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Керівництво ДАБІ на Тернопільщині організувало схему отримання хабарів за видачу дозвільних документів, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила керівника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області та його підлеглого, інспектора будівельного нагляду в створенні системної корупційної схеми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Керівництво ДАБІ на Тернопільщині організувало схему отримання хабарів за видачу дозвільних документів, - СБУ 01

За даними попереднього розслідування, посадові особи налагодили механізм систематичного отримання хабарів від представників будівельного бізнесу. За різні суми хабарів фігуранти обіцяли підприємцям сприяння в безперешкодному отриманні дозвільних документів на виконання підрядних робіт.

Співробітники СБУ задокументували один із фактів вимагання керівником грошей у місцевого забудовника за оформлення документації для введення в експлуатацію об'єкта комерційної нерухомості.

Керівництво ДАБІ на Тернопільщині організувало схему отримання хабарів за видачу дозвільних документів, - СБУ 02

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Правоохоронці затримали обох фігурантів на робочому місці під час одержання другої частини хабаря. Раніше було задокументовано отримання посадовцями першої суми хабаря.

Керівництво ДАБІ на Тернопільщині організувало схему отримання хабарів за видачу дозвільних документів, - СБУ 03

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання судом запобіжного заходу.
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Та шо ви наварітє... Там в ДАБУ, вцілому по країні, на кожному немає де клеймо ставити.
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08.12.2020 18:25 Відповісти
100 %...- можуть за ордного свого зЄ-хЄнерала із внутрішньої СБ пробити... Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ - Цензор.НЕТ 6240
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08.12.2020 18:29 Відповісти
агов СБУ- такі "схеми" скрізь- по ВСІй Україні... Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ - Цензор.НЕТ 734
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08.12.2020 18:27 Відповісти
Всі держінспекціі , це розплідники корупціі !!))
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08.12.2020 18:31 Відповісти
о бач, скільки пацюків на Вкраїні - ловити не переловити... навіть Байдену непочатий край роботи)
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08.12.2020 18:35 Відповісти
"Всё смешалось ... кони, люди ..." (с)
Нужно было ещё приплести "віру, мову і армію".
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08.12.2020 18:43 Відповісти
«Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
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08.12.2020 18:53 Відповісти
а где фото "мордой в пол"?
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08.12.2020 19:23 Відповісти
 
 