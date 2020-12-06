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Зеленський (17537) нагорода (1107) військовослужбовці (3953)

Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден

Сьогодні під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Збройних сил України державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до указу президента від 3 грудня 2020 року №536, орден "Золота Зірка" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - підкреслюється в повідомленні.

Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден Золота Зірка, присвоєний загиблому бійцеві Айдара посмертно 01
Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден Золота Зірка, присвоєний загиблому бійцеві Айдара посмертно 02

Також наголошується, що Зеленський вручив стрічки з присвоєнням почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України.

Зокрема, 44-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола". 27-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського". 12-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка".

Дивіться також: Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

18-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені Ігоря Сікорського", а 169-му навчальному центру Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені Ярослава Мудрого".

Також зазначається, що 1-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил Збройних сил України присвоєно почесне найменування "Галицько-Волинська".

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку. Загинув він у 2014 році унаслідок бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого.
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Топ коментарі
+30
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2908
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06.12.2020 14:56
+24
А закатованый зелей боец Журавель ,видимо,не достоин...
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06.12.2020 14:58
+21
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 9597
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06.12.2020 14:55
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Кто переболел наверное должен был быть в маске а не наоборот?
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06.12.2020 14:55 Відповісти
Для чего хирург одевает эту маску на операции?
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06.12.2020 14:59 Відповісти
Не хочу разводить срач в этой теме, не место, но один раз отвечу для упоротого. Маска одевается не чтобы не заразиться самому, а чтобы не заражать других. Принцип такой у хирургических масок, которые мы теперь носим. Хирург одевает ее и стерилизует руки чтобы не дай бог не занести инфекций больному. Дальше думай сам, должен ли только что болевший клиент носить маску.
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06.12.2020 15:19 Відповісти
Зі святом "зі сльозами на очах"...

-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!

-Приношу сердечну вдячність сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш Уклін!!

-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
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06.12.2020 15:50 Відповісти
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 9597
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06.12.2020 14:55 Відповісти
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2908
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06.12.2020 14:56 Відповісти
А закатованый зелей боец Журавель ,видимо,не достоин...
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06.12.2020 14:58 Відповісти
9-го грудня 2020 року спливає термін обіцянки..............
Пам'ятаєте таке?Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 381
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06.12.2020 15:07 Відповісти
Тю, так нужно просто извиниться перед лохами и все Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 3952

Порошенко: Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. Простите, что дал надежду, которая не сбылась.
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06.12.2020 15:20 Відповісти
Есть небольшой нюанс: по прошествии четырех лет, для всех стало очевидно, что война будет идти долго.
Но тем не менее, зеленский ляпнул про сроки ее окончания.
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06.12.2020 15:23 Відповісти
Порошенко это заявил еще до прямого вторжения регулярных рашенских войск. Тогда территории орков сокращались по дням и действительно казалось, что осталось уже не долго.
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06.12.2020 15:57 Відповісти
Я то помню.
Но сегодня я пообщался с одной своей родственницей и услышал, что зеленский все делает хорошо и правильно.
И скорее всего, уже закончил бы войну, если бы не противодействие со стороны Порошенко.
Вот и все, финиш...
И 9 декабря, никакой реакции со стороны адептов зеленского не последует.
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06.12.2020 15:30 Відповісти
Атас......
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06.12.2020 17:42 Відповісти
Наш президент назавжди ввійде в історію. Думаю його досягнення перевершити
неможливо. Де це ще який мудрий нарід вибере головнокомандуючим арміі, що
воюЄ тричі дезертира.
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06.12.2020 15:18 Відповісти
Так! Наш Президент Порошенко назавжди ввійде в історію! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2131 На відміну від шмарклі, яку дякуючи баблу баби бені , всадовили на малороський трон, який ось-ось провалится в дірку пуйлосського сортіру! Счастлівого падєнія, дебіл малороський! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 6030 Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 7629
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06.12.2020 17:26 Відповісти
Браво! Зеленський вже там, термінове звернення: захистили країну. Українці аплодують:
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06.12.2020 23:11 Відповісти
Татаров ще на волі? І ще не звільнений?
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06.12.2020 15:20 Відповісти
Ну фсьо,справився... Тепер можна курить бамбук. Чи айкос...
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06.12.2020 15:29 Відповісти
зеленый лохДаун не хочет извиниться перед отцом сержанта ВСУ - Журавля?
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06.12.2020 15:29 Відповісти
найкраще вибачення від такого презЕдента-залишити країну в спокої та залишити країну. Поки ще можна.
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06.12.2020 19:41 Відповісти
А как нащьот ЖУРАВЛЯ, которого ты, буба, убил?! Он умирал в то время, когда ты жрал смаколики и пил винишко , мразь! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 84
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06.12.2020 15:31 Відповісти
О всесильный Зе, верни Журавля...
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06.12.2020 16:02 Відповісти
Із рук цього гамнокамандующего навіть грамоту соромно було б брати. Нагорода від квартала 95.
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06.12.2020 16:15 Відповісти
Зельцман є тупорила тварюка, яка не має жодного права торкатися нагород чи пам*яті наших захисників! Пшла нах, беніна підстилка! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 3679
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06.12.2020 18:12 Відповісти
А Батьку десантника Журавля нічого не вручив? Мудрий Батько вже своє сказав,то комік чекає щоб перевірити як то працює?
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06.12.2020 18:52 Відповісти
ТАК А ДРУГИМ ПОГИБШЕМ В АТО ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ ДАТЬ ЗА СВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ !!!???
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06.12.2020 22:29 Відповісти
 
 