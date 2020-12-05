Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В Єревані 5 грудня відбувся мітинг опозиції. Учасники вимагали, щоб прем'єр-міністр Нікол Пашинян негайно подав у відставку. У разі відмови опозиція загрожує проводити акції протесту у всій країні.
На площу Свободи в столиці Вірменії вийшли близько 20 тисяч осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Вони скандували "Нікол - зрадник!", "Нікол, йди!" і "Вірменія без Нікола!". Лідери опозиції звинуватили Пашиняна в тому, що він підписав завідомо капітулянтську угоду, в результаті чого Нагірний Карабах втратив не тільки колишні під його контролем азербайджанські території, а й значну частину "своїх" земель. Опозиція звинувачує Пашиняна не тільки в ганебній поразці у війні, але і в соціально-економічній кризі та гуманітарній катастрофі, а також в розколі суспільства.
Об'єднаний опозиційний рух зажадав від Пашиняна негайно подати у відставку і назвав тимчасовим прем'єр-міністром Вазгена Манукяна. 74-річний політик був першим пострадянським прем'єр-міністром Вірменії, пізніше - міністром оборони республіки, а за часів правління Сержа Саргсяна очолював Громадську раду.
За бажанням опозиції, він має створити антикризовий уряд національної згоди, який займеться вирішенням проблем, що загострилися після підписання Пашиняном з президентами Азербайджану та Росії тристоронньої заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Як заявив сам кандидат, через рік у Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори, в яких він пообіцяв участі не брати.
На мітингу виступив і Вазген Манукян. Головним союзником Вірменії кандидат в прем'єри назвав Росію. Торкнувшись розмов про відновлення відносин з Туреччиною, Манукян заявив, що з Туреччиною "у нас немає жодних спільних інтересів". Крім того, він наголосив на необхідності відновлення формату Мінської групи ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Все це, на його погляд, допоможе оздоровити атмосферу в країні, повірити в свої сили і йти вперед. "Якщо Пашинян не втече добровільно, ми доб'ємося його відходу силою", - заявив Вазген Манукян.
Мітинг завершився ходою до державної резиденції прем'єр-міністра. Там опозиція пред'явила Ніколу Пашиняну ультиматум: якщо до полудня 8 грудня Пашинян не оголосить про свою відставку, акції непокори продовжаться у всій Вірменії.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерти.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій в Нагірному Карабасі . Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введені російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
Будь ласка, зачекайте...
Баба і кіт@babaikit
Ось який прекрасний проект бюджету на наступний рік підготували Слуги Народу на чолі з бубочкою
Украину пока не считаем -- её Бог не любит...
Щодо "змусили". Нас теж колись змусили підписати "Мінськ"... це як бонус переможцю, гірка правда.
І прошу мені не "тикати".
Пока Эрдоган не сделал экономическое предложение по коридору,от которого может отказаться только расейский ставленник и враг Армении.
тогда расскажи нам о вяличии твоей коми чувашии.
кремляди хотят убрать Пашиняна
кремляди еще раз хотят подчеркнуть, что страна, в которой происходит Майдан и смена власти на антикремлевскую, теряет свои территории и получает проблеми в єкономике
Армия Армении в последние дни этой войны, была попросту деморализованна.
Кроме того, Азербайджан имел явное превосходство в вооружении.
Даже если бы все эти митингующие, записались в добровольцы и если бы Пашинян погнал их как скот на бойню, что бы остановить наступление Азербайджана, сомневаюсь что это помогло бы армянам.
кацапы копают под пашиняна
Азера с турками как не крути молодчаги.... готовились 30 лет к обратному отжатию.... Считаю что последним аргументом действовать стала Сирия.... Когда турки воочию увидели, что из себя представляет шойгинская алкашня....