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Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Запорізькій області в Гуляйполі фермер розорав під урожай зернових старовинне єврейське кладовище.

У поліції відкрили кримінальне провадження, але не за фактом наруги над могилами, а за самовільне захоплення землі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відео Вікна-новини

"25 листопада слідчі Гуляйпільського ВП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель) Кримінального кодексу України. Карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років", - прокоментували в поліції.

Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів 01

Йдеться про земельну ділянку площею приблизно 0,5 га, яка є старовинним єврейським кладовищем. Деяким похованням понад 150 років. Зараз частина з них знищена, а поле - буквально засіяне кістками.

"У нас є ціла папка звернень. Починаючи з 2017 року ми писали листи і місцевій владі, і поліції. Проте правоохоронці не хотіли вносити інформацію до ЄРДР. Через суд ми таки змусили їх це зробити, але ж справу відкрили за фактом захоплення землі, а де справа щодо наруги над могилами?", - повідомила в телефонній розмові депутатка Гуляйпільської ОТГ Олеся Шингур.

Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів 02

У поліції запевняють, що ОТГ не має документів на кладовище, а отже, це просто земельна ділянка, яку самовільно захопив фермер.

Своєю чергою місцева влада стверджує, що жодних дозволів на розорювання кладовища не давала.

Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів 03

"Кладовище – це патогенна зона і, наскільки мені відомо, навіть після його закриття, воно не може бути відведено під сільгоспугіддя. В нас є старий та новий генплани міста і в них чомусь змінені межі кладовища. У новому генплані взагалі немає частини кладовища", - додала Шингур.

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Поки поліція займається розслідуванням, місцеві мешканці збирають кісти на полі та намагаються зберегти хоча б надгробні пам’ятники.

Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів 04
Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів 05
Фото: "Укрінформ"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Який ще голодом для євреїв???? Очнися - в містах жили євреї. Їм карточки давали на їжу. Це українців голодом морили.
То все НКВДшники та чекісти. Або їх батьки.
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08.12.2020 14:46
+13
Глубина вспахивания не более 20-25 см. Какие еще кости на такой глубине??? Трупы вообще не закапывали что ли?
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08.12.2020 15:16
+9
Евреи боятся физического труда как черт ладана. Настолько, что в процессе глобализации уничтожают не всех гоев, а только непокорных, чтобы оставшаяся часть смиренных их обслуживала на физических работах.
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08.12.2020 15:07
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фермера !? Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев - Цензор.НЕТ 2193
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08.12.2020 14:41 Відповісти
Да пофіг. Хай Коломойський захищає своїх. Українців він же не захищає, а грабує. Може хоч своїх захистить.
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08.12.2020 14:42 Відповісти
Я знаю многих евреев которые на много больше украинцы, чем некоторые ( 73% ) малороссы!!!
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08.12.2020 15:27 Відповісти
наприклад, Єрмак, Зеленський, Рабінович, Коломойський, Бужанський, Бойко,...
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08.12.2020 16:06 Відповісти
Ермак и Бойко евреи??? Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів - Цензор.НЕТ 8218
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08.12.2020 16:11 Відповісти
ні,"українці", такі як Гепа і Допа
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08.12.2020 16:29 Відповісти
Ще додати сина німецьеого поліцая Медведчука.
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08.12.2020 17:24 Відповісти
Фильм ужасов.Но вопрос, почему захоронения "взял" плуг? Или хоронили не глубоко в голодомор, или массовьіе расстрельі
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08.12.2020 14:42 Відповісти
Який ще голодом для євреїв???? Очнися - в містах жили євреї. Їм карточки давали на їжу. Це українців голодом морили.
То все НКВДшники та чекісти. Або їх батьки.
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08.12.2020 14:46 Відповісти
НКВДшники та чекісти и были евреями
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08.12.2020 22:43 Відповісти
Там все просто. Фермерок решил разорать землю впритык к кладбищу, хотя по закону метров 50 должно быть минимум до кладбища и вот реезультат.
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08.12.2020 14:52 Відповісти
Він питає про глибину.
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08.12.2020 15:06 Відповісти
У меня в селе кладбище и поле раделяет только полевая дорога.Со времён совка.ВХарькове на Гиганте ещё при савке сравняли с землёй старинное (18-19век) кладбище с видными горожанами,евреями в том числе.Разбили Молодёжный парк,спорткомплекс построили, и Памятник Чернобыльцам и Упа. (после обретения независимости.)Евреи должны ухаживать за своими могилами,а они даже не огорожены.У нас этим занимается власть,и то когда за барки возьмёшь.И ещё знаю в городе буквально заброшенное кладбище,не еврейское.Часть мусульманского кладбища с землёй сравняли.Нехорошо ,конечно распахивать еврейское кладбище,но такова жизнь.Никто,кроме местных евреев не будет заниматься обустройством.Тем более еврейские общины всегда выделялись неуёмным богатством.
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08.12.2020 15:13 Відповісти
а
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08.12.2020 17:39 Відповісти
а шо эти козлы сделали с кладбищем в Одессе за привозом
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08.12.2020 17:41 Відповісти
Евреи боятся физического труда как черт ладана. Настолько, что в процессе глобализации уничтожают не всех гоев, а только непокорных, чтобы оставшаяся часть смиренных их обслуживала на физических работах.
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08.12.2020 15:07 Відповісти
І хто ж буде працвати? Ледащі і тупі кацапи, як ти? Подивись на Ізраіль, як його мешканці за 70 років зробили з пустелі квітучий рай. А ви з своєї зеплі, та захоплених чужіх земель зробили смердючий смітнік.
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08.12.2020 15:33 Відповісти
В этот квітучий рай высасываются десятки миллиардов долларов из других народов через политическое лобби и финансовые организации на разнице ветхозаветной и новозаветной морали. Все потому что ослы твоей породы расставляют уши под их масс-медиа.
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08.12.2020 15:48 Відповісти
Когда ждать видосик от зеленого поца..
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08.12.2020 14:43 Відповісти
шрека пересмотрел что ли?
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08.12.2020 14:47 Відповісти
Скільки там поховано батьків всяких НКВДшників? Скільки там батьків чекістів? Ну ось . . справедливість таки досягла цілі.
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08.12.2020 14:44 Відповісти
Це ще що... Он, 40 років тому в Кам'янці на старому єврейському кладовищі зробили забудову багатоповерхівок, і назвали мікрорайон "октябрьским"
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08.12.2020 14:45 Відповісти
А українські де цвинтарі??? Чому немає українських цвинтарів???? Де кістки наших предків?
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08.12.2020 14:50 Відповісти
Твої предки - брудні мокші, що паскудять св*яту землю Русі-України. Геть у свої мокшанськи болота!
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08.12.2020 15:07 Відповісти
В Бердянську на місці єврейського цвинтаря побудували Міськгаз. Кілька могилок ще й досі вціліло, які були поза-огорожею.
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08.12.2020 16:07 Відповісти
Усеяно костями громко сказано.
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08.12.2020 14:53 Відповісти
Там не вырастет ниХЕРА. Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев - Цензор.НЕТ 1298
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08.12.2020 14:55 Відповісти
решил паприколу пшеничку на трупах взрастить, впрочем так же как и голосовал..
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08.12.2020 15:03 Відповісти
это попахивает международным скандалом из-за членоголового рэднека
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08.12.2020 15:04 Відповісти
В Израиле христианские и другие могилы копают и фамилию не спрашивают.В Бангладеш к покойникам начинают подселять других покойников через3 месяца после похорон.Во многих местах -целые братские могилы мусульман.
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08.12.2020 15:25 Відповісти
у нас тоже разрешено подхаранивать родственников
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08.12.2020 16:08 Відповісти
только за бабки и опять евреям
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08.12.2020 19:22 Відповісти
за бабки все, но всем киевлянам если родственники и на закрытах уже кладбищах
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08.12.2020 19:46 Відповісти
Ни фига. Я не еврей, и не имею к ним никакого отношения. Мы маму похоронили к ее бабке на историческом кладбище бесплатно. Причем, все документы мама сделала сама при жизни.
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08.12.2020 22:38 Відповісти
Ну, якщо вже на те пішло - наскільки пам"ятаю, існує законодавчий акт ще радянських часів, згідно з яким дозволяється знос кладовищ через 50 років після останнього поховання. Це раз. Є "виключення" - якщо кладовище визнане "пам"яткою культури". Крім того, місцева влада зобов"язана повідомить про цей знос, і запропонувать рідним людей, там похованих, що зберігають нагляд за окремими могилами, провести перепоховання в іншому місці.... Судячи з написів на надгробках, там останні поховання, мабуть, були на початку ХХ століття.
Те, що місцева влада "мишей не ловить" - проблеми влади.
Тепер стосовно дій поліції: кладовище визнане пам"яткою культури"? Ні. А порушить, додатково, кримінальну справу, за "осквернення могил", можна і в ході розслідування "самоуправства"... Привід проводить слідчі дії є? Є... От хай і розслідують...
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08.12.2020 15:06 Відповісти
В Україні немає господаря; в Запоріжжі немає господаря і совісті. Чому не назвати Прізвища і Ім'я по-батькові того фермера, того тракториста які це зробили... І "хозяїна" тої поліція, яка... І голову тої громади... І ту партію при якій таке твориться... Впевнений не КПРС і не Национал-социалистическая немецкая рабочая партия т. Гітлера.
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08.12.2020 15:08 Відповісти
Глубина вспахивания не более 20-25 см. Какие еще кости на такой глубине??? Трупы вообще не закапывали что ли?
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08.12.2020 15:16 Відповісти
В Херсоні на старому єврейському кладовищі побудували гаражі. Частина цвинтаря досі існує, але дуже занедбане.
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08.12.2020 15:28 Відповісти
а у нас на еврейском кладбище стоит зоопарк
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08.12.2020 16:24 Відповісти
А хто і за який кошт повезе ваші кістки у рідні Мещерські болота?
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08.12.2020 15:37 Відповісти
Взагалі-то, згідно з іудейськими звичаями, перепоховання не допускається... Це було однією з причин, чого так носяться, "як дурень з ступою", з могилою цадика в Умані... . З іншого боку, у нас світська держава - це раз. Панівна релігія в Україні - християнство. Це - два... Існує закон про ліквідацію старих кладовищ, це - три. (а то ми, скоро, отримаємо півкраїни в кладовищах...).
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09.12.2020 03:46 Відповісти
В тому-то й справа - "якщо захотять"... Це не така проста справа, як здається... І не така дешева... А ці люди вміють рахувать гроші, як свої, так і чужі...
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09.12.2020 08:06 Відповісти
Это что ж за плуги такие чтоб аж с глубины в 1,5м достать останки?
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08.12.2020 15:45 Відповісти
интересные у них тогда памятники делали - с профессиями, сейчас по-проще стало.
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08.12.2020 16:11 Відповісти
Тоді євреї разом з Махно давали по морді всі хто на землю посягав. а зараз тільки одні жидки залишилися.
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08.12.2020 16:25 Відповісти
А чого Едік Долінський мовчить? Чи це йому не цікаво? Тут не зробиш піару.
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08.12.2020 16:51 Відповісти
Это уже за гранью. Хотя, какие грани для отморозков?
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08.12.2020 17:50 Відповісти
Израиль! Введи!
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08.12.2020 18:01 Відповісти
В комментах нацисткий шабаш, не пойму, это мокши набежали делать картинку про укрофашистов или свои имбецилы воюют с покойниками
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08.12.2020 19:59 Відповісти
Могилы, если не признано памяткой, можно сносить через 50 лет, вроде.
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08.12.2020 22:33 Відповісти
вроде как сто лет после последнего захоронения , лень искать в гугуле нормативы эти Частину поховань знищено, а поле засіяне кістками: в Запорізькій області старе єврейське кладовище розорали під посів - Цензор.НЕТ 235
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09.12.2020 10:27 Відповісти
 
 