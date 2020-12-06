"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International до Дня Збройних сил України провела акцію солідарності з військовослужбовцями проти сексуальних домагань.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію провели на Михайлівській площі в Києві.
За словами організаторів, анонімне опитування Невидимого батальйону серед ветеранів показав, що приблизно 70% опитаних були потерпілими або свідками сексуальних домагань в українській армії.
"Втім, їхні історії досі замовчуються через недовіру, засудження, страх і неможливість притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Як приклад сексуальних домагань в армії організатори наводять випадок Валерії Сікал, яка в 2018 році публічно заявила про домагання з боку її керівництва.
"Минуло майже два роки, але її справу досі не передали до суду. Ця ситуація - ще одне свідчення того, що українська система правосуддя не здатна захистити військовослужбовців, поки ті відважно захищають Україну", - кажуть організатори.
Фото/відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Маразм.
Люди "нетрадиційної сексуальної орієнтації" мають порушення, які викликають нездорову "суспільну активність".
Так от здорове суспільство повинно працювати на випередження, звичайно тільки законодавчо, щоб не перезбуджувати цих нещасних осіб.
Потрібні детально розписані законодавчо допустимі норми і межі статевої поведінки, покарання за їх порушення тощо. Причому у всіх сферах життя - як цивільного, так і військового.
Проте у "гендерні" поняття потрібно ввести і законодавчо закріпити розуміння більшості і "сексуальних меншин". Адже більшість суспільства має сексуальні уподобання, які базуються на сімейному партнерстві чоловіка і жінки. Звичайно, меншості існують, і це факт. Проте демократія - це коли меншість не може диктувати свою волю більшості і цій більшості підкоряється.
совпадение? не думаю
Ты еще вспомни про то, как офицеры царской армии за честь женщин на дуэлях стрелялись ...
А Цензору треба було б бути об'єктивним і вказати прізвище виродка.
Ну за 6 років хоч одна спроба домагання повинна відбутись, теоретично. Тай обстановка для гвалтівників сприятливі - кругом добровольці без фамілій і документів, міняються через день, начальників, прокурорів немає - анархія.
"Активісти-глобалісти по визову".