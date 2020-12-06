Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Збройних сил України державні нагороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Відповідно до указу президента від 3 грудня 2020 року №536, орден "Золота Зірка" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - підкреслюється в повідомленні.
Також наголошується, що Зеленський вручив стрічки з присвоєнням почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України.
Зокрема, 44-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола". 27-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського". 12-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка".
18-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені Ігоря Сікорського", а 169-му навчальному центру Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені Ярослава Мудрого".
Також зазначається, що 1-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил Збройних сил України присвоєно почесне найменування "Галицько-Волинська".
Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку. Загинув він у 2014 році унаслідок бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого.
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-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш Уклін!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
Пам'ятаєте таке?
Порошенко: Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. Простите, что дал надежду, которая не сбылась.
Но тем не менее, зеленский ляпнул про сроки ее окончания.
Но сегодня я пообщался с одной своей родственницей и услышал, что зеленский все делает хорошо и правильно.
И скорее всего, уже закончил бы войну, если бы не противодействие со стороны Порошенко.
Вот и все, финиш...
И 9 декабря, никакой реакции со стороны адептов зеленского не последует.
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неможливо. Де це ще який мудрий нарід вибере головнокомандуючим арміі, що
воюЄ тричі дезертира.