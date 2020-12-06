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Одеса (4020) Нацполіція (13911) вбивство (2869)

Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одесі 33-річний чоловік отруїв подружжя і жінку, які запросили його в гості. Після цього він викрав у них прикраси і коштовне майно.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

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Як виявилося, уродженця однієї з країн Закавказзя минулого місяця суд відпустив під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини. Наразі його затримано і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Відомо, що подружжя запросило до себе додому подругу і знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія вживала алкоголь, який приніс із собою гість.

За словами жінок, їх почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили мертвим господаря будинку. Гостя у квартирі не було, а разом із ним зникли три мобільні телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.

Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий 01
Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий 02
Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий 03

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Чоловіка затримали у винайнятій ним квартирі. Там же знайшли і викрадені прикраси. Місце перебування іншого майна ще встановлюється.

Поліцейські кваліфікували дії іноземця як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів. Причину смерті господаря житла встановлять після судмедекспертизи. Щоб знайти в організмі постраждалих отруйні речовини, у них взяли біологічні зразки.
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Топ коментарі
+51
правильно ! в тюрьмах пусть украинцы сидят ! а всех хачей на волю повыпускайте !
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06.12.2020 11:05
+47
А с "судьи", выпустившего отравителя взятки гладки.
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06.12.2020 11:06
+46
Долбанные носороги из демократической страны хачапури уже столько горя принесли простым украинцам!!! Не пора вообще на хрен закрыть въезд, или хотя бы визовый режим организовать этим паталогическим ворам, а уже - и грабителям/разбойникам? На хрен они здесь?
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06.12.2020 11:06
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Это просто жесть ,Ларец Марии Медичи ... Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибшие - Цензор.НЕТ 8387
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06.12.2020 11:04 Відповісти
правильно ! в тюрьмах пусть украинцы сидят ! а всех хачей на волю повыпускайте !
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06.12.2020 11:05 Відповісти
Как быстро и просто определить сатанинская власть или для народа? Народная власть наводит порядок,защищает граждан от бандитов, ужесточает сроки тюремного заключения для особо опасных преступников. Власть, служащая сатане, например зеленая, гуманно относится к маньякам и убийцам, дает за убийство 2 года, как это было с Гандзюк, закрывает и сокращает тюрьмы, выпускает рецидивистов. То есть такая власть делает все возможное, чтобы жизнь народа становилась невыносимой.Это только один аспект. Во всех других - подобное. То есть однозначно зеленые сатанисты не решают проблемы в стране, а намеренно создают их каждый день.
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07.12.2020 11:10 Відповісти
Долбанные носороги из демократической страны хачапури уже столько горя принесли простым украинцам!!! Не пора вообще на хрен закрыть въезд, или хотя бы визовый режим организовать этим паталогическим ворам, а уже - и грабителям/разбойникам? На хрен они здесь?
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06.12.2020 11:06 Відповісти
Неможна так писати до офіційного коментаря МВС,а може відомство заяве про захист шановних гостей з Кавказу та недопустимість розпалювання ворожнечі.
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06.12.2020 12:08 Відповісти
Поки не подолаємо корупцію в судовій системі, жодні гарні закони не допоможуть.
Бо на цей час боротьба зі злочинністю нагадує спортивну рибалку, - ловлять, і відпускають! ловлять, і відпускають!
Закриють в'їзд, - будуть пролазити за хабарі прикордонникам. Впіймають, - за хабарі суддям будуть знову на волі. Зрештою, будуть фіктивні шлюби укладати. Бо вся державна система прогнила наскрізь!
І тільки самі українці повинні змінити ситуацію. Тоді і в цих зальотних "орлів" значною мірою зменшиться нахабство. Коли їх будуть судити і садити, - і садити надовго.
Корупція, - ось головна причина більшості негараздів України.
Вибрали за пакет гречки депутата, - то не бідкайтеся на своє злиденне життя. Ви обміняли його на кілограм гречки. За все доводиться платити.
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06.12.2020 14:47 Відповісти
О какой борьбе с коррупцией при зеленой власти речь? Выбрали зеленого клоуна для этого? Сейчас.
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07.12.2020 11:14 Відповісти
Выбрали зеленого клоуна для этого?
*************
А хто ж його вибрав? Інопланетяни прилетіли?
Вбивцю Лозинського до місцевої влади теж не пришельці обрали.
Через те я й зробив наголос на тому, що самі українці мають змінитися, - змінити своє поблажливе ставлення до корупції загалом.
Віддав свій голос за пакет гречки, - підтримав корупцію!
І тільки самі українці повинні змінити ситуацію
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07.12.2020 13:18 Відповісти
А с "судьи", выпустившего отравителя взятки гладки.
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06.12.2020 11:06 Відповісти
майновий злочин... саме така санкція передбачена новим кпк авторства андруши портнова і прийнятим у 2012 р. тут більше питань до поліцейських псів авякана - нагляд або не здійснювався взагалі, або лише для проформи перевіряли час від часу
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06.12.2020 11:21 Відповісти
Отправьте его с ними познакомиться, и пусть бухло с собой захватит.
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06.12.2020 13:04 Відповісти
Даже не сомневаюсь за кого голосовали эти дебилы,которые подругу с уркой решили знакомить ...
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06.12.2020 11:08 Відповісти
Белочка?
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06.12.2020 11:11 Відповісти
Таак,я с алкашами не общаюсь даже в реале,так что иди мимо -тут белочек твоих нет
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06.12.2020 11:15 Відповісти
К нему не белочка приходит...к нему ослик зеленый приходит...он же зебил..?
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06.12.2020 11:19 Відповісти
Ты с ним в одной кабинке голосовал?
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06.12.2020 11:27 Відповісти
Что бы понять что чел зебил не нужно с ним в одной кабинке голосовать....достаточно почитать его комментарии...
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06.12.2020 11:43 Відповісти
Как сказать, по твоим комментан сложно понять ОПЗЖоппый ты или ольгинский.
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06.12.2020 11:53 Відповісти
А вот еще одно зебаранье нарисовалось,посмотрите ,люди добрые на этих розумовоотсталых и ведь они ничему не учаться ,даже на своих ошибках
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06.12.2020 13:03 Відповісти
БлЮндинка припудренная!!!
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06.12.2020 13:48 Відповісти
Може слід почати потроху вживати?
Бо "твереза білочка" виглядає ну аж надто підозріло.. Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий - Цензор.НЕТ 5559
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06.12.2020 11:36 Відповісти
т.е. умерший отравленный гостем хозяин с женой...пригласили этого... кауказца... и молодую женщину для знакомства???? а хорошо ли они его знали???? капец....посватали....
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06.12.2020 11:09 Відповісти
Мутное дело.Даже Антон Геращенко-не комментирует. Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший - Цензор.НЕТ 670
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06.12.2020 11:11 Відповісти
И кто им доктор...если они приглашают к себе в дом первого встречного?? Закономерный итог...
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06.12.2020 11:09 Відповісти
Ну это же не "дело Шеремета". Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибшие - Цензор.НЕТ 3682
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06.12.2020 11:10 Відповісти
Тварина, нажаль смертну кару в Україні відмінили ...
За навмисне вбивство повинна бути смертна кара.
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06.12.2020 11:11 Відповісти
Там умышленное еще доказать надо...скажет что просто хотел усыпить...и все...
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06.12.2020 11:13 Відповісти
А он что, врач? Дозу правильно рассчитал, противопоказания учел, патологии у клиентов выяснил? Так каждый, кто дубиной убил человека, скажет, что только слегка оглушить хотел...
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06.12.2020 12:07 Відповісти
а за крадіжку - відрубані руки! дайош шаріат!!!
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06.12.2020 11:13 Відповісти
Можно посадить в зону, где сидят выходцы из Азербайджана. Тут не нужно смертной казни, он сам смерти будет просить.
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06.12.2020 11:24 Відповісти
с своими земляками пить не интересно и обсуждать нечего ..
любых других тянут за стол - лишь бы не с "хохлами"... Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший - Цензор.НЕТ 8352
так и с презиком получилось..
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06.12.2020 11:12 Відповісти
Познакомили....
Була одна самотня жінка, стало на жаль дві. Алкоголь він такий.
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06.12.2020 11:12 Відповісти
На волков овцы нежно блеют:
--- Ухаживать они умеют.
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06.12.2020 11:12 Відповісти
Пж получит.
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06.12.2020 11:16 Відповісти
Не получит...сам он вряд ли признает что хотел убить...а доказать это не возможно...тем более что двое других остались живы...
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06.12.2020 11:18 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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06.12.2020 11:19 Відповісти
Прям не хотели отдавать биоматериал - пришлось силой отбирать.
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06.12.2020 11:21 Відповісти
Ще один братьский народ і стратегічний партнер.
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06.12.2020 11:22 Відповісти
Вважаю що для легалізації будь якого іноземця, такий іноземець повинен скласти іспит на українську мову. У випадку нескладання іспиту - гудбай. Це раз. Два, якщо виявлено легалізованого нового громадянина України який чомусь не знає української мови потрібно досліджувати орган який такого громадянина легалізував.

