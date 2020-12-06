Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі 33-річний чоловік отруїв подружжя і жінку, які запросили його в гості. Після цього він викрав у них прикраси і коштовне майно.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

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Як виявилося, уродженця однієї з країн Закавказзя минулого місяця суд відпустив під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини. Наразі його затримано і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Відомо, що подружжя запросило до себе додому подругу і знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія вживала алкоголь, який приніс із собою гість.

За словами жінок, їх почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили мертвим господаря будинку. Гостя у квартирі не було, а разом із ним зникли три мобільні телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.







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Чоловіка затримали у винайнятій ним квартирі. Там же знайшли і викрадені прикраси. Місце перебування іншого майна ще встановлюється.

Поліцейські кваліфікували дії іноземця як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів. Причину смерті господаря житла встановлять після судмедекспертизи. Щоб знайти в організмі постраждалих отруйні речовини, у них взяли біологічні зразки.