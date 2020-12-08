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модернізація (65) танк (1681) Укроборонпром (953) техніка (1332)

Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Львівський бронетанковий завод модернізував для ЗСУ 4 танки Т-64 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"Танки отримали сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповів директор заводу Віктор Андрощук.

Модернізацією та ремонтом Т-64 завод займається лише з 2019 року. За цей час на заводі відновили понад 50 танків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2 на Львівському бронетанковому модернізували вперше. Ця машина створена на базі БМП і призначена для евакуації та ремонту гусеничної та колісної техніки в польових умовах.

"Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні ЗСУ. Що більше, у нас готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр"", - додав Андрощук.

Також дивіться: Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО

Армія отримала 4 модернізовані танки, - Укроборонпром 01
Армія отримала 4 модернізовані танки, - Укроборонпром 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
"Не бариги" пафарбували аж 4 танки.
А от коли "крали" було 64:
Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5020
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08.12.2020 15:27
+17
і це все, що вдалося отримати в рамках держоборонзамовлення? Більше не проплатили?
Де гроші, зелень?
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08.12.2020 15:16
+14
Сейчас в геометрической прогрессии растут только долги Украины и щеки Зеленского. Тут, несомненно, есть какая-то связь... Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8303
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08.12.2020 15:51
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і це все, що вдалося отримати в рамках держоборонзамовлення? Більше не проплатили?
Де гроші, зелень?
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08.12.2020 15:16 Відповісти
Жодного танку до рівня Т-64БМ Булат з 2013 року не модернізували!
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08.12.2020 15:36 Відповісти
Иди модернизуй и свали с Цензора, убогий!
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08.12.2020 15:43 Відповісти
Как же он задрал)
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08.12.2020 16:09 Відповісти
Народ, предлагаю отправлять этого игорька сразу в спам под любой темой с любым комментарием. От него одна тупость исходит, нахрена идиотскими комментами ленту засорять?
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08.12.2020 19:25 Відповісти
А что, такому тупому как ты в глаза правда мочой брызнула?)))
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08.12.2020 17:49 Відповісти
Сегодня вторник а ты до сих пор не вернулся в свою палату. Недоработка санитаров.
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08.12.2020 16:12 Відповісти
"Укроборонпром" планує витратити на каву для співробітників 373,3 тис. Гривень

https://ukranews.com/news/743280-ukroboronprom-zakupka-kofe-na-373-tys-griven-v-2021?fbclid=IwAR2JO2p6wZdmcpfNLiQzqSTERPnljjEmku0NJXJZorh21y7zRlckIUeGe0o

А чому так "сором'язливо"... ?

-А на бекон-хамон, віскі, ікру, черепашу юшку-акулячі плавники - для тилових пацюків , де.., "задоволення потреб"?

-Не вистачило коштів? Невже фронтовики в окопах все випили та з'їли? Чи їм лише перловку з черв'яками?

-А ракетні замовлення, тепловізори, якісні броники, патрони-снаряди - чому ж ви, сволото, "забули" профінансувати?