Можуть бути виключення у випадках як політични притулок, але з обов'язковим наступнім вивченням українською мови.
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06.12.2020 12:52 Відповісти
перепрошую, а який рівень знань у незмінного та безальтернативного Авакова? Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий - Цензор.НЕТ 9075
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07.12.2020 11:19 Відповісти
Сколько бабла занесли тварям в мантиях?
Его забить надо камнями..Интересно если бы наш прибил троих ...он бы до суда пе дожил..
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06.12.2020 11:22 Відповісти
Вот к чему может привести сводничество...
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06.12.2020 11:22 Відповісти
шож он так и ушел? телкам палочку не бросил..сразу видно Чалдон
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06.12.2020 11:25 Відповісти
Сколько бабла занесли тварям в мантиях?
Его забить надо камнями..Интересно если бы наш прибил троих ...он бы до суда Не дожил..
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06.12.2020 11:32 Відповісти
Здесь не все глухие. Не обязательно повторять по десять раз Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий - Цензор.НЕТ 1271
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06.12.2020 11:41 Відповісти
Суддя який відпустив цю кавказьку мавпу винен у смерті українського громадянина
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06.12.2020 11:48 Відповісти
Саме так.
Корупція - вбиває!
Найприкріше, - корупція вбиває майбутнє України.
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06.12.2020 14:55 Відповісти
в стране зелёных помидоров, с их верховной зеньорой Помидорой Зелей, сидит, причём ни за что, Антоненко и преследуются только украинцы-патриоты,..
любых других реАльных преступников пещерное правосудие отпускает льОхко, буквально за пачку маргарина..
дебилы-экспериментаторы, вы сделали это вместе.. - с 73%ной вероятностью, потерпевшие от "шарма" знойного кавказца, потерпевшие по жЫзни относятся к этому лохторату..
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06.12.2020 12:03 Відповісти
А что такое Кавказ. Ты сначала, как хай поднимать, выучи какие народы живут на Кавказе.
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06.12.2020 14:24 Відповісти
Кавказ=ГІВНО! посадити тепер на 20 років - хай посидить, подумає...
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06.12.2020 12:12 Відповісти
У нас сейчас модно сажать патриотов и волонтеров, музеи обыскивать, картинные галереи. А к мерзоте всех мастей в Украине максимальная толерастность, открыты все двери, отак и живем...
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07.12.2020 11:28 Відповісти
А как иначе с "судьёй" расплатится, за домашний арест?
Хотел бы, что бы эти два бандюка, на одной скамейке подсудимых сидели!!!
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06.12.2020 12:12 Відповісти
Похоже с "домашним арестом" что то пошло не так)
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06.12.2020 12:46 Відповісти
Вся бандота і мерзота з країн колишнього ссср сюди з'їзджаєтся ,може вже потрібний якийсь конроль.
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06.12.2020 12:59 Відповісти
Да ладно, по сравнению с рашкой в Украину вообще никто не едет.
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06.12.2020 18:26 Відповісти
Ондрюшу портнова поймать и как следует проширять кацапской вакциной
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06.12.2020 13:11 Відповісти
Здереть шкуру со скота хачовского
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06.12.2020 13:36 Відповісти
Шкода, що він не отравив сім'ю судді що його випустив(ла) під домашній арест.
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06.12.2020 14:50 Відповісти
тож не варто запрошувати в гості незнайомих, тим більш - з кавказу.
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06.12.2020 18:02 Відповісти
Как оказалось, уроженца одной из стран ЗакавказьяИсточник: https://censor.net/ru/p3235255.

А почему не представить чебурека гражданин планеты Земля?
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06.12.2020 18:24 Відповісти
 
 