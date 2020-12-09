Керівництво ДАБІ на Тернопільщині організувало схему отримання хабарів за видачу дозвільних документів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області та його підлеглого, інспектора будівельного нагляду в створенні системної корупційної схеми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього розслідування, посадові особи налагодили механізм систематичного отримання хабарів від представників будівельного бізнесу. За різні суми хабарів фігуранти обіцяли підприємцям сприяння в безперешкодному отриманні дозвільних документів на виконання підрядних робіт.

Співробітники СБУ задокументували один із фактів вимагання керівником грошей у місцевого забудовника за оформлення документації для введення в експлуатацію об'єкта комерційної нерухомості.

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Правоохоронці затримали обох фігурантів на робочому місці під час одержання другої частини хабаря. Раніше було задокументовано отримання посадовцями першої суми хабаря.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання судом запобіжного заходу.