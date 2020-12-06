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Одеса (4020) військові навчання (2589) курсанти (119)

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На базі навчального центру Військової академії в Одесі відбувся фінальний етап навчань із тактичної та інженерної підготовки курсантів третього курсу факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM, упродовж двох тижнів майбутні офіцери-десантники проходили різні випробування на фізичну і психологічну витривалість, вміння управляти підрозділами в складних умовах, застосовувати різні тактичні схеми, зокрема під час проведення рейдових дій у тилу противника.

На першому етапі навчань курсанти у складі двох тактичних груп здійснили десантно-рейдові дії протяжністю 60 кілометрів. Вони відбувались на пересіченій місцевості в складних метеоумовах. Під безперервним дощем і бездоріжжям курсанти подолали природні та штучні перешкоди: лісосмуги, яри, чагарники, річки, озера, інженерні споруди, заміновані ділянки місцевості, а також місця ймовірних засідок противника.

Основна увага під час рейду приділялася прихованості пересування, правильному орієнтуванню на незнайомій місцевості, своєчасному проходженню контрольних точок. Курсанти відпрацювали практичні навички з топографії, тактики дій мобільних груп, інженерної та мінно-вибухової підготовки.

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Фінальним етапом навчань стало проведення заняття з дисципліни "Управління діями і тактика підрозділів десантно-штурмових військ та морської піхоти". Цього разу курсанти як командири окремих мобільних груп, взводів виконували завдання з управління підрозділом під час виявлення і знищення об'єктів противника. При цьому оцінювалися як індивідуальні, так і командні якості майбутніх офіцерів, насамперед вміння приймати рішення в складних умовах і позаштатних ситуаціях.

Зазначається, що курсанти вперше провели десантно-рейдові дії в такому незвичному форматі. Кожна рейдова група працювала повністю автономно, але водночас не припиняла постійно взаємодіяти між собою. Саме завдяки злагодженості дій вдалося виявити розташування умовного противника і знищити його об'єкти.

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 01
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 02
Фото: armyinform.com.ua

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Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 03
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 04
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 05
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 06
Фото: armyinform.com.ua

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Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 07
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 08
Фото: armyinform.com.ua
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Топ коментарі
+26
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."
Шановні курсанти, воїни, захисники України! Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України. Найщиріші вітання до Вашого професійного свята. Бажаю Вам здоров'я та успіхів на ниві служіння Українському народу. Земний уклін Вам та бережи вас Боже! Слава Україні!Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты - Цензор.НЕТ 7000
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06.12.2020 01:03
+13
Козаки !

нам би таких мотивованих, навчених та екіпірованих хлопців у 14-му в Криму,
плакали б кацапики....
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06.12.2020 01:02
+8
Сравни потери немцев и советов.
Удобная и качественная экипировка ни при чем ?
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06.12.2020 07:53
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Тема следующих учений: скрытый рейд Одесса-граница у Амвросиевки, превращение в неустановленных лиц и визит на огонёк в штабы Новочеркасска
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06.12.2020 01:00 Відповісти
Козаки !

нам би таких мотивованих, навчених та екіпірованих хлопців у 14-му в Криму,
плакали б кацапики....
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06.12.2020 01:02 Відповісти
Так вот в чем все дело было. В красивой форме.
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06.12.2020 01:08 Відповісти
Значення слова "екіпірування" загуглив би, перш ніж отак ганьбитися.
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06.12.2020 04:38 Відповісти
Так они и плакали, но только похоже от радости. На ютубе таких кадров на санта барбару потянет.
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06.12.2020 07:21 Відповісти
Слезы радости высохли вместе с реками Крыма .. .
Пришел "сухой остаток" 😂
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06.12.2020 07:48 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."
Шановні курсанти, воїни, захисники України! Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України. Найщиріші вітання до Вашого професійного свята. Бажаю Вам здоров'я та успіхів на ниві служіння Українському народу. Земний уклін Вам та бережи вас Боже! Слава Україні!Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты - Цензор.НЕТ 7000
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06.12.2020 01:03 Відповісти
Новую версию "стрелялки" прошли..
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06.12.2020 01:05 Відповісти
В Одессе депутаты областного совета во время заседания первой сессии нового созыва устроили массовую драку, в результате которой пострадали два человека.

...не вижу связи с одесскими курсантами, шо уничтожили объекты -- но она когда-нить будет...*)
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06.12.2020 01:08 Відповісти
Да просто сговорились депутаты и развлекают публику ,каждая группа свой лохторат
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06.12.2020 01:18 Відповісти
на що їм сподіватись з таким говнокомандуючим
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06.12.2020 01:20 Відповісти
Шедевр......
Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."

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Молодая была не молода.... Это Одесса
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06.12.2020 03:16 Відповісти
автономно означає без підтримки
взаємодія означає узгодження дій.
Не бачу жодних протиріч
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06.12.2020 07:42 Відповісти
Любая победа в войне это результат МОТИВАЦИИ воина а не внешней бижютерии. Вспомните форму немцев и советских солдат и чем первым помогло такое "преимущество"?
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06.12.2020 07:26 Відповісти
тим, що воюючи меншим числом та меншими ресурсами вони ледь не перемогли
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06.12.2020 07:43 Відповісти
Сравни потери немцев и советов.
Удобная и качественная экипировка ни при чем ?
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06.12.2020 07:53 Відповісти
Не умничай а просто выскажи свою версию, а то в гугле тебе столько причин расскажут вплоть до вмешательства НЛО. А так же скажут что никаких потерь красноармейцев не было и все это пропаганда Геббельса.
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06.12.2020 09:17 Відповісти
тому що німців всі зустрічали букетами квітів?
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07.12.2020 00:30 Відповісти
Детство вспомнили?
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06.12.2020 07:53 Відповісти
Молодцы. Может когда-нибудь поменяется руководство армии и страны, и парадигма Тypчиновa, бесконечного балабольства канет в небытие.

"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
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06.12.2020 07:53 Відповісти
Следующий рейд нужно в мэрию проводить, там реальных врагов не меряно.
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06.12.2020 08:45 Відповісти
Файно!
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06.12.2020 09:37 Відповісти
Пора совершит рейд по админзданиям в Киеве - офис предателей, офис верховной зрады, в окружной и конституционный суды можно зайти.....
И надо учесть, что противник там не условный, а реальный !
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06.12.2020 10:19 Відповісти
Умовний рейд по тилам, це як секс в гумці, рух є, прогресу немає. Можна звіснол і побігати по тилам, тим більше, що крім здачі територій України гловнокомандуючим, жодного метру так і не було визволено.
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06.12.2020 10:30 Відповісти
Плюсую, конечно. Когда у нас уже современное оружие появится? Тем более для таких рейдовых операций. 6 лет войны, однако ...
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06.12.2020 10:48 Відповісти
Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти - Цензор.НЕТ 6793

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти - Цензор.НЕТ 4697
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06.12.2020 12:31 Відповісти
Это отлично, но к сожалению не массово. И это относится к спецам на передке, а в топике речь об учениях курсантов. А они бегают с "наследием СССР". Это как учить ITшника кодить на фортране и потом удивляться "почему он себе работу найти не может".
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06.12.2020 12:41 Відповісти
Мечта любого нормального пацана
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06.12.2020 11:13 Відповісти
красавцы! благослови вас Господь!
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06.12.2020 17:37 Відповісти
 
 