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Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали на Київщині учасників банди, які грабували приватні будинки. Під час затримання їхній ватажок кинув у силовиків гранату і відкрив вогонь, поранено двох бійців КОРДу та двох бандитів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Операція із затримання відбулася напередодні ввечері в Баришівському районі Київської області.

"Під час затримання злодій почав чинити активний опір працівникам поліції – намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців. Аби знешкодити зловмисника, працівники поліції у відповідь застосували зброю. Зловмисник зазнав вогнепального поранення ніг, також унаслідок вибуху травм зазнав його подільник", - йдеться в повідомленні.

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Двоє бійців КОРДу зазнали поранень, але їхні колеги все одно затримали стрільця та двох інших членів банди. Затримані - жителі Баришівського району 31, 29 і 28 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового утримання. Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальний злочин), ч. 4 ст. 187 (розбій), також за фактом замаху на вбивство поліцейських відкрито провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

На місці подій поліція вилучила пістолет і набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

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Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь 01
Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь 02
Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь 03
Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
В таких случаях, нужно ликвидировать бандитов, то есть физически устранять! Слабое государство, слабое во всём.
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08.12.2020 15:51
+18
Поздравляю. Культурный обмен с ордло идёт все более активно. Спасибо сивухе и сделанным разом .
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08.12.2020 15:44
+8
Он ментов ранил...скорее всего повесится в камере,или попытается убежать,как вариант.
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08.12.2020 16:06
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Его пожизненное будет очень непродолжительным .
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08.12.2020 15:39 Відповісти
Он ментов ранил...скорее всего повесится в камере,или попытается убежать,как вариант.
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08.12.2020 16:06 Відповісти
У нас також керівник поліції коли бандюки його друга відметелили боявся вступитись казав що машину спалять.
Пройшли часи коли ментів боялись тепер їм можуть прямо в кабінеті наваляти реформа б...
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08.12.2020 16:27 Відповісти
Корд непрофесійно діяв. Нападників було четверо, а поліціянти взяли тільки трьох, четвертого не догнали! Стріляти почали бійці Корду без поважної причини і в небезпечному напрямку своїх колег, які вибігали з будинку і перший поранений нападник отримав поранення не від гранати, а від пострілів бійців Корду. Дії бійців Корду були хаотичними не було плану дій, не було спостереження, не було координації та розуміння де бандити а де бійці Корду. Бійці Корду біжали з машини і з будинку назустріч друг другу і стріляли і тому нападник втік, а скорше за все і поранення кордівці отримали від дружнього вогню своїх колег. Короче, бардак.
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08.12.2020 17:07 Відповісти
у них просто дронів не було, а взагалі іди у спам дурню.
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08.12.2020 19:23 Відповісти
не кизди на бутусова на его сайте Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь - Цензор.НЕТ 1408или свой Цензор сделай - там и будешь киздеть Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь - Цензор.НЕТ 6007
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08.12.2020 20:56 Відповісти
Так тут було шо КОРД чекав домушніка = переранили своїх, типу від бетону РАПТОВО кулі рикошетять Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь - Цензор.НЕТ 6618 )
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09.12.2020 09:16 Відповісти
Авакова потрібно знімати, він неспроможний виводити роботу поліції на новий рівень! Все як завжди по-дебільному. І навіть відео викладають на якому видно як кулі Корду рикошетять поруч з іншими бійцями Корду і не зважаючи на це поліція продовжує брехати! Потрібно вигнати тих хто бреше, тих хто тупий і не може організовувати засади і тих хто не може навчити тих хто тупий!
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09.12.2020 09:24 Відповісти
ви Шапошнікова дивишся? вже 3 міс. як пропав. Короче здав де живе, а Авакову як 2 пальці вичислити.
може й реально загинув. бо просто Ройтман ховається, а у Авакова ті ж зв.язки шо й Ройтман говорить., ну, можна так зрозуміти.
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09.12.2020 09:54 Відповісти
Сказочник стиля:
"давным давно, в одном городе, жил-был"
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08.12.2020 19:00 Відповісти
Юрий , а в каком городе ты живешь , где-то жесть такая творится
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08.12.2020 19:27 Відповісти
підарус, тебе випустили чи опустили, під залог?
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08.12.2020 19:23 Відповісти
Зима,снег идёт.
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08.12.2020 15:42 Відповісти
куда идет?
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08.12.2020 17:08 Відповісти
туди ж куди і всі кацапи, Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь - Цензор.НЕТ 1175
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08.12.2020 19:24 Відповісти
Было эе видео - КОРД задерживал в ЗАСАДЕ чуваков = пару простреленных ног, видео было, и один обосравшийся(он даже не стрелял) , преступник.(Святос, здоров Главарь бандитов бросил в полицейских гранату и открыл огонь - Цензор.НЕТ 8994 )

