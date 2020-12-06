Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям. ФОТО

Біля села Розумівка (Запорізька область) у Дніпрі за 50 метрів від берега на мілководді затонула баржа.

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області інформацію про інцидент підтвердили, додавши, що підрозділи відомства не залучалися.





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Як повідомляє УНІАН, факт інциденту підтвердили і в річковій інформаційній службі, проінформувавши, що в районі села Розумівка "розливу нафтопродуктів немає". Баржа перевозила щебінь.

За попередньою інформацією, затонула баржа УДП-1240 (1966 року побудови).

Фото з місця аварії опублікував 4 грудня у фейсбуці користувач Сергій Швайковський.