Їм, падлюкам, при таких ділах і зарплатах... бачте ще й безплатну каву подавай !!!
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08.12.2020 19:27 Відповісти
хвастаться таким мизером, причем даже не новыми танками а отремонтированным старьем с модными обвесами, в то время когда весь мир стремительно включается в гонку ударных беспилотников - просто какой то позор(с) Надеюсь осознание этого придет к нынешнему Генштабу придет не после того, как вероятный противник перещелкает все эти модернизированные коробочки еще во время заправки в ангаре
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08.12.2020 15:20 Відповісти
они покрасили старие танки и отмыли куча бабла на етом
теперь гдето в испании купять себе дачи
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08.12.2020 15:35 Відповісти
Игореша, не хватает твоего экспертного мнения про рекордное финансирование и реформирование армии😂
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08.12.2020 15:22 Відповісти
Сейчас этот невостребованный специалист подтянется строчить свой бред.
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08.12.2020 15:25 Відповісти
Если бы сейчас у руля был бы Онотоле, то весь мир покупал бы у нас новейшее вооружение. Как-то так...)))
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08.12.2020 15:25 Відповісти
Про звезду смерти не надо забывать! Это самое нужное и современное. Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3708
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08.12.2020 19:27 Відповісти
Действительно, где Igog L , это же корифей по всем возможным вопросам! Без его кала никак не получится разобраться в этом вопросе!
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08.12.2020 15:30 Відповісти
Он на ветке про Шабуню воюет Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 2312
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08.12.2020 15:31 Відповісти
Что-то запестрили новости о модернизации и поставках. Кто-то в министерство собрался.))
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08.12.2020 15:23 Відповісти
А что тут понимать?! Конец финансового года, оборонный заказ провален, но если в самом конце показать поставку 4 танков и еще чего нибудь, то сложится впечатление, что их поставляли весь год и это лишь одна из партий. Просто создают видимость работы. Не удивлюсь, если модернизацию, закончили еще пару месяцев назад и просто тянули с приемкой, чтобы новость была под конец года. (уверен, что в течении месяца, будет еще 2-3 новости о передаче техники)
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08.12.2020 15:35 Відповісти
Согласен. К сожалению одно очковтирательство и показуха.
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08.12.2020 15:38 Відповісти
ця новина для балансу з новиною про автівки для МОУ.
От, бачите, і військовослужбовцям теж техніку підігнали..
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08.12.2020 15:23 Відповісти
Раньше ольгинские так любили попрекать Пороха "оплотами", но за последние полтора года, якобы ,учитывая отсутствие коррупции и т.д, совсем не спрашивают преЗЕдента о сотнях "оплотов", не поступивших в войска....к чему бы это?...
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08.12.2020 15:26 Відповісти
15 минут работы для Байрактара.
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08.12.2020 15:27 Відповісти
"Не бариги" пафарбували аж 4 танки.
А от коли "крали" було 64:
Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5020
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08.12.2020 15:27 Відповісти
Это по зеленски называется "покончить с теми временами, когда магазины Рошен росли в геометрической прогрессии"
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08.12.2020 15:37 Відповісти
Сейчас в геометрической прогрессии растут только долги Украины и щеки Зеленского. Тут, несомненно, есть какая-то связь... Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8303
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6152 Не обмовляйте велічайшего. Про прогресію він нічого не казав. Він такого слова не знає.
"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
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08.12.2020 16:09 Відповісти
То есть магазины росли во всех геометрических размерах. Над ними вторые этажи надстраивали и сарайчики пристраивали?
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08.12.2020 19:00 Відповісти
Багатоповерхівки.
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08.12.2020 19:11 Відповісти
да, да, да. два слова: Иловайский котёл.
где были эти танки и прочая техника? там где она была нужна? неа - на параде. в то время как пацанов убивали.
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09.12.2020 17:02 Відповісти
Ех, хіба то цікаво, коли щомісяця пишеться, шо той чи інший завод передав до війська скільеи то бронетехніки чи літаків? От раніше було раз на рік чи еа півроку з помпою та сивочолим гетьманом з полум'яною промовою!
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08.12.2020 15:29 Відповісти
Ну і..? Скільки ж штук бронітехніки і літаків передав зЕзідент, в цілому, за півтора роки?
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08.12.2020 15:33 Відповісти
Поясніть мені, будь ласка, чому саме президент повинен передавати техніку до війська?
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08.12.2020 15:44 Відповісти
А хто головнокомандувач? Хто відповідає за держбезпеку і ЗСУ?
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08.12.2020 15:58 Відповісти
То як там з кількістю переданиї бронетехніки і літаків?
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v

