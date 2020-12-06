Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
В Одесі 33-річний чоловік отруїв подружжя і жінку, які запросили його в гості. Після цього він викрав у них прикраси і коштовне майно.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Як виявилося, уродженця однієї з країн Закавказзя минулого місяця суд відпустив під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини. Наразі його затримано і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.
Відомо, що подружжя запросило до себе додому подругу і знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія вживала алкоголь, який приніс із собою гість.
За словами жінок, їх почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили мертвим господаря будинку. Гостя у квартирі не було, а разом із ним зникли три мобільні телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.
Чоловіка затримали у винайнятій ним квартирі. Там же знайшли і викрадені прикраси. Місце перебування іншого майна ще встановлюється.
Поліцейські кваліфікували дії іноземця як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів. Причину смерті господаря житла встановлять після судмедекспертизи. Щоб знайти в організмі постраждалих отруйні речовини, у них взяли біологічні зразки.
Будь ласка, зачекайте...
Бо на цей час боротьба зі злочинністю нагадує спортивну рибалку, - ловлять, і відпускають! ловлять, і відпускають!
Закриють в'їзд, - будуть пролазити за хабарі прикордонникам. Впіймають, - за хабарі суддям будуть знову на волі. Зрештою, будуть фіктивні шлюби укладати. Бо вся державна система прогнила наскрізь!
І тільки самі українці повинні змінити ситуацію. Тоді і в цих зальотних "орлів" значною мірою зменшиться нахабство. Коли їх будуть судити і садити, - і садити надовго.
Корупція, - ось головна причина більшості негараздів України.
Вибрали за пакет гречки депутата, - то не бідкайтеся на своє злиденне життя. Ви обміняли його на кілограм гречки. За все доводиться платити.
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А хто ж його вибрав? Інопланетяни прилетіли?
Вбивцю Лозинського до місцевої влади теж не пришельці обрали.
Через те я й зробив наголос на тому, що самі українці мають змінитися, - змінити своє поблажливе ставлення до корупції загалом.
Віддав свій голос за пакет гречки, - підтримав корупцію!
І тільки самі українці повинні змінити ситуацію
Бо "твереза білочка" виглядає ну аж надто підозріло..
За навмисне вбивство повинна бути смертна кара.
любых других тянут за стол - лишь бы не с "хохлами"...
так и с презиком получилось..
Була одна самотня жінка, стало на жаль дві. Алкоголь він такий.
--- Ухаживать они умеют.
Можуть бути виключення у випадках як політични притулок, але з обов'язковим наступнім вивченням українською мови.
Его забить надо камнями..Интересно если бы наш прибил троих ...он бы до суда пе дожил..
Его забить надо камнями..Интересно если бы наш прибил троих ...он бы до суда Не дожил..
Корупція - вбиває!
Найприкріше, - корупція вбиває майбутнє України.
любых других реАльных преступников пещерное правосудие отпускает льОхко, буквально за пачку маргарина..
дебилы-экспериментаторы, вы сделали это вместе.. - с 73%ной вероятностью, потерпевшие от "шарма" знойного кавказца, потерпевшие по жЫзни относятся к этому лохторату..
Хотел бы, что бы эти два бандюка, на одной скамейке подсудимых сидели!!!
А почему не представить чебурека гражданин планеты Земля?