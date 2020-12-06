"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International до Дня Збройних сил України провела акцію солідарності з військовослужбовцями проти сексуальних домагань.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію провели на Михайлівській площі в Києві.

За словами організаторів, анонімне опитування Невидимого батальйону серед ветеранів показав, що приблизно 70% опитаних були потерпілими або свідками сексуальних домагань в українській армії.

"Втім, їхні історії досі замовчуються через недовіру, засудження, страх і неможливість притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Як приклад сексуальних домагань в армії організатори наводять випадок Валерії Сікал, яка в 2018 році публічно заявила про домагання з боку її керівництва.

"Минуло майже два роки, але її справу досі не передали до суду. Ця ситуація - ще одне свідчення того, що українська система правосуддя не здатна захистити військовослужбовців, поки ті відважно захищають Україну", - кажуть організатори.

















Фото/відео - Олег Богачук