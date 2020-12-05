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Укрпошта (271) День Збройних сил України (25) ЗСУ (5781)

"Укрпошта" випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

До Дня Збройних сил України вийшли два нових маркованих конверти, присвячені загиблим військовослужбовцям - Героям України. Спецпогашення відбудеться 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

На конвертах зображені капітан Андрій Кизило і солдат Євген Тельнов, зазначається в повідомленні пресслужби.

Євген Тельнов (позивний Усач) – доброволець, боєць батальйону "Донбас", солдат резерву Національної гвардії, пройшов Артемівськ, Попасну, Іловайськ. Загинув у лютому 2015 року під Широкиним.

Укрпошта випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову 01
Фото: ukrposhta.ua

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Андрій Кизило (позивний Орел) – капітан, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Загинув під Авдіївкою у січні 2017 року.

Укрпошта випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову 02
Фото: ukrposhta.ua

Автором серії конвертів – український художник Володимир Таран, який окрім зображень марок і конвертів, є автором дизайну монет і банкнот, а також книжкової ілюстрації.

Тираж кожного конверта 500 тисяч примірників.

Конверти доповнять серію "Героям слава!", яку Укрпошта започаткувала у співпраці із Генеральним штабом ЗСУ у 2014 році. 

Укрпошта випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову 03
Фото: ukrposhta.ua

Загалом у рамках серії вийшло 16 конвертів із захисниками держави, яким посмертно присвоєно звання Героя України. Так, на одному з конвертів зображений всесвітньовідомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери Василь Сліпак, який загинув у 2016 році під Дебальцевим.

Загалом у серії "Героям слава!" Укрпошта випустила конверти на честь підполковника Костянтина Могилка, полковника Тарас Сенюка, генерал-майора Сергія Кульчицького, старшого лейтенанта Євгенія Зеленського, майора Сергія Кривоносова, майора Дмитра Майбороди, полковника Олександра Аніщенка, майора Руслана Лужевського, підполковника Юрія Коваленка, капітана Олександра Лавренка, капітана Сергія Колодія, молодшого лейтенанта Володимира Гарматія, старшого сержанта Олега Міхнюка, молодшого сержанта Ігоря Зінича, генерал-майора Максима Шаповала.

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Топ коментарі
+21
Героям слава !
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05.12.2020 23:16
+18
Пойду и приобрету на память.
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05.12.2020 23:20
+13
Слава Україні!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!! Кизило ,мій земляк,щодня вулицею на його ім"я ходжу !!
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05.12.2020 23:22
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Героям слава !
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05.12.2020 23:16 Відповісти
Пойду и приобрету на память.
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05.12.2020 23:20 Відповісти
Слава Україні!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!! Кизило ,мій земляк,щодня вулицею на його ім"я ходжу !!
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05.12.2020 23:22 Відповісти
Светлый был воин. Земля пухом.
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05.12.2020 23:25 Відповісти
отож... одні воюють, інші мільарди заробляють, нероби по вулицях тиняються...

Слава Україні!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!!
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05.12.2020 23:45 Відповісти
Я пенс шановна ,своє вже відмайданив,з 1989 р. ,з робітничих страйків,потім 1991 р. і далі до 2014 р. жодного Майдану неминив !!!)))
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05.12.2020 23:50 Відповісти
а *погібшим* Сашку Білому та Ліснику не випустило?
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05.12.2020 23:44 Відповісти
Сашко Музичко(Білий) мій побратим !!!))
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05.12.2020 23:51 Відповісти
Герои не вмирають !!!! Помьятаемо .
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05.12.2020 23:47 Відповісти
"Помьятаемо"? "Укрпошта" випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову - Цензор.НЕТ 869 Це якою мовою?
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06.12.2020 00:24 Відповісти
Зрозумілою!!))
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06.12.2020 00:33 Відповісти
Героям Слава !

вони залишаються із нами живими
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05.12.2020 23:57 Відповісти
Эти хлопцы-герои были храбрыми в страшных боях, убивали и умирали за Украину, и тогда в страшных мыслях и подумать не могли, что с 2019 власть в Украине перейдет к Портнову, Медведчуку, Коломойскому и другим гнидам. Что в Офисе президента и СНБО будет сидеть ФСБ-шная агентура Ермак, Татаров, Демченко. Коломойский будет призывать за 100 млрд дол. к дружбе с Россией - "пролитая кровь быстро забудется".
Майдан эти гниды уже вовсю обливают грязью, потом примутся за наших погибших солдат и офицеров в этой войне?
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06.12.2020 01:05 Відповісти
 
 