И вот вопрос - нас ЭТО "защищает"? Если сами себя ранят, даже тупо не вкурив шо пули от бетона ВНЕЗАПНО..... ой-ой-ой, рЫкащэтка, эй, чо ты стрэлял, я тибэ в больнице капельныцу ипалъ Главарь бандитов бросил в полицейских гранату и открыл огонь - Цензор.НЕТ 5944
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08.12.2020 15:43 Відповісти
Во идиот...твой кумир петросян уже зовет тебя на свое выступление с кабзоном.
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08.12.2020 16:53 Відповісти
тебе х..ло захищає, бухни бояри і сиди рівно на пляшці.
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08.12.2020 19:25 Відповісти
вчера бухнул, щас вот выпил, но кретины меня спамнувшие, наверное не глядели тут же видео как КОРД "засаживал"?
Тупо ночью ждали внутри - чел забирается: - стоять и прочий бред и дурачки открывают огонь, раня одного мента и вроде(обосравшегося) чувака. что я не так сказал? наврал что ли? тьху! эх, вы....
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09.12.2020 08:58 Відповісти
Поздравляю. Культурный обмен с ордло идёт все более активно. Спасибо сивухе и сделанным разом .
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08.12.2020 15:44 Відповісти
Интересно, где сейчас "террорист", захвативший автобус, сколько лет нужно "следователям", чтобы передать "дело" в "суд", и сколько лет нужно "суду" для вынесения вердикта(не говорю про разного рода "экспертов")...
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Была где-то новость недавно, в психушку отправили.
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08.12.2020 16:12 Відповісти
На двохмісячній стаціонарній психіатричній експертизі... Два тижні тому проскочила інформація...
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08.12.2020 16:26 Відповісти
Отчислен и театрального училища из-за отсутствия актёрских данных, халтурную игру и пренебрежение требований режиссёра. Направлен ментами на переподготовку в дурку, готовится к ёлкам.
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08.12.2020 17:12 Відповісти
В таких случаях, нужно ликвидировать бандитов, то есть физически устранять! Слабое государство, слабое во всём.
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08.12.2020 15:51 Відповісти
Ви прям магістр з дисципліни ОРД
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08.12.2020 16:56 Відповісти
Пока что бакалавр. Я изложил свое мнение, если у вас есть свое, вы можете изложить его так же. Умняка лепить и подкалывать с мужем тренеруйтесь.
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09.12.2020 00:29 Відповісти
А в жбан почему не стреляли?
Теперь леить этих тварей!
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08.12.2020 15:54 Відповісти
А потому что это BLM по украински - Bandits Lives Matter. Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь - Цензор.НЕТ 9991
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08.12.2020 16:46 Відповісти
Заберут в личную гвардию авакяна
В качестве плюшек дадут удостоверение УБО и именное оружие
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08.12.2020 16:08 Відповісти
может они грабили дворцы?
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08.12.2020 16:33 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!! БРЕХНЯ І ФЕЙК!!!! ВІДЕО - ПІДРОБКА!!!
Не вірите? Я вам доведу.
В Україні заборонений обіг вогнепальної зброї, крім мисливської. Також заборонене перенесення/перевезення спорядженої зброї, включаючи мисливську.
А граната - мало того, що не мисливська зброя, ще й споряджена була.
Звідки вона взялася у злочинця, га? В Україні це - неможливо, нонсенс, нісенітниця і байки. Спитайте арсенбарісича, він підтвердить.
Шах і мат, любітєлі фейків і теорії змов Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь - Цензор.НЕТ 6104
Ви ще більшого брєда не могли написати, типу переважна кількість злочинців мають вогнепальну зброю, яка, смішно уявити, не зареєстрована в установленому порядку в дозвільній системі МВС?
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08.12.2020 16:54 Відповісти
Ты что выступаешь за разрешение свободного оборота гранат?
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08.12.2020 23:12 Відповісти
в том случае в живых должен остаться один бандос и тот с тяжелыми ранениями
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08.12.2020 17:11 Відповісти
что за граната? не ргдшка же
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08.12.2020 17:26 Відповісти
судя по количеству живых , больше склоняюсь к ргд , но это не точно ( от эфок осколки тож идут по разному )
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08.12.2020 19:32 Відповісти
Дилетанты,лять.
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08.12.2020 17:32 Відповісти
Копам - респект , бандюкам перчатки шить на зоне за пайку....
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08.12.2020 19:59 Відповісти
Шото я не понял...то здание откуда выбежали бандюки это дача или хозяйственная пристройка к маленькому садовому домику где с 3-го этажа велось видеонаблюдение????
Если грабиди владельцев 3-этажных дач то то просто жаль пацанов..попались....
Если грабили действительно настоящие садовые домики...то им надо просто отрезать яйца и по понятиям востока руки поотрубать
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08.12.2020 20:15 Відповісти
То есть, если дом куплен каким-нибудь успешным айтишником, то можно грабить потому, что он трехєтажный ?
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09.12.2020 06:04 Відповісти
Видео все поняли .?.Идут тихо воры они первые на кадрах ,Корд был в засаде и выбегает со всех дверей ...Такая удачная засада а вот в Княжичах вместо воров приехало ДСО а тут Корд прячется
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08.12.2020 22:40 Відповісти
это говорит о том что отморозков нужно крошить в капусту а не захвативать живыми
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08.12.2020 22:49 Відповісти
А вот и 90-е возвращаются...
Скоро и утюги с паяльниками вернутся...
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09.12.2020 10:02 Відповісти
 
 