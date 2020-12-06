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"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International до Дня Збройних сил України провела акцію солідарності з військовослужбовцями проти сексуальних домагань.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію провели на Михайлівській площі в Києві.

За словами організаторів, анонімне опитування Невидимого батальйону серед ветеранів показав, що приблизно 70% опитаних були потерпілими або свідками сексуальних домагань в українській армії.

"Втім, їхні історії досі замовчуються через недовіру, засудження, страх і неможливість притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Як приклад сексуальних домагань в армії організатори наводять випадок Валерії Сікал, яка в 2018 році публічно заявила про домагання з боку її керівництва.

"Минуло майже два роки, але її справу досі не передали до суду. Ця ситуація - ще одне свідчення того, що українська система правосуддя не здатна захистити військовослужбовців, поки ті відважно захищають Україну", - кажуть організатори.

Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 01
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 02
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 03
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 04
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 05
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 06
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 07
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 08

Фото/відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+19
чО за хрень?
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06.12.2020 15:02
+16
"Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 5866
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06.12.2020 15:28
+13
У армии большой рейтинг. Надо бы её сбить. Amnesty отрабатывает русские серебренники.
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06.12.2020 15:34
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Ну чому не можна таких знайти і притягти до відповідальності! Чому? 70%. І тепер кожна сумашедша баба до термінів "они там все психически больные"(!спілкуйтеся з ними, ви будете чути це щодня, адже це щодня ллється з тєлєвізора) і "самоубийцы! все!" ще буде добавляти "насильники! а! ну говорили же!70%". Ніхто нікого і ніколи не опитував. Протокол опитування хай пред'являть. Та невже просто не було кому їх там розігнати чи дати в глаз!!!
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06.12.2020 17:06 Відповісти
вони хоч в армії були? там ак 74 скаже так чи ні .
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06.12.2020 17:13 Відповісти
При агенте Зеленском постоянные провокации и унижения. Эти провокаторы российскую армию с украинской перепутали.
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06.12.2020 17:20 Відповісти
Двадцять манекенів і три лесбіянки зібрались на площі, щоб провести багатолюдну демонстрацію проти сексуальних домагань в армії.
Маразм.
Люди "нетрадиційної сексуальної орієнтації" мають порушення, які викликають нездорову "суспільну активність".
Так от здорове суспільство повинно працювати на випередження, звичайно тільки законодавчо, щоб не перезбуджувати цих нещасних осіб.
Потрібні детально розписані законодавчо допустимі норми і межі статевої поведінки, покарання за їх порушення тощо. Причому у всіх сферах життя - як цивільного, так і військового.
Проте у "гендерні" поняття потрібно ввести і законодавчо закріпити розуміння більшості і "сексуальних меншин". Адже більшість суспільства має сексуальні уподобання, які базуються на сімейному партнерстві чоловіка і жінки. Звичайно, меншості існують, і це факт. Проте демократія - це коли меншість не може диктувати свою волю більшості і цій більшості підкоряється.
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06.12.2020 17:29 Відповісти
специально под праздник подгадали???
совпадение? не думаю
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06.12.2020 17:36 Відповісти
Компанія "Манєкєн Інтернешнл" провела рекламну акцію своєї продукції.

"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві - Цензор.НЕТ 7501
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06.12.2020 18:09 Відповісти
Це інсталяція на честь 4-х ухилянь Зеленського від служби в армії? Сподівалися, що після 5-ї повістки він однострвй надіне? Марно. "Ні - це значить тільки ні."
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06.12.2020 20:40 Відповісти
Служив в СА 8р. Були жінки на посадах в штабі, в звязку, всякі прод- і вєщ.служби. Ніхто до них не чіплявся, ну хіба що в чурок очі загорялись. Котра хотіла то за бажанням заводила собі стосунки - хто по любові хто з вигоди.
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06.12.2020 18:36 Відповісти
Служив в СА

