Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Львівський бронетанковий завод модернізував для ЗСУ 4 танки Т-64 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2.
Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.
"Танки отримали сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповів директор заводу Віктор Андрощук.
Модернізацією та ремонтом Т-64 завод займається лише з 2019 року. За цей час на заводі відновили понад 50 танків.
Броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2 на Львівському бронетанковому модернізували вперше. Ця машина створена на базі БМП і призначена для евакуації та ремонту гусеничної та колісної техніки в польових умовах.
"Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні ЗСУ. Що більше, у нас готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр"", - додав Андрощук.
Будь ласка, зачекайте...
Де гроші, зелень?
https://ukranews.com/news/743280-ukroboronprom-zakupka-kofe-na-373-tys-griven-v-2021?fbclid=IwAR2JO2p6wZdmcpfNLiQzqSTERPnljjEmku0NJXJZorh21y7zRlckIUeGe0o
А чому так "сором'язливо"... ?
-А на бекон-хамон, віскі, ікру, черепашу юшку-акулячі плавники - для тилових пацюків , де.., "задоволення потреб"?
-Не вистачило коштів? Невже фронтовики в окопах все випили та з'їли? Чи їм лише перловку з черв'яками?
-А ракетні замовлення, тепловізори, якісні броники, патрони-снаряди - чому ж ви, сволото, "забули" профінансувати?
Їм, падлюкам, при таких ділах і зарплатах... бачте ще й безплатну каву подавай !!!
теперь гдето в испании купять себе дачи
От, бачите, і військовослужбовцям теж техніку підігнали..
А от коли "крали" було 64:
"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
где были эти танки и прочая техника? там где она была нужна? неа - на параде. в то время как пацанов убивали.
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v
Хоча нинішній зЕзідент нічого з переліченого й не робить. Свої конституційні обов'язки він предав своєму фсбшному завхозу дерьмаку.
І головне. Скільки ж бронетехніки і літаків було передано армії за час правління зЕзідента велічайшего?
Тому не відкривай більше своє оте паща, про війну з кацапами - тобі те твоя свята свиня заборонила
Решетки не нужны там, где есть активная броня, в народе "коробочки".
плюс в 2015м не было пандемии коронавируса. никого не собираюсь оправдывать. просто давай уж объективно.
ну, что еще расскажешь за мою "недолугисть"?
короче, ты лицо заинтересованное и потому спор со своей стороны я завершу.
какие же вы, порохоскотики, жалкие и глупые )))))
гражданам Украины нужны реальные дела, а не болтовня и пустые обещания. вы до сих пор этого не понимаете.
короче, спор бесполезен, как я уже писал раньше.
заколебал. ИГНОР.
просто еще раз напишу слово ОБЪЕКТИВНОСТЬ. и можно еще добавить слово БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ.
В ЗЕЛЕНУ МУЛЯКУ.