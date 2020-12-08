Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на Київщині учасників банди, які грабували приватні будинки. Під час затримання їхній ватажок кинув у силовиків гранату і відкрив вогонь, поранено двох бійців КОРДу та двох бандитів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Операція із затримання відбулася напередодні ввечері в Баришівському районі Київської області.

"Під час затримання злодій почав чинити активний опір працівникам поліції – намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців. Аби знешкодити зловмисника, працівники поліції у відповідь застосували зброю. Зловмисник зазнав вогнепального поранення ніг, також унаслідок вибуху травм зазнав його подільник", - йдеться в повідомленні.

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Двоє бійців КОРДу зазнали поранень, але їхні колеги все одно затримали стрільця та двох інших членів банди. Затримані - жителі Баришівського району 31, 29 і 28 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового утримання. Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальний злочин), ч. 4 ст. 187 (розбій), також за фактом замаху на вбивство поліцейських відкрито провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

На місці подій поліція вилучила пістолет і набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

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