кольори теж підібрані так, аби підходили до місця та умов несення служби.
"Скільки можна – стільки я й в’яжу. Дуже важливо, щоб ті, хто на передовій, відчували підтримку. Я хочу аби війна скоріше закінчилась. Якщо кожен буде для цього робити хоч щось, то може вона і закінчиться трішки скоріше", – розповідає Валентина Мазурик.
Будь ласка, зачекайте...
Доки такі є, Україні, бути.
***
Старесенька, іде по край дорозі.
Як завжди. Як недавно. Як давно.
Спинилася. Болять у неї нозі.
Було здоров'я, де тепер воно?
І знов іде... Зникає за деревами...
Світанок стежку снігом притрусив.
Куди ж ти йдеш? Я жду! Хіба даремно.
Горить ліхтар - ніхто не погасив.
Моя бабусю, старша моя мамо!
Хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш!
Якими я скажу тобі словами,
що ти в мені повік не одболиш!?
Земля без тебе ні стебла не вродить,
у молоді ума не добіжать!
Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить,
й насіння квіт у вузликах лежать!
Ну космос, ну комп'ютер, нуклеїни...
А ті казки? Те слово, ті сади ?
І так по крихті, крихті Україна
іде з тобою, Боже мій, куди?!
Старесенька, іде чиясь бабуся,
і навіть хтозна, як її ім'я.
А я дивлюся у вікно, молюся,
щоб думати, що, може, то моя.
Усім би нам таку залізну волю!
Бережіть себе, українці вас ******* і пам'ятають!