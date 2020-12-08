Ватажок бандитів кинув у поліцейських гранату і відкрив вогонь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці затримали на Київщині учасників банди, які грабували приватні будинки. Під час затримання їхній ватажок кинув у силовиків гранату і відкрив вогонь, поранено двох бійців КОРДу та двох бандитів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Операція із затримання відбулася напередодні ввечері в Баришівському районі Київської області.
"Під час затримання злодій почав чинити активний опір працівникам поліції – намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців. Аби знешкодити зловмисника, працівники поліції у відповідь застосували зброю. Зловмисник зазнав вогнепального поранення ніг, також унаслідок вибуху травм зазнав його подільник", - йдеться в повідомленні.
Двоє бійців КОРДу зазнали поранень, але їхні колеги все одно затримали стрільця та двох інших членів банди. Затримані - жителі Баришівського району 31, 29 і 28 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового утримання. Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальний злочин), ч. 4 ст. 187 (розбій), також за фактом замаху на вбивство поліцейських відкрито провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).
На місці подій поліція вилучила пістолет і набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.
Будь ласка, зачекайте...
Пройшли часи коли ментів боялись тепер їм можуть прямо в кабінеті наваляти реформа б...
може й реально загинув. бо просто Ройтман ховається, а у Авакова ті ж зв.язки шо й Ройтман говорить., ну, можна так зрозуміти.
"давным давно, в одном городе, жил-был"
И вот вопрос - нас ЭТО "защищает"? Если сами себя ранят, даже тупо не вкурив шо пули от бетона ВНЕЗАПНО..... ой-ой-ой, рЫкащэтка, эй, чо ты стрэлял, я тибэ в больнице капельныцу ипалъ
Тупо ночью ждали внутри - чел забирается: - стоять и прочий бред и дурачки открывают огонь, раня одного мента и вроде(обосравшегося) чувака. что я не так сказал? наврал что ли? тьху! эх, вы....
Теперь леить этих тварей!
В качестве плюшек дадут удостоверение УБО и именное оружие
Не вірите? Я вам доведу.
В Україні заборонений обіг вогнепальної зброї, крім мисливської. Також заборонене перенесення/перевезення спорядженої зброї, включаючи мисливську.
А граната - мало того, що не мисливська зброя, ще й споряджена була.
Звідки вона взялася у злочинця, га? В Україні це - неможливо, нонсенс, нісенітниця і байки. Спитайте арсенбарісича, він підтвердить.
Шах і мат, любітєлі фейків і теорії змов
Ви ще більшого брєда не могли написати, типу переважна кількість злочинців мають вогнепальну зброю, яка, смішно уявити, не зареєстрована в установленому порядку в дозвільній системі МВС?
Если грабиди владельцев 3-этажных дач то то просто жаль пацанов..попались....
Если грабили действительно настоящие садовые домики...то им надо просто отрезать яйца и по понятиям востока руки поотрубать
Скоро и утюги с паяльниками вернутся...