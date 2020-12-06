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Канада (1511) ЗСУ (5784)

Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Посольства Канади та Великої Британії в Україні з нагоди Дня ЗСУ привітали українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посольство Канади від імені всіх канадців долучається до всіх українців, щоб відзначити День Збройних сил. Ми визнаємо підтримку українських чоловіків і жінок у військовій формі, які мужньо захищають свою країну від російської агресії", - йдеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

У посольстві нагадали, що Збройні сили Канади підтримують Україну в межах програми співпраці в галузі військової підготовки з 1992 року. Ця програма допомогла зміцнити потенціал і підвищити професіоналізм Збройних сил України з допомогою індивідуальних навчальних курсів, у яких беруть участь понад 3000 осіб.

Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! 01
Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! 02
Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! 03
Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! 04

"П'ять років тому Канада зайняла усвідомлену позицію в підтримці боротьби України з російською агресією, надавши обладнання і навчивши Збройні сили. Сьогодні OP UNIFIER, місія Канади з навчання в Україні, працює в десяти пунктах, допомагаючи бригадам під час підготовчих тренувань і підтримуючи професіоналізацію ЗСУ з допомогою індивідуального навчання і наставництва. Рівень підготовки військовослужбовців підвищився, і ми впевнені, що Збройні сили України перебувають на шляху до оперативної сумісності з НАТО", - підкреслили у відомстві.

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Посольство Великої Британії також привітало українських військовослужбовців.

"Від імені Великої Британії міністр оборони Бен Воллес і начальник генштабу генерал сер Ніколас Картер щиро вітають українців із Днем Збройних сил України! Для Британії велика честь працювати пліч-о-пліч із такими хоробрими солдатами, моряками, пілотами і цивільними працівниками у галузі оборони", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пообіцяли, що і надалі розвиватимуть тісні відносини наступного року, сприяючи руху України євроатлантичною траєкторією і підтримуючи ЗСУ в захисті територіальної цілісності країни.

Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! 05

Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! 06
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Топ коментарі
+26
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 4761

вітаємо воїнів разом ! та дякуєм за привітання !!! будьмо!!!
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06.12.2020 15:58
+25
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 6784
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06.12.2020 15:59
+22
Годно, щира повага
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06.12.2020 15:50
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06.12.2020 15:50 Відповісти
Оценку дает Канада и Британия, Честь работать с вами, вот какой у нас главнокомандующий, президент, слуга народа. С таким не стыдно жить в стране.
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06.12.2020 15:51 Відповісти
тю.. а мы подумали это они украинским воинам так сказали....
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06.12.2020 15:55 Відповісти
Думать можно, что хочешь, а какой командир, такой и воин, какой главнокомандующий, такая и армия.
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06.12.2020 16:04 Відповісти
главное, уметь читать между строк и пробегать между каплями неросы !
хотели б поздравить великого гавнокакбыкомандующего так бы и написали....
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06.12.2020 16:11 Відповісти
А что, они могут работать без главнокомандующего? Это наша армия, с нашим президентом - главнокомандующим. Сильная страна, сильная армия, С ПРАЗДНИКОМ.
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06.12.2020 16:33 Відповісти
не хочется вас как-то расстраивать...
ну как бы...как раз с новым главнокакбыкомандующим... именно с работой у наших воинов и не сложилось... у них даже БПЛА поотбирали, чтоб они по врагу не работали ...
а Армия действительно стала сильной именно благодаря воинам, патриотам, добробатам, волонтерам... и совсем не за последние полтора года, с новым... явамнелохомкакимто ))))
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06.12.2020 17:09 Відповісти
Не хочу вас расстраивать, даже, волчья стая без вожака не стая и может погибнуть от голода. Какой главнокомандующий, такая и армия, даже с лучшими воинами, с патриотами. Возьмем последние события, главнокомандующий Янукович, что не было воинов, патриотов, были, но главнокомандующего не было, результат на лицо. На голом энтузиазме далеко не уедешь, это так коротко.
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06.12.2020 17:36 Відповісти
ну смотря с каким вожаком ))) (про януковича нормально сказано)
думаю, волки не выберут шакала (даже чтобы проголосовать против старого волка))))
а дрессированным (зомбированным) волкам, вожак и не нужен - их кормят с руки (правда все больше сказками о сытой жизни, когда шапито поедет на гастроли))))
и самое главное...в 2014 как раз на голом энтузиазме и горячем патриотизме и становилась на ноги Армия (не в кабинетах и на паркетах...)
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06.12.2020 17:54 Відповісти
Нормально сказано, про старого волка, вот и заменили, потому что, тоже с руки начал кормится.
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06.12.2020 18:22 Відповісти
заменили на циркового шакаленыша??
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06.12.2020 18:30 Відповісти
Зі святом "зі сльозами на очах"...

-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!

-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!

-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
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06.12.2020 16:57 Відповісти
ЗЕ-банді (нагадування )...

-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
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06.12.2020 16:58 Відповісти
Хороший троллинг
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06.12.2020 16:15 Відповісти
Вітаю, ВОЇНИ !
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06.12.2020 15:52 Відповісти
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 4761

вітаємо воїнів разом ! та дякуєм за привітання !!! будьмо!!!
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06.12.2020 15:58 Відповісти
Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! - Цензор.НЕТ 6784
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06.12.2020 15:59 Відповісти
Щира подяка Північно-Американським друзям !!!)))
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06.12.2020 16:22 Відповісти
разом кацапа легше бити!.... подяка та вітання....
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06.12.2020 16:34 Відповісти
Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, пилотами и гражданскими работниками в сфере обороныИсточник: https://censor.net/ru/p3235278

Срочно предлагаю провести референдум о входе Украины в состав Великобритании!!! Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! - Цензор.НЕТ 6276
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06.12.2020 16:35 Відповісти
Слава Украине и Героям. И слава Канаде. Никто кроме Украинцев не может сделать Украину.
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06.12.2020 20:51 Відповісти
Канада, Британия, США как всегда на уровне... Европа откровенно разочеровала... Особенно доставляет их сюсикание с кацапами...
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06.12.2020 21:01 Відповісти
Посольство Канади висловилося вітання від імені усіх канадців і долучається до усіх українців.
А в Україні українців ділять. І змі (Цензор, наприклад, не вітав усіх українців з Днем Незалежності, та й з Новим Роком, здається, теж), і саме населення.
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07.12.2020 00:15 Відповісти
Вітаємо наших Воїнів! Пишаємося!

Золотий генофонд України!!!
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07.12.2020 00:21 Відповісти
 
 