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"Подивитися людину у ментівській базі можна?": ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Держбюро розслідувань викрило поліцейського і його спільника на продажу інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в інформаційних базах і системах Нацполіції та МВС України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що до продажу інформації з обмеженим доступом причетний працівник Кременчуцького ВП ГУ Нацполіції в Полтавській області та його цивільний спільник.

За попередньою домовленістю, товариш поліцейського, під псевдонімом Джордж Буш, розміщував оголошення щодо можливості незаконного отримання інформації з обмеженим доступом без законних підстав у групах одного з мессенджерів.

Поліцейський своєю чергою, користуючись своїм службовим становищем, копіював та збував потрібну інформацію.

Подивитися людину у ментівській базі можна?: ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом 01
Подивитися людину у ментівській базі можна?: ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлено Telegram-бот, який поширює персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців, - Офіс омбудсмена

Таким чином, поліцейський і його спільник обвинувачуються у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб та несанкціонованому збуті або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

7 грудня 2020 року матеріали кримінального провадженням за обвинуваченням цивільної особи з обвинувальним актом скеровано до суду.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
.. и что он один такой на всю страну, половина полиции наверное так зарабатывает себе на жизнь.
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08.12.2020 16:32
+5
і тільки тому, що у другої половини відсутній доступ до бази
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08.12.2020 16:45
+4
Надо побыстрее Дію внедрять, а то мошенникам неудобно работать.
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08.12.2020 16:43
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.. и что он один такой на всю страну, половина полиции наверное так зарабатывает себе на жизнь.
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08.12.2020 16:32 Відповісти
і тільки тому, що у другої половини відсутній доступ до бази
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08.12.2020 16:45 Відповісти
друга половина працює на виїздах))
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08.12.2020 17:33 Відповісти
Знайшли цапа відбувайла...
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08.12.2020 20:45 Відповісти
Надо побыстрее Дію внедрять, а то мошенникам неудобно работать.
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08.12.2020 16:43 Відповісти
Дія, программа от мошенников по больше. А люди сами там все пишут, бери не хочу.
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08.12.2020 16:55 Відповісти
тю. всю мою жизнь они этим промышляют, тоже мне еще новость... если захотеть - про человека можно выяснить ВСЕ, и не дорого - транспорт, недвижимость, родственники - их имущество, какие покупки сделал с кредитки, в каких банках счета, кредиты... все что угодно... даже айпи и на каких сайтахз на порно дрочит в какой категории - все без проблем, нужно только захотеть и заплатить кому надо.
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08.12.2020 16:59 Відповісти
особенно интересна категория в которой дрочат ) работодатель: - так он дрочит на старых мамок -все не берем на работу )
даже тор не спасет ? )) "Подивитися людину у ментівській базі можна?": ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 4461
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09.12.2020 10:19 Відповісти
Тор конечно поможет. Или даже обычный прокси. Проследить трафик можно до момента соединения тунеля (если создаеие тунелей не зарезано через DPI) Но обычно дома никто так не шифруется, поэтому со стороны провайдера весь трафик как на ладони видно.
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09.12.2020 13:23 Відповісти
Похоже демпинговали ребята
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08.12.2020 17:00 Відповісти
Все данные о судимостях, элементарно получить официальным запросом. Это он сливал информацию по "бегункам". кстати, а почему не "приклеили" ст.28 УКУ?, там же два и более.
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08.12.2020 18:56 Відповісти
а вы думаете где коллекторы достают телефоны соседей заемщика чтобы психологически давить на терпилу взявшего кредит? да все от туда же от продажных правоохранителей и конечно за бабки.
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08.12.2020 21:39 Відповісти
Самая показательная фраза:
- Работаем через гаранта?
- Да.
Естественно! Все коррупционные схемы в этой стране идут через гаранта. И мы знаем его.
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09.12.2020 09:55 Відповісти
оставил новый номер мобильного в милиции - сразу стали звонить предлагать ремонт окон и скидку на зимние ботинки ... "Подивитися людину у ментівській базі можна?": ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 4778
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09.12.2020 10:17 Відповісти
они через гаранта работают. Так Зеля в доле? от, розбійник!
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09.12.2020 16:51 Відповісти
 
 