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Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На кордоні з Білоруссю в паливному баку автомобіля, за кермом якого перебував громадянин України, прикордонники виявили пневматичні гвинтівки, револьвери і набої до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прямуючи в Білорусь, 46-річний українець обрав смугу руху "зелений коридор". Враховуючи наявні профілі ризиків щодо можливого незаконного переміщення товарів і вантажів, прикордонники Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Викликало підозру й те, що автомобіль був оснащений газобалонним обладнанням.

До спільного прикордонно-митного огляду залучили службового собаку прикордонників.

Знайдений сховок одразу насторожив правоохоронців, адже в паливному баку автомобіля вони знайшли запаковані в поліетилен гвинтівки та револьвери.

Проте, згодом прикордонники встановили, що виявлені предмети не належать до вогнепальної зброї.

Усього з паливного баку прикордонники дістали 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та дві тисячі набоїв до них.

Чоловік пояснив, що придбав речі в Україні та планував їх перепродати в Білорусі.

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Громадянин України на Шевроле з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї 01
Громадянин України на Шевроле з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї 02
Громадянин України на Шевроле з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї 03

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Наразі співробітники митниці склали протокол за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

Транспортний засіб та виявлені предмети вилучені.
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Топ коментарі
+14
Кого пневматом пугать, ментов или тамошних ГэБэшников? Ты их из пневмата, а они, в ответ из огнестрела. Какая-то дешевая провокация от председателя колхоза
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06.12.2020 16:10
+9
Он винтовку в топливный бак засунул? Как?
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06.12.2020 16:15
+7
Сволочи пограничники.На словах поддерживают белорусов,а коснись дела-по рукам бьют.
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06.12.2020 16:08
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Сволочи пограничники.На словах поддерживают белорусов,а коснись дела-по рукам бьют.
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06.12.2020 16:08 Відповісти
Мадам! В Беларуси этого барахла столько же, сколько и в Украине.
https://xn--80aab7afh.xn--90ais/catalog/oruzhie/pnevmaticheskoe-oruzhie-minsk/
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06.12.2020 16:15 Відповісти
Тогда зачем везли?
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06.12.2020 16:22 Відповісти
См. комментарий ниже. Это моя версия. Может еще разница в цене. Но пересчитывать курсы беларуского рубля и гривны просто лень
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06.12.2020 16:28 Відповісти
От тільки пневмат у нас можна за 1500 купити, а в них такий 3500.
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06.12.2020 16:29 Відповісти
согласен. Зато теперь геморрой на всю голову обеспечен. Могут еще и тачку конфисковать
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06.12.2020 16:32 Відповісти
Эта турецкая игрушка ХАТСОН, полтора года назад, стоила 3200, за полторы. можно, купить кацапскую плевалку.
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06.12.2020 16:56 Відповісти
З якого то бодуна і хто то підтримує білорусів ? Погранцi ?)
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06.12.2020 17:38 Відповісти
Кого пневматом пугать, ментов или тамошних ГэБэшников? Ты их из пневмата, а они, в ответ из огнестрела. Какая-то дешевая провокация от председателя колхоза
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06.12.2020 16:10 Відповісти
Он винтовку в топливный бак засунул? Как?
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06.12.2020 16:15 Відповісти
Нанотехнологии.
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06.12.2020 16:28 Відповісти
Умелые люди, в Запорожце, Камаз примудряются спрятать! Что им стоит какую то винтовку в бак засунуть...
Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 3441
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06.12.2020 18:09 Відповісти
цэ не в запорике- нива-шевро..
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06.12.2020 20:18 Відповісти
Главное чтобы не забыли все вернуть и извинится.
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06.12.2020 16:19 Відповісти
Дав би по таксі й вивіз би хочь бус повний , хочь фуру, ніхто б нічого "не побачив". Не знав чувак усіх деталей як вивезти щось.
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06.12.2020 16:20 Відповісти
По воробьям наверно стрелять хотел,их оно можнт травмировать
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06.12.2020 16:27 Відповісти
ах лента за лентою набої подавай ......
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06.12.2020 16:30 Відповісти
Туда надо цветы и воздушные шарики везти. А также новые дубинки для ментов.
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06.12.2020 16:35 Відповісти
Ну всё теперь бацька в безопасности
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06.12.2020 16:40 Відповісти
Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.Источник: https://censor.net/ru/p3235280

А с какого будуна наличие ГБО вызвало у них подозрение???
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06.12.2020 16:46 Відповісти
Наверное это была "Тесла"!
Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 487
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06.12.2020 16:48 Відповісти
Точно! - з баком!
На виборах був у Молдові - досі дивуюсь, як мене не загребли на границі, адже в мене теж газ стоїть!
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06.12.2020 17:18 Відповісти
у кацапья гбо на авто не так популярно как у нас.т.к.там бенз стоит дешевле чем у нас.
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06.12.2020 18:11 Відповісти
именно- типа на шниву газ не ставят...(((
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06.12.2020 20:19 Відповісти
"Патроны" к пневмату... Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 9395
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06.12.2020 17:18 Відповісти
"Флоберы" относятся, по классу, к пневматам.
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06.12.2020 18:12 Відповісти
Гуманитарный конвой.
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06.12.2020 17:34 Відповісти
Теперь Лука нашим погранцам медали выдаст, такую крупную партию "оружия" не пропустили
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06.12.2020 18:20 Відповісти
Кстати просмотрел белорусский сайт и не нашел там Флоберов. На России Флоберы по моему тоже не продаются. Да и класс пневматических винтовок мог быть такой что они запрещены в РБ и России, у нас кстати тоже винтовки класса супер магнум собирались запретить, не интересовался в последнее время.
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06.12.2020 18:47 Відповісти
Ну человек для детского тира вёз. Игрушки уже таможня изымает!
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06.12.2020 19:29 Відповісти
отобрать. заменить эту хрень ак-рпк-пк-рпг+++, -и отправить тайными задними проходами...= тогды и бяларуссы трохи воспрянут духом)))
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06.12.2020 20:12 Відповісти
..ну с бк, есс-но)))
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06.12.2020 20:15 Відповісти
 
 