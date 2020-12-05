Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна. ФОТОрепортаж

В Єревані 5 грудня відбувся мітинг опозиції. Учасники вимагали, щоб прем'єр-міністр Нікол Пашинян негайно подав у відставку. У разі відмови опозиція загрожує проводити акції протесту у всій країні.

На площу Свободи в столиці Вірменії вийшли близько 20 тисяч осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вони скандували "Нікол - зрадник!", "Нікол, йди!" і "Вірменія без Нікола!". Лідери опозиції звинуватили Пашиняна в тому, що він підписав завідомо капітулянтську угоду, в результаті чого Нагірний Карабах втратив не тільки колишні під його контролем азербайджанські території, а й значну частину "своїх" земель. Опозиція звинувачує Пашиняна не тільки в ганебній поразці у війні, але і в соціально-економічній кризі та гуманітарній катастрофі, а також в розколі суспільства.

Об'єднаний опозиційний рух зажадав від Пашиняна негайно подати у відставку і назвав тимчасовим прем'єр-міністром Вазгена Манукяна. 74-річний політик був першим пострадянським прем'єр-міністром Вірменії, пізніше - міністром оборони республіки, а за часів правління Сержа Саргсяна очолював Громадську раду.

За бажанням опозиції, він має створити антикризовий уряд національної згоди, який займеться вирішенням проблем, що загострилися після підписання Пашиняном з президентами Азербайджану та Росії тристоронньої заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Як заявив сам кандидат, через рік у Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори, в яких він пообіцяв участі не брати.

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На мітингу виступив і Вазген Манукян. Головним союзником Вірменії кандидат в прем'єри назвав Росію. Торкнувшись розмов про відновлення відносин з Туреччиною, Манукян заявив, що з Туреччиною "у нас немає жодних спільних інтересів". Крім того, він наголосив на необхідності відновлення формату Мінської групи ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Все це, на його погляд, допоможе оздоровити атмосферу в країні, повірити в свої сили і йти вперед. "Якщо Пашинян не втече добровільно, ми доб'ємося його відходу силою", - заявив Вазген Манукян.

Мітинг завершився ходою до державної резиденції прем'єр-міністра. Там опозиція пред'явила Ніколу Пашиняну ультиматум: якщо до полудня 8 грудня Пашинян не оголосить про свою відставку, акції непокори продовжаться у всій Вірменії.







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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерти.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій в Нагірному Карабасі . Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введені російські війська у вигляді миротворчого контингенту.