Ты еще вспомни про то, как офицеры царской армии за честь женщин на дуэлях стрелялись ...
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06.12.2020 21:28 Відповісти
Класика - що у кого болить той про те і говорить.
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06.12.2020 18:42 Відповісти
Валериія ти молодець. А цей неповноцінний Віктор Іванів, напевно, є жертвою дитячих сексуальних знущань. От так він ніби мстився іншим, що з ним зробили і як над ним знущались.
А Цензору треба було б бути об'єктивним і вказати прізвище виродка.
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06.12.2020 19:04 Відповісти
Це ЛГБТню просовують такими "турботами"
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06.12.2020 19:06 Відповісти
Та ні, то у кацапів зараз грошей немає на "настаящіє ЛГБТ пратєсти" в Україні, отож вони й збирають таке гімно за 3 тисячі баксів, п"ять курв та п"ть манекенів + одяг та проїзд на мєтро + заробіток за день 1000 гр. Залишок собі на карман.
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06.12.2020 19:35 Відповісти
Стопудофф. Ща по кисельТВ и сепарским каналам покажут, что "в Киеве прошёл массовый митинг против сексуальных домогательств в армии карателей".
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06.12.2020 20:43 Відповісти
Вже показали, і не тільки на Кісіль-ТВ а й ще у Європі.
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06.12.2020 20:55 Відповісти
короче. нехрен бабам там жопой крутить.
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06.12.2020 19:46 Відповісти
Не вовремя и не к месту. Что нельзя в другое время, та хоть каждый день! Нет надо именно в праздник посрать. Не хватает ещё ЛГБТ ведь среди военных есть такие наверно.
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06.12.2020 20:17 Відповісти
А давайте запитаємо про тему "Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві - Цензор.НЕТ 6690 Y "Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві - Цензор.НЕТ 6690 в армії у самої Оле́на Леоні́дівна Білозе́рська - З 2014 року - учасник російсько-української війни (снайпер) у складі ДУК «Правий сектор» та Української добровольчої армії. З жовтня 2018 - офіцер Збройних Сил України.
Ну за 6 років хоч одна спроба домагання повинна відбутись, теоретично. Тай обстановка для гвалтівників сприятливі - кругом добровольці без фамілій і документів, міняються через день, начальників, прокурорів немає - анархія.
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06.12.2020 20:27 Відповісти
Так какие-то домогательства точно есть. Люди везде одинаковые. Но стремление выделять армию как источник домогательств это манипуляция этих самых Amnesty. Это заказ.
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06.12.2020 21:16 Відповісти
Військові України не біжать вранці до сніданку крос 3 км з повною викладкою, не проводиться марш кидок 60 км, не десантуються (!) на воду по такій погоді, - ні вони тільки те роблять що повально злягаються між собою і то у 70% - зґвалтування!!! Армія переважно контрактна, о 17 годині всі йдуть додому, знімають квартири, забирають сім'ї, ростять дітей. Всі медичні військові заклади були б забиті,завалені зґвалтованими, побитими, рваними ранами, але жодного зламаного нігтика! Не дуже то і приховаєш у в/ч. І що за примітивні у нас читачі: "хз,хз..." Жителі Києва, чому не піймали оцих с...чок?чому це все не наказане
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06.12.2020 23:28 Відповісти
І так і залишиться ненаказаним?
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06.12.2020 23:33 Відповісти
Проблема вирішується дуже просто, армія не жіноча справа. Жінка повинна народжувати, а не воювати.
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07.12.2020 09:06 Відповісти
Прекрасна акція на день ЗСУ. Просто пречудово в найкращих традиціях ФСБ підігнана цифра - 70%, в Кагарлицькому відділі поліції, де гвалтували жінку у самому відділку мабуть менший відсоток "свідків". Раніше популярними були шеврони "93%", зараз очевидно їх наздоженуть "70%".
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07.12.2020 09:28 Відповісти
Перепрошую шановне панство, та че часом не та сама "Аместі інтернешинал", яка два роки шукала в Україні не існуючі "таємні тюрьми СБУ" ?

"Активісти-глобалісти по визову".

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07.12.2020 11:19 Відповісти
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