Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром". ФОТО

Львівський бронетанковий завод модернізував для ЗСУ 4 танки Т-64 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"Танки отримали сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповів директор заводу Віктор Андрощук.

Модернізацією та ремонтом Т-64 завод займається лише з 2019 року. За цей час на заводі відновили понад 50 танків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2 на Львівському бронетанковому модернізували вперше. Ця машина створена на базі БМП і призначена для евакуації та ремонту гусеничної та колісної техніки в польових умовах.

"Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні ЗСУ. Що більше, у нас готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр"", - додав Андрощук.

Також дивіться: Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО



