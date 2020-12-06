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Дніпро (282) корабель (1425) Запорізька область (2585)

Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Біля села Розумівка (Запорізька область) у Дніпрі за 50 метрів від берега на мілководді затонула баржа.

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області інформацію про інцидент підтвердили, додавши, що підрозділи відомства не залучалися.

Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям 01
Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям 02

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Як повідомляє УНІАН, факт інциденту підтвердили і в річковій інформаційній службі, проінформувавши, що в районі села Розумівка "розливу нафтопродуктів немає". Баржа перевозила щебінь.

За попередньою інформацією, затонула баржа УДП-1240 (1966 року побудови).

Фото з місця аварії опублікував 4 грудня у фейсбуці користувач Сергій Швайковський.
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Топ коментарі
+6
А я прочитал что баржа затонула возле села Разумкова ..хотел написать. Что и возле Кривого Рога тоже плавать не надо
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06.12.2020 14:37
+6
редкая баржа доплывёт до середины Днепра...
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06.12.2020 14:49
+3
#je_suis_баржá

Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:

К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)

Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.
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06.12.2020 14:55
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Она устала епта..дайте покой чалдоны
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06.12.2020 14:36 Відповісти
А я прочитал что баржа затонула возле села Разумкова ..хотел написать. Что и возле Кривого Рога тоже плавать не надо
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06.12.2020 14:37 Відповісти
Комменты на фейсбуке просто огонь. Надеюсь хоть команду не съели.
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06.12.2020 14:38 Відповісти
редкая баржа доплывёт до середины Днепра...
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06.12.2020 14:49 Відповісти
#je_suis_баржá

Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:

К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)

Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.
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06.12.2020 14:55 Відповісти
самосвал. может та было задумано? Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям - Цензор.НЕТ 6126
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07.12.2020 09:34 Відповісти
Судоходство закрыто!
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06.12.2020 15:15 Відповісти
Судоходство продлили
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06.12.2020 16:38 Відповісти
Оригинальненько продлили. Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям - Цензор.НЕТ 8411
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07.12.2020 18:25 Відповісти
Последняя... Эх!
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06.12.2020 15:22 Відповісти
Все кто в теме знают, что щебень и песок - бизнес бандитский. А бандиты, как известно, деньги не вкладывают, а только получают. Поэтому и баржа 1966 года выпуска.
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06.12.2020 15:41 Відповісти
В ней наверное дно вывалилось...от старости..
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06.12.2020 17:00 Відповісти
Будет работа историкам Хортица, для раскопок.
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06.12.2020 17:09 Відповісти
В УДП эти баржи списали лет этак 20 назад.
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06.12.2020 18:26 Відповісти
Тех осмотр авто -это пожалуйста.,, А будьте любезны разобраться с водным и подводным транспортом. Ну если наше ( ) в состоянии.
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06.12.2020 19:53 Відповісти
 
 