Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Посольства Канади та Великої Британії в Україні з нагоди Дня ЗСУ привітали українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Посольство Канади від імені всіх канадців долучається до всіх українців, щоб відзначити День Збройних сил. Ми визнаємо підтримку українських чоловіків і жінок у військовій формі, які мужньо захищають свою країну від російської агресії", - йдеться в повідомленні відомства у фейсбуці.
У посольстві нагадали, що Збройні сили Канади підтримують Україну в межах програми співпраці в галузі військової підготовки з 1992 року. Ця програма допомогла зміцнити потенціал і підвищити професіоналізм Збройних сил України з допомогою індивідуальних навчальних курсів, у яких беруть участь понад 3000 осіб.
"П'ять років тому Канада зайняла усвідомлену позицію в підтримці боротьби України з російською агресією, надавши обладнання і навчивши Збройні сили. Сьогодні OP UNIFIER, місія Канади з навчання в Україні, працює в десяти пунктах, допомагаючи бригадам під час підготовчих тренувань і підтримуючи професіоналізацію ЗСУ з допомогою індивідуального навчання і наставництва. Рівень підготовки військовослужбовців підвищився, і ми впевнені, що Збройні сили України перебувають на шляху до оперативної сумісності з НАТО", - підкреслили у відомстві.
Посольство Великої Британії також привітало українських військовослужбовців.
"Від імені Великої Британії міністр оборони Бен Воллес і начальник генштабу генерал сер Ніколас Картер щиро вітають українців із Днем Збройних сил України! Для Британії велика честь працювати пліч-о-пліч із такими хоробрими солдатами, моряками, пілотами і цивільними працівниками у галузі оборони", - йдеться в повідомленні.
У відомстві пообіцяли, що і надалі розвиватимуть тісні відносини наступного року, сприяючи руху України євроатлантичною траєкторією і підтримуючи ЗСУ в захисті територіальної цілісності країни.
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хотели б поздравить великого гавнокакбыкомандующего так бы и написали....
ну как бы...как раз с новым главнокакбыкомандующим... именно с работой у наших воинов и не сложилось... у них даже БПЛА поотбирали, чтоб они по врагу не работали ...
а Армия действительно стала сильной именно благодаря воинам, патриотам, добробатам, волонтерам... и совсем не за последние полтора года, с новым... явамнелохомкакимто ))))
думаю, волки не выберут шакала (даже чтобы проголосовать против старого волка))))
а дрессированным (зомбированным) волкам, вожак и не нужен - их кормят с руки (правда все больше сказками о сытой жизни, когда шапито поедет на гастроли))))
и самое главное...в 2014 как раз на голом энтузиазме и горячем патриотизме и становилась на ноги Армия (не в кабинетах и на паркетах...)
-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
вітаємо воїнів разом ! та дякуєм за привітання !!! будьмо!!!
Срочно предлагаю провести референдум о входе Украины в состав Великобритании!!!
А в Україні українців ділять. І змі (Цензор, наприклад, не вітав усіх українців з Днем Незалежності, та й з Новим Роком, здається, теж), і саме населення.
Золотий генофонд України!!!