Хоча нинішній зЕзідент нічого з переліченого й не робить. Свої конституційні обов'язки він предав своєму фсбшному завхозу дерьмаку.
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08.12.2020 16:23 Відповісти
А де там в написаному про те, що саме президент особисто передає озброєння та техніку до війська?
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08.12.2020 16:54 Відповісти
Де там написано, що він не має права цього робити? Тим більше під час війни.
І головне. Скільки ж бронетехніки і літаків було передано армії за час правління зЕзідента велічайшего?
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08.12.2020 17:21 Відповісти
Ви помиляєтесь. Якраз завдяки святому Петру у нас не війна, а АТО (ООС), бо якщо війну назвати війною, то путін нападе!
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08.12.2020 17:29 Відповісти
А ты Зебуин знаешь как объявляется война и последствия? Первый бы обосрался и орал про ущимление прав и свобод, герой диванный.
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08.12.2020 22:05 Відповісти
Ні, зебуін, лише ти знаєш, як розпочинається війна.
Тому не відкривай більше своє оте паща, про війну з кацапами - тобі те твоя свята свиня заборонила
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08.12.2020 22:36 Відповісти
Ты Зеалень я спросил как объявляется, а не начинается или чукча не читатель?
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08.12.2020 22:39 Відповісти
******! В течении года, было всего пару таких новостей, зато под конец года, решили сделать видимость работы
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08.12.2020 15:39 Відповісти
Вы полегче там! А то кацапы в ужасе разбегутся от такого неимоверного количества танков. А если серьезно, то армия в стране, у которой оккупировано 20 % территории, должна была получить не 4 а 400 танков. А так мы еще лет с тысячу будем армию модернизировать.
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08.12.2020 15:32 Відповісти
400 танков и армии уровня США получают крайне редко и не быстро.
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08.12.2020 19:02 Відповісти
Зєлєнскій в шокє.
Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5557
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08.12.2020 16:03 Відповісти
Почему не наваривают противокумулятивные решетки ? Даже россияне выводы сделали и на заводе приваривают, а у нас будут ждать , когда волонтеры сделают.
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08.12.2020 17:35 Відповісти
Скажите Царю, что англичане ружья кирпичом не чистят! (С)
Решетки не нужны там, где есть активная броня, в народе "коробочки".
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08.12.2020 22:28 Відповісти
Раша: в 2019 получено 400 единиц бронетехники, как новой так и модернизированной.
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08.12.2020 17:48 Відповісти
Украина: куплено 300 Джавелинов.
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08.12.2020 22:29 Відповісти
Модернизацией и ремонтом Т-64 завод занимается только с 2019 года. За это время на заводе восстановили более 50 танков -- это должен быть объём за месяц, в крайнем случае за полгода. и не отремонтированных, а построенных с нуля. гордиться нечем
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08.12.2020 18:55 Відповісти
Гордится нечем, но и потемкинские деревни городить тоже. На 1 млрд. дол. не пошикуешь в закупках. Особенно, если их планируют и проводят дятлы зеленые.
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08.12.2020 19:04 Відповісти
при шоколадных дятлах разве было иначе?
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08.12.2020 19:21 Відповісти
,,шоколадньіе дятльі" смогли закрьіть рас3,14зженньій овощами контракт с Таиландом.
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08.12.2020 21:26 Відповісти
Было не также. Что бы ДОЗ 10 месяцев утверждали и все программы развития вооружений саботировали. В результате, количество закупленного вооружения существенно снизилось. И где зелёный боеприпасный завод? Где закупки ракетных комплексов? Где 100 Оплотов? Бариги зелёные провал за провалом демонстрируют.
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09.12.2020 01:37 Відповісти
безотносительно к полит.предпочтениям - про завод боеприпасов я слышал с 2014 или 2015 года. а про оплоты все власти рассказывали/ют.
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09.12.2020 16:04 Відповісти
Мне лично все равно, кто и что говорил в 2015. Я вижу, что есть дефицит некоторых видов боеприпасов, а его не планируют закрыть строительством завода. Только докупают понемногу в Восточной Европе. Значит саботажники зеленые. Если уже 2 года свои яйца лижут и ничего не планируют, то производства не будет и в 2030-м. Оплотов нет как готового чисто украинского танка. Плюс он устарел в концепции 20-летней давности. Тут ничего в ближайшие 5 лет интересного не произойдет. Максимум, пробные образцы для покатушек.
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09.12.2020 16:58 Відповісти
ну так почему в 2015 не построили? стало быть саботажники были шоколадными, а теперь саботажники зеленые.
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09.12.2020 17:00 Відповісти
В 2015-м снарядов было еще на 20 лет боевых действий. А на повестке было восстановление из травы десятков тысяч единиц вооружения и техники. Приоритеты очевидны. Сегодня же зелепузики закупают в разы меньше техники, боевые потери ее единичны, самое время озадачится заводиком, а не сопли второй год вытирать и скиглити про дефицит снарядов к Гиацинту. Или они не хотят? Может им пуйло не разрешает?
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09.12.2020 17:52 Відповісти
В 2015-м снарядов было еще на 20 лет боевых действий -- серьезно? а взлетевшие на воздух склады то просто моя фантазия?
плюс в 2015м не было пандемии коронавируса. никого не собираюсь оправдывать. просто давай уж объективно.
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09.12.2020 18:08 Відповісти
Тогда расскажите мне даты взлетания складов. Может и свою недолугисть заметите.
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09.12.2020 18:09 Відповісти
разве тебя в гугле забанили? ок, перечислю: 2003 - Артемовск, 2004 - Новобогдановка, 2008 - Лозовая, 2015 - Сватово, 2017 - Балаклея.

ну, что еще расскажешь за мою "недолугисть"? Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4465
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09.12.2020 18:21 Відповісти
Да причем Новобогдановка, если мы говорим о состоянии на 2015? Хочется зеленую сову на глобус натянуть? И да станом на 2015 боеприпасов на складах было около 2 млн. тонн. При месячных расходах измеряемых парой десятков тысяч тонн в самые горячие периоды войны.
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09.12.2020 18:57 Відповісти
а при том. чтобы показать, что проблемы были не только при порохе и зеле.
короче, ты лицо заинтересованное и потому спор со своей стороны я завершу.
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09.12.2020 20:43 Відповісти
Красиво. Сначала с пафосом истребовать, а где были заводы в 2014-м. А потом тихонечко съехать на Кучму с Ющенко. Манипуляция дешевым манипулятором. Когда дешевые манипуляторы приходят к власти на манипуляциях на кшалт "свинарчуки, кругом свинарчуки и где наш снарядный заводик, хочу заводик". А через два года АБСОЛЮТНОЙ власти, рассказывают, что не жили богато, нечего и начинать, то им просто хочется плюнуть в лицевой манипулятор. И ведь ладно, если бы это случилось только со снарядным заводиком, но Зелепух зачитывал десятки претензий со шпаргалки на стадионе. А вот все жду, когда он также бодренько своим гнусавым проносом отчитается от победах по всем тем пунктикам, в которые он тыкал.
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10.12.2020 12:33 Відповісти
с порохоскотом, януковощами и роиссянами спорить бесполезно. ты им хоть в глаза ссы - будут говорить шо то божа роса
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10.12.2020 21:57 Відповісти
Конечно, когда зеленок начинаешь тыкать в многочисленные вонючие лужи их главкодлана, сразу съезжают с темы. Оне не причем. Само так вышло. Да и всегда же так было.
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11.12.2020 11:40 Відповісти
я те за 29 лет говорю, что никто ничо не делает, а ты только к "зелёнкам" пристебался.
какие же вы, порохоскотики, жалкие и глупые )))))
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13.12.2020 00:54 Відповісти
Для viridi hominem, еще раз, нынешняя клика пришла к власти на абсолютной геббельсовской лжи. Теперь, когда лохи устали ожидать воплощения этой лжи в жизнь, вы затягиваете песенку, что зелебобики плохие, но все были такими 29 лет, поэтому зелебобики должны и дальше разрушать страну, а зелохам нужно заткнуться и кланяться. Вроде, ничего сложного. Но среди 73% все таки должно быть не менее 30% легко контуженных пропагандой, и они возненавидят развевших их зебобов в разы сильнее порохоботов.
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13.12.2020 12:20 Відповісти
"нынешняя клика" пришла к власти потому, что ваша любимая клика ни на что не была способна кроме как врать и воровать. и нынешние уйдут так же, как и ваша свора. но вы - сектанты сывочолого всегда будете обиженно гавкать )))

гражданам Украины нужны реальные дела, а не болтовня и пустые обещания. вы до сих пор этого не понимаете.
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13.12.2020 20:02 Відповісти
Нынешня клика, вернее ее хозяева, поставили на охмурение самых темных, неразвитых и при этом жадных, жлобских и пофуистических слоев населения. И нужно отдать им должное, они нашли необходимую дудочку крысолова.
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13.12.2020 20:34 Відповісти
чушь. они сыграли на желании людей изменить правила игры в стране, а так же избавиться от подонков и недоносков.
короче, спор бесполезен, как я уже писал раньше.
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13.12.2020 20:46 Відповісти
Изменения в чем? В полном насыщении верхушки управления кацапскими агентами? Полное управление отраслями и в целом кабмином олигархами, выдаивание банковской системы в пользу Бени, сворачивание бюджета и деморализация армии, новые коррупционные схемы на таможне и прочая и прочая? В этом все идет по плану. Зелебобики и прокацапы в едином порыве демонтируют независимость. Вы должны быть в экстазе. Это же ваш социальный заказ.
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13.12.2020 20:53 Відповісти
ты полный дурак (впрочем, не удивлён), раз даже не можешь понять о чем тебе пишут.
заколебал. ИГНОР.
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14.12.2020 03:32 Відповісти
Что еще ожидать от размазанного об стену зеленчука. Сопли утри, малахольный.
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14.12.2020 17:58 Відповісти
Конечно, что такое прямое вторжение армии раши, постоянные бои и потери в десятки единиц техники и сотни солдат в месяц с риском развития войны в полномасштабную по сравнению с ковидом. Подумаешь, что такое утрата 20% промышленного потенциала, обвал валюты, падение ВВП, 5-я колонна, вот сейчас проблемы, а тогда милота, строй себе заводики.
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09.12.2020 18:17 Відповісти
я не говорю что тогда страх и ужас, а сейчас всё хорошо. и наоборот.

просто еще раз напишу слово ОБЪЕКТИВНОСТЬ. и можно еще добавить слово БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ.
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09.12.2020 18:22 Відповісти
Ну так беспристрастно. Это же был коник всяких лидеров общественного мнения - обвинителей во всех грехах Порошенко. Где завод, да где завод. А сейчас как повыздыхали. И на уже им тот завод не на.
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09.12.2020 19:00 Відповісти
И вы же с пафосом всхлипываете, а где завод в 2015-м? Видимо, через месяц после вступления в должность, Порох должен был перепрофилировать свои рошенки под выпуск патронов-снарядов. Кнопки только другие на станках нажимать.
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09.12.2020 19:02 Відповісти
Аж 4 танка... это прорыв !!!!!
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08.12.2020 19:46 Відповісти
Это остатки от предидущей власти.
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08.12.2020 21:55 Відповісти
.....аж 4 ТАНКА !!!! вашу мать !!!! извините кого сплагиатил , не смог удержаться ((((
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09.12.2020 11:59 Відповісти
БРЭМ-2 - распиантор младенцев ))
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09.12.2020 12:42 Відповісти
А УКРАЇНУ ТИМ ЧАСОМ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ ЗАСМОКТУВАЛО НА МОРАЛЬНЕ ДНО .....
В ЗЕЛЕНУ МУЛЯКУ.
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09.12.2020 16:14 Відповісти
 
 