Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно. ФОТО

Сьогодні під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Збройних сил України державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до указу президента від 3 грудня 2020 року №536, орден "Золота Зірка" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - підкреслюється в повідомленні.





Також наголошується, що Зеленський вручив стрічки з присвоєнням почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України.

Зокрема, 44-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола". 27-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського". 12-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка".

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18-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені Ігоря Сікорського", а 169-му навчальному центру Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені Ярослава Мудрого".

Також зазначається, що 1-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил Збройних сил України присвоєно почесне найменування "Галицько-Волинська".

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку. Загинув він у 2014 році унаслідок бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого.