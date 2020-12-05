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Вірменія (661) мітинг (729) відставка (1213) Нагірний Карабах (459) Пашинян_Нікол (121) Єреван (13)

Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Єревані 5 грудня відбувся мітинг опозиції. Учасники вимагали, щоб прем'єр-міністр Нікол Пашинян негайно подав у відставку. У разі відмови опозиція загрожує проводити акції протесту у всій країні.

На площу Свободи в столиці Вірменії вийшли близько 20 тисяч осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вони скандували "Нікол - зрадник!", "Нікол, йди!" і "Вірменія без Нікола!". Лідери опозиції звинуватили Пашиняна в тому, що він підписав завідомо капітулянтську угоду, в результаті чого Нагірний Карабах втратив не тільки колишні під його контролем азербайджанські території, а й значну частину "своїх" земель. Опозиція звинувачує Пашиняна не тільки в ганебній поразці у війні, але і в соціально-економічній кризі та гуманітарній катастрофі, а також в розколі суспільства.

Об'єднаний опозиційний рух зажадав від Пашиняна негайно подати у відставку і назвав тимчасовим прем'єр-міністром Вазгена Манукяна. 74-річний політик був першим пострадянським прем'єр-міністром Вірменії, пізніше - міністром оборони республіки, а за часів правління Сержа Саргсяна очолював Громадську раду.

За бажанням опозиції, він має створити антикризовий уряд національної згоди, який займеться вирішенням проблем, що загострилися після підписання Пашиняном з президентами Азербайджану та Росії тристоронньої заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Як заявив сам кандидат, через рік у Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори, в яких він пообіцяв участі не брати.

Також читайте: Протестувальники перекривали проспект у Єревані, вимагаючи відставки Пашиняна з поста прем'єра. ВIДЕО

На мітингу виступив і Вазген Манукян. Головним союзником Вірменії кандидат в прем'єри назвав Росію. Торкнувшись розмов про відновлення відносин з Туреччиною, Манукян заявив, що з Туреччиною "у нас немає жодних спільних інтересів". Крім того, він наголосив на необхідності відновлення формату Мінської групи ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Все це, на його погляд, допоможе оздоровити атмосферу в країні, повірити в свої сили і йти вперед. "Якщо Пашинян не втече добровільно, ми доб'ємося його відходу силою", - заявив Вазген Манукян.

Мітинг завершився ходою до державної резиденції прем'єр-міністра. Там опозиція пред'явила Ніколу Пашиняну ультиматум: якщо до полудня 8 грудня Пашинян не оголосить про свою відставку, акції непокори продовжаться у всій Вірменії.

Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки премєра Пашиняна 01
Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки премєра Пашиняна 02
Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки премєра Пашиняна 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль змінив тактику "залізного кулака" і в Нагірному Карабасі вперше не використав шанс розв'язати війну, як в Україні, - New York Times

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерти.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій в Нагірному Карабасі . Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введені російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
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Топ коментарі
+38
на фронт так не рвались
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05.12.2020 19:51
+18
И что, оно им поможет? Кремль на его место посадит свою марионетку, тем и закончится.
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05.12.2020 19:52
+16
мало! нада ісчо - шоб ногі самі виносілі



Баба і кіт@babaikit





Ось який прекрасний проект бюджету на наступний рік підготували Слуги Народу на чолі з бубочкою

Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна - Цензор.НЕТ 4377
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05.12.2020 19:54
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на фронт так не рвались
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05.12.2020 19:51 Відповісти
И что, оно им поможет? Кремль на его место посадит свою марионетку, тем и закончится.
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05.12.2020 19:52 Відповісти
В этом и смысл Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна - Цензор.НЕТ 3982
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05.12.2020 20:54 Відповісти
Требуйте поменять его на Лукашеско! Тот хоть отлупит вас как родных за цветы ! ))
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05.12.2020 19:53 Відповісти
Путлер хотел ухода Пашиняна... Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна - Цензор.НЕТ 6252
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05.12.2020 19:54 Відповісти
мало! нада ісчо - шоб ногі самі виносілі



Баба і кіт@babaikit





Ось який прекрасний проект бюджету на наступний рік підготували Слуги Народу на чолі з бубочкою

Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна - Цензор.НЕТ 4377
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05.12.2020 19:54 Відповісти
Галустяна на царство))
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05.12.2020 19:55 Відповісти
Бог любит троицу! -- особенно в безрезультатных митингах: Россия, Беларусь, Армения.
Украину пока не считаем -- её Бог не любит...
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05.12.2020 19:55 Відповісти
Белармения=Арменорусь
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05.12.2020 20:00 Відповісти
В США принят бюджет 2021.Пентагон запросил 740 миллиардов долларов.Доля Украины всего 250 миллионов на летальное оружие.Думаю Байден пересмотрит бюджет Пентагона...
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05.12.2020 20:02 Відповісти
Пересмотреть может. Переделать - не может.
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05.12.2020 20:27 Відповісти
Я бы в нынешнюю Украину не вкладывался -- обворуют, ещё и обвинят, шо сам виноват...
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05.12.2020 20:32 Відповісти
Макс, мені цікаво одне - а "ари" взагалі-то, "з головою дружать", чи ні? Адже, якщо вони не тільки знімуть Пашиняна і скасують угоду, то у Азербайджану будуть "руки розв"язані"... Алієв має повне право відновить бойові дії, бо угода була "тристоронньою"... Відмова від виконання умов однією з сторін тягне визнання її анульованою...
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05.12.2020 20:44 Відповісти
Вибачте що втручаюсь. Але мені здається що ні. Той тристороннью угоду підписував від імені Арменіі, мож я не правий?
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05.12.2020 20:57 Відповісти
"Ні" - це що значить? Підписали Азербайджан і Росія, і Пашиняна змусили росіяни підписать...
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05.12.2020 21:04 Відповісти
Я мав на увазі "ні" - ні, відсторонення П. не тягне автоматично анульювання 3-ст. Угоди.
Щодо "змусили". Нас теж колись змусили підписати "Мінськ"... це як бонус переможцю, гірка правда.
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06.12.2020 06:35 Відповісти
А, я бачу, у нас з"явився "спец по міжнародному публічному праву"? Ну то почитай не тільки текст угоди, а й міжнародну правову практику... А з "Мінськими" не треба порівнювать : вони Україні вигідні - дають можливість "тягнуть кота за яйця"...
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06.12.2020 07:12 Відповісти
Звичайно, більшого ніж Ви, спеца, тут "у нас" нема. Вигода "Міньска", можливо, є, але тільки в окремих хворих уявах, мабудь.
І прошу мені не "тикати".
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06.12.2020 09:52 Відповісти
Ну то не пхай носа у чужу розмову!... Я не до тебе звертався, а до людини, що воювала там в 90-ті...
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06.12.2020 10:08 Відповісти
Вибачте мені.
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06.12.2020 11:03 Відповісти
Украина не стреляет! -- нафига попу наган?
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05.12.2020 20:33 Відповісти
остынь,выпей водички пока в спаме
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05.12.2020 21:58 Відповісти
потому что пашинян, с кабаевым снюхался..
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05.12.2020 20:04 Відповісти
И даже у армян кацапские рожи.
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05.12.2020 20:04 Відповісти
это общесовковое Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна - Цензор.НЕТ 9635
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05.12.2020 20:55 Відповісти
хитрожопым хоям из ириваньского ханства не нравится из зарусляченый царек?
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05.12.2020 20:06 Відповісти
А скільки з цих крикунів під час війни зголосились йти до війська? Хоч пару сотень буде із тих 20-ти тисяч?
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05.12.2020 20:15 Відповісти
Торопяться ребята! Ох как торопяться!
Пока Эрдоган не сделал экономическое предложение по коридору,от которого может отказаться только расейский ставленник и враг Армении.
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05.12.2020 20:30 Відповісти
Що арам кортить поміняти "часи на труси" !!)))
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05.12.2020 20:31 Відповісти
Ні, тривожний сон на вічний...
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06.12.2020 05:47 Відповісти
Помнится год назад Никол шугонул армянских алигархов и вообще пообещал их согнуть в бараний рог! Видимо, некоей части народа армянского это не понравилось. А благородно-патриотических причин для отправки Пашиняна в отставку много! Но, армянский парламент не смог ...
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05.12.2020 20:38 Відповісти
та це все пустощі арцахів -Кочаряна та компанії, Коли вірмени все таки повстали проти цього клану, теперішні мітингувальники по них вже хотіли стріляти. Однак католикос Вірменії йшов попереду і кочаряни обісралися. А Пашинян 7 років сидів за часів Кочаряна після того як ті ж протестувальники ростріляли парламент (у 2008 році). А тепер крикливі і галдящі галустяни і симоняни (були "невловимими месниками") воювати не хотіли і бажають інших звинуватити в приниженні. у 1992-1994 роках вони нікого не питали коли займались етнічними чистками - ні Єльцина ні Бушів. менша частина вірмен завжди провокували сусідів і ховались з спину Росії, а тепер коли Росія хвора і неспроможна після серії поразок в Сирії, Лівії, Україні, звинувачують усіх у зраді. Он жабоїди підтягнулись- протягують руку дружби. Це жабоїди втягнули Росію в Сирію захищати алавітів, в Лівію, попутно втягуючи Єгипет, а росіяни в свою чергу зіграли на войовничих струнах іранців і втягнули їх проти Ізраїлю Однак все закінчилось як завжди у 1967,1973 роках.
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05.12.2020 20:41 Відповісти
так все знают что галы это проститутки европпы. а хои это проститутки галлов.
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05.12.2020 20:44 Відповісти
Раша добилась размещения своих войск на территории Азербайджана ( в Армении они и так стоят), Наказала Армению за "цветную" революцию и оглядку на Запад, ослабленная Армения попадает в полную зависимость от Раши ( зажатая между Азербайджаном и Турцией) , Азербайджан тоже на крючке расположенными " миротворцами" , а всем известно , что это такое и грузинам и молдаванам, осталось последняя часть плана это свержение Пашиняна и его команды и замена на людей Пукина. Вот и выяснилось в итоге кто главный преобретатель во всей этой войнушке. ( ну еще конечно Алиев, пожизненно национальный герой, и экономические проблемы побоку, правь теперь в свое удовольствие и по наследству передавай, ни кто голос не поднимет). Так что Путин начал очередной этап своего плана, это свержение Пашиняна ( соросят как их назвали)
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05.12.2020 20:44 Відповісти
понятно. значит ты считаеш, что это много ходов очка плешивого пигмейского педофильного ********, и законтакеный Азербайджаном недомерок не питорас, а просто рузкий чилавек?

тогда расскажи нам о вяличии твоей коми чувашии.
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05.12.2020 21:35 Відповісти
Судя по манере обсуждения ( чужого мнения) и неадекватной речи что то подсказывает что ваша чувашко мокшаская народность пока еще не вымерла.
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05.12.2020 22:12 Відповісти
А дальше что, война до победного конца?
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05.12.2020 20:44 Відповісти
ага. до последнего отловленного на подмордовском базаре хитрожопого хоя.
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05.12.2020 21:37 Відповісти
путин слил Армению, заранее договорившись за спиной армян с Эрдоганом и Алиевым по поводу Карабаха... но для тупоголового стада враг - Пашинян, а путин теперь для них тот, кто "спас" Армению Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна - Цензор.НЕТ 2918 в кремле давно мечтали об отставке Пашиняна, который не желал идти в фарватере Орды-Московии ... в итоге армяне потеряли Карабах при молчаливом согласии кремлевского ботоксного гнома ...
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05.12.2020 20:52 Відповісти
в принципе, ручная болонка письков с самого начала заявлял, что помощь московии армянам на Карабах не распространяется...
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05.12.2020 20:57 Відповісти
кремляди мстят Пашиняну
кремляди хотят убрать Пашиняна
кремляди еще раз хотят подчеркнуть, что страна, в которой происходит Майдан и смена власти на антикремлевскую, теряет свои территории и получает проблеми в єкономике
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05.12.2020 20:55 Відповісти
какой майдан был на ириваньском ханстве? там максимум был хитрожопый майданян.
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05.12.2020 21:38 Відповісти
Это уже эмоции.
Армия Армении в последние дни этой войны, была попросту деморализованна.
Кроме того, Азербайджан имел явное превосходство в вооружении.
Даже если бы все эти митингующие, записались в добровольцы и если бы Пашинян погнал их как скот на бойню, что бы остановить наступление Азербайджана, сомневаюсь что это помогло бы армянам.
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05.12.2020 21:15 Відповісти
арский аналог опзж

кацапы копают под пашиняна
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05.12.2020 21:20 Відповісти
Nenado bylo Pasinianu s raskoj sviazivatsia.Vot ego glavnaja osibka
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05.12.2020 21:22 Відповісти
Ось така вона дяка, Пашинян фактично врятував життя тисяч вірменських солдатів. І замість того, щоб гнити в чужій землі, вони можуть розбудовувати Вірменію і перетворювати її на квітучий рай. Але ж ні, замість будувати, комусь хочеться убивати.
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05.12.2020 21:59 Відповісти
а смысл етих протестов? поменяют Пашиняна,а Карабах уже не вернешь: там уже турки укрепились. Армяне видать не такие умные,как хотят показаться
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05.12.2020 22:01 Відповісти
Можно подумать, что был бы не Пашынян и тогда удалось бы отстоять Карабах...... Армяхи слишком пыжились дружбой с Россией.... Чуть не облизывали ботинки русскому Ивану, считая что Иван их защитит....... Понаподписывали кучу бестолковых ОДКБ, СНГ, ЕВРАЗЕС.... а Ваня их тупо бросил....

Азера с турками как не крути молодчаги.... готовились 30 лет к обратному отжатию.... Считаю что последним аргументом действовать стала Сирия.... Когда турки воочию увидели, что из себя представляет шойгинская алкашня....
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05.12.2020 22:03 Відповісти
Він спас вас а ви дурепи по вказівці параші проти нього. Це жах.
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06.12.2020 00:06 Відповісти
Хто лягає під улус, той перетворюється на рабів Московії!!! Слава Україні!
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06.12.2020 00:38 Відповісти
Пізно вже рукавами розмахувати. РФ їх як завжди тупо зрадила. Мало того, відрізала їм шлях до Ірану, і тепер в цій геополітичній пасці буде їх постійцно трахать і висосувати кров. А виходити потрібно було ще тоді, коли нові правителі продовжили розкрадати країну і поклали великий болт на оборону. Але, не хвилюйтесь, таке дурне населення і такі ж корумповані владні бовдури існують і в Україні, у них спільна гіпертрофована жадоба до пожади!
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06.12.2020 09:47 Відповісти
Олієв, ПАМАГІ, бліеать!
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06.12.2020 15:22 Відповісти